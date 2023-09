Başkan Yılmaz, İstanbul’un Köylerinde Yaşanan Sorunları İBB Gündemine Taşıdı

İBB Meclisi Eylül ayı toplantısında konuşan Başkan Yılmaz, kırsaldaki ilçelerin mezbaha sorunu, köy planlarındaki 2.000 metre şartı, kent tarımının önündeki engel olan 20 dönüm şartı ve çeper ilçelerin ihtiyacı olan turizm master planı konusundaki çözüm önerilerini sıraladı. Başkan Volkan Yılmaz’ın gündeminde Değirmenköy’deki mezbaha alanının İBB tarafından ticari depo olarak kiraya verilmesi ve Örnek Köy Projesi’ndeki eksiklikler de vardı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Eylül ayı toplantısı, meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda grubu adına söz alan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili ve Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz; kırsalı, köyleri ve çeper ilçeleri ilgilendiren önemli problemler üzerinden İBB yönetimini eleştirdi. Başkan Yılmaz, yaptığı konuşmada kırsaldaki ilçelerin mezbaha sorunu, çeper ilçelerin ihtiyacı olan turizm master planı, köy planlarındaki 2.000 metre şartı ve kent tarımının önündeki engel olan 20 dönüm şartı konusundaki çözüm önerilerini sıraladı. Başkan Volkan Yılmaz’ın gündeminde Değirmenköy’deki mezbaha alanının İBB tarafından ticari depo olarak kiraya verilmesi ve Örnek Köy Projesi’ndeki eksiklikler de vardı.

“ÇİFTÇİYİ OYALIYOR VE CEZALANDIRIYORSUNUZ”

Kırsaldaki ilçelerin mezbaha problemi hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Yılmaz, “Biz Silivri Belediyesi olarak İstanbul’da belediye eliyle yapılan çok teknolojik, çok modern bir hayvan pazarını hizmete açtık. Seçim öncesi adayken hayvancılarımızın bizden en büyük talebi buydu. Ben de söz vermiştim sözümü tuttum. Bunu niçin yaptık biliyor musunuz? Silivri’deki hayvancımızın hayvanını bu pazarda, canlı hayvan pazarında aradan aracı ve tüccarı çıkartarak gerçek değerinde hayvanını satabilsin diye. Vatandaşlarımız bu vesile ile ucuz et yiyebilsin diye. Vatandaşlarımız veteriner nezaretinde yapılan kesimlerle sağlıklı et tüketebilsin diye. Hayvan pazarı açtık fakat burası maalesef beklenen ilgiyi görmedi. Hayvancılarımızla yaptığımız istişarelerde burada bir mezbaha olmadığı için hayvanlarını buraya getirmek yerine ahırlarından sattıklarını söylediler. Şimdi siz, ‘Hayvan pazarını yapan mezbahayı da yapsın’ diye düşünüyor olabilirsiniz. Mezbaha yapma, işletme, kiraya verme görev yetki sorumluluğu maalesef İBB’de. Niye maalesef dedim sizce arkadaşlar? İBB’ye ve Başkan Ekrem İmamoğlu’na dedim ki: ‘Gelin bizim hayvan pazarımızın hemen yanı başında Silivri Belediyesinin arsasını vereyim ve buraya mezbaha yapın.’ Ne evet ne de hayır cevabı aldım. Sonrasında alternatif bir teklifte bulunduk. Koskoca İBB bütçesinden köylüye, hayvancıya bir mezbaha yapmayı kendine görev edinmiyor olabilir, dertlenmiyor da olabilir. Dedik ki bir protokol yapalım. ‘Bu görevinizi bir protokol dahilinde devredin, Silivri Belediyesi olarak biz bu mezbahayı yapmaya niyetliyiz, kararlıyız’ dedik. Ne evet dediniz ne hayır dediniz. Bakın 2022 yılında bu konudaki yazılı talebimize İBB’nin Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı imzasıyla yazılı bir cevap verildi. Yazıda şunu söylüyor arkadaşlar; ‘Arnavutköy, Büyükçekmece, Çatalca, Silivri ve Eyüp gibi ilçelerimizin hayvancılarının yararlanacağı bir mezbahanemiz Çatalca Kestanelik Mahallemizde var. Yakın bir zamanda hizmete girecektir.’ Arkadaşlar 4,5 yıl oldu farkında mısınız? İstanbullunun size verdiği sürenin bitmesine 6 ay kaldı! Siz hâlâ ‘az sonra, yakında’ diyerek hayvancıyı hem oyalıyorsunuz hem de onları cezalandırıyorsunuz. 4-5 ilçeye ve buradaki hayvancılara tek bir mezbahayı yeterli görebilecek kadar konudan bihabersiniz. Bu çiftçiye, köylüye, hayvancıya yaptığınız muamele, bizlere yaptığınız muamele sizce Allah’tan reva mı? Siz mezbaha yapmayacaksınız, bana da mezbaha yapma yetkisi vermeyeceksiniz diye pes edecek halim yok. Pes etmek yok! Ben o mezbahayı göreceksiniz Silivri’ye eninde sonunda yapacağız. Tarım Bakanlığımız ve Et Balık Kurumumuz ile görüştük. Keşifleri yapıldı ve projelendirme aşamasındayız. Düşüncemiz Hayvan Pazarımızın bitişiğindeki Silivri Belediyesine ait arsaya mezbaha ve Et Balık Kurumuna ait 5.000 m2’lik kapalı alanı olan bir Et Depolama Tesisi inşa edeceğiz. Bölgede alım garantili hayvancılık sistemini hayata geçireceğiz. Bu proje, inşallah Silivri bölgesindeki hayvancımıza hayırlı olacak.” dedi.

“SİZE SÖYLEYECEK KELİME BULAMIYORUM”

Mezbaha alanı olduğu için Silivri Belediyesi mülkiyetinden İBB’ye geçen Değirmenköy’deki arazinin ticari olarak kiraya verilmesi kararını değerlendiren Başkan Volkan Yılmaz, “Beldelerde yer alan mezbaha tesisleri, binaları ve arsalarıyla İBB’ye devredildi. Peki siz bu 4,5 yılda bu belde mezbahalarıyla ilgili ne yaptınız? Ben size söyleyeyim. Hiçbir tanesini işletmediniz ve hizmete açmadınız. Gümüşyaka’daki mezbahane arsasını İETT garajı yapmak üzere gündem maddesi getirdiniz. O gün bu da bir kamusal ihtiyaç diye size onay verdik. Ama burada 3 yıldır İETT garajı yapmadınız. İETT otobüsleri yol üzerinde bekliyor Gümüşyaka’da! Geçtiğimiz günlerde ise Değirmenköy mezbaha binası ve arsası ile ilgili encümene bir konu getirdiniz ki, artık size söyleyecek kelime bulamıyorum! Size şimdi bu encümen kararını okuyorum: ‘Encümenimizin 16.08.2023 tarihli dokuz numaralı gündeminde Mülkiyeti Belediyemize ait Silivri ilçesi, Değirmenköy Mahallesi, 364 ada 67 parsel sayılı taşınmazda bulunan 475 m2’lik yapıların depo olarak 19.000.-TL+KDV/AY (684.000.-TL + KDV / 3 YIL) muhammen bedelle 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre 3 yıl süre ile kiraya verilmesi için açık teklif usulü arttırma açılması ve ihalenin ilanı hakkında oy çokluğuyla karar alınmıştır. İşbu karara aşağıda yazılı gerekçelerle katılmıyoruz. Şöyle ki: Dosyaya konu alan Silivri İlçesi Değirmenköy Fevzipaşa Mahallesi 364 Ada 67 Parselde, 4.103,73 m² yüzölçümündedir. 13.02.2004 tasdik tarihli Değirmenköy 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Mezbaha Alanında kalmaktadır. Söz konusu parsel mülkiyeti Değirmenköy Belde Belediyesine ait iken 5747 sayılı Kanun ile Değirmenköy Belde Belediyesi kapatılarak Silivri Belediyesine Bağlanmış ve tapu Silivri Belediyesi adına geçmiştir. 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun Büyükşehir Belediyesinin Görev, Yetki ve Sorumluluklarını tanımlayan yedinci maddesi gereği tapu İstanbul Büyükşehir Belediyesine geçmiştir, mezbahane olduğu için. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin görev ve sorumluluklarını tanımlayan yedinci maddesinin t bendinde: Her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek, imar planında gösterilen yerlerde yapılacak olan özel hal ve mezbahaları ruhsatlandırmak ve denetlemek denilmiştir. Yukarıda yazılı madde gereği dosyaya konu taşınmazın mülkiyeti mezbaha olarak işletilmesi amacıyla Silivri Belediyesinden İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne geçmiştir. Mezkûr taşı Silivri İlçe sınırları yaklaşık 890 km²’dir. Tarım Alanları yüzölçümünün %60’ını oluşturarak yaklaşık 530.4 km²’lik bir alanı kapsamaktadır. İlçenin %60’ı gibi geniş bir alanda tarım ve hayvancılık potansiyeli mevcuttur. Haricen yaptığımız araştırmalarda yeterli kesim yeri bulunmadığından kesim için hayvanların Silivri’den başka ilçelere, kesim yerlerine götürüldüğünü öğrenmiş bulunmaktayız. İmar Planında mezbaha alanı olarak ayrılan, geçmiş dönemlerde mezbaha olarak kullanılan, mezbaha olarak kullanılması amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne tapusu devredilen bu alanın başka bir amaçla kullanılmasında hukuka uyarlık bulunmamaktadır. Kira şartnamesinde söz konusu taşınmaz ve müştemilatlarının münhasıran mezbaha olarak kiralanıp işletilmesini temin edecek bir madde de düzenlenmemiştir. Bu şekliyle taşınmazın İstanbul Büyükşehir Belediyesine devir amacı da esasında ortadan kalkmış bulunmaktadır. Silivri ilçesinin konumu, tarım ve hayvancılık faaliyetleri gözetildiğinde öncelikle söz konusu taşınmazın İ.B.B. tarafından ihya edilerek yine İ.B.B. tarafından mezbaha olarak işletilmesi veya Silivri Belediyesine tahsis yapılarak işlettirilmesi gerekmektedir. Bu mümkün olamayacaksa en azından taşınmazın imar durumu ve İBB’ ye devir amacı gözetilerek; mezbaha olarak kullanılmak şartıyla kiraya verilmesi için açık teklif usulü arttırıma açılması ve ihalenin ilanı yönünde karar almak gerektiği görüşündeyiz. Yukarıda ayrıntılı şekilde izah ettiğimiz nedenlerle işbu karara katılmadığımızı belirtir şerhimizi derç ederiz.’ El insaf, el izan! Şimdi bunu ilçe meclisinde gündeme getirdiğimde CHP Grubu’ndaki arkadaşlar haklı olduğumu, bunun kabul edilemeyeceğini ve bu kararın düzeltilmesi gerektiğini söylediler. Ben dedim kararı düzeltin, iptal edin, biz de bunu gündeme dahi getirmeyelim. Ama şu dakika itibariyle İBB’nin sitesinde bakın ne diyor; ‘Silivri İlçesi Değirmenköy Mahallesi 364 Ada 67 Parsel sayılı taşınmazda bulunan 471 yapıların depo olarak 3 yıl boyunca ihaleye çıkarılması.’ Siz nasıl olur da mezbaha arsası olduğu için Silivri Belediyesi mülkiyetinden İBB’ye geçen yeri amacına uymayan bir şekilde depo olarak kiraya verirsiniz? Bir yanlışlık yapılmış, bir yanlış anlaşılma var, bunu ihale ilanından kaldırın, konu kapansın demeniz lazım. Şunu ifade edeyim; siz böyle pozisyon almaya devam edebilirsiniz ama biz Cumhur İttifakı olarak kırsalın, köylünün, çiftçinin hakkını, hukukunu şu an yaptığımız gibi savunmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

“KÖY DEMEK ÜRETİM DEMEKTİR”

İBB’nin Örnek Köy Projesi kapsamında yaptığı çalışmaların yetersiz olduğunu söyleyen Başkan Yılmaz, “İBB’nin kırsal ile ilgili en büyük çalışması ‘Örnek Köy’ projeleri. Ne yaptılar? Silivri’nin Seymen’ini, Pendik’in Göçbeyli’sini örnek köy ilan ettiler. Şimdi biz de merak ettik: ‘Örnek köy nedir? İBB bu örnek köyde neler yapacak?’ diye. Köy meydanına 3-5 tane kamelya, granit taşlar, bir iki süs havuzu ve İstanbul’da 2 tane köyde örnek köy projelerini eğer buysa bitirdiler. İçerisinde üretimin olmadığı, bakın köy demek parke taşı demek değil, köy demek şadırvan değil, köy demek üretim demektir! Köydeki kooperatifçiliğe, köydeki kadınların üretime katılmasına, köylerde bulunan tarihi yapılara tarihi eserlere hiçbir şeye dokunmadan, özellikle de köyde üretime katkı sunmadan önümüze bir örnek köy projesi koydunuz. Birkaç ton asfalt, birkaç ton parke taşı, alın size örnek köy. İstanbul’daki 39 ilçenin 11’inde 151 köyümüz var. Pilot köy seçilen Silivri Seymen ve Pendik Göçbeyli’de İBB, örnek köy uygulamasını hayata geçirdi. Peki 4,5 yılda 2 köyde örnek köy projesini bitiren, 149 köyde bu çalışmaları ne zaman bitirir? Oran ve orantı hesabından yola çıkalım: 2 köy 4,5 yılda, geriye kalan 149 köy X yılda. Bu işlemden X=335,25 yıl, yani 335 yıl 3 ay. İstanbul’un köyleri sizi 335 yıl bekler mi? Benim köy gezilerinden aldığım izlenim, sizleri değil ama Cumhur İttifakı’nı bekledikleri tarih 31 Mart 2024!” diye konuştu.

“KÖYLÜNÜN BEKLEYECEK SABRI KALMADI”

Köy planlarındaki 2.000 metrekare şartının düzenlenmesi gerektiğinin altını çizen Başkan Volkan Yılmaz, “Köylerde yaşayan vatandaşlarımızın en büyük beklentilerinden bir tanesi de 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının köyün, köylünün ihtiyaç ve taleplerine göre revizyondan geçirilmesidir. Şu an 2.000 metre arsaya 1 tane ev yapabiliyor Silivri’de. Ya 2.000 metre arsa kaç kişide var? Diyoruz ki İBB ile oturalım ve bu ifraz şartını 500 metreye düşürelim. Bakın 500 kişinin yaşadığı bir köyde 50.000 metre sağlık alanı ayrılmış. Bunların güncellenmesi lazım. Şu an biz Silivri Belediyesi olarak İBB ile görüştük. İBB’nin yapması gereken planı tavsiye niteliğinde biz yaptık. Para harcıyoruz bu işe ve diyoruz ki siz kontrol edin. Tarım arazilerini imara açmıyoruz, yeni imar katı getirmiyoruz, ilave imar yok; yalnızca köylünün hayatını kolaylaştıracak, çocuğuna kızına ev yapacak bir imar planını gelin beraberce yapalım. Bu görev sizin. Siz yapmama niyetinizdesiniz ben para harcayıp yaptım kontrol edin diyorum. Düzeltin, yanlış yaptıysam sağını solunu bükün, evirin çevirin ama bu köylünün planını beraber yapalım. Seçim dönemimiz bitmeden şu köylünün planlarını bitirelim! Kimsenin ne bekleyecek takati var ne de sabrı kalmadı.” dedi.

“KENT TARIMININ ÖNÜNDEKİ EN BÜYÜK ENGEL İBB’NİN 20 DÖNÜM ŞARTI”

Kent tarımının önünün açılması gerektiğini vurgulayan Başkan Yılmaz, “Çatalca, Büyükçekmece’nin bir kısmı, Silivri, Şile, Arnavutköy’ün bir kısmı, Eyüp’ün bir kısmı, Pendik’in büyük bir kısmı tüm İstanbul’u besleyecek gıda ve hayvancılık potansiyeline sahip. Peki bizim bu potansiyellerin farkında olarak ona uygun politikalarla kent tarımını düzenlememiz, kent tarımının önünü açmamız gerekmiyor mu? Dondurucu arabayla 700 km uzaktan, Antalya’dan domates geliyor. Kent tarımının önündeki en büyük engel İBB’nin plan notlarında bulunan 20 dönüm şartı. Eğer siz İstanbul’da bir tarım arazisine sahipseniz ve tarım araziniz 20 dönümün altında ise o arazinize bir yapamıyorsunuz, sera yapamıyorsunuz, müştemilat yapamıyorsunuz. Peki serayı yapmadan nasıl İstanbul’da kent tarımını canlandıracağız? Ahır yapmadan ineği hangi damın altında yatıracağız. Silivri Belediyesinden bir tavsiye kararı aldık ve İBB’ye 4 yıl önce dedik ki bu 20 dönüm şartı garabettir. Kent tarımının önünde tıkaçtır, settir. Gelin bir araya gelelim şu ve 20 dönüm şartını düzenleyim. 20 dönüm şartını ortadan kaldırılacak bu kutsal meclistir.” ifadelerini kullandı.

“İSTANBUL’DAN BAŞKA HER PROBLEMİ DERT EDİNEN BİR YÖNETİM VAR”

Çeperdeki ilçelerin en önemli fırsatlarından birinin turizm potansiyeli olduğuna dikkat çeken Başkan Volkan Yılmaz, “Bizler kumsalı, denizi, ormanı, göleti olan bir şehirde yaşıyoruz. Ege’ye, Akdeniz’e gidemeyen İstanbullu hemşehrilerimiz yarım saatte, 45 dakikada bir tatil bölgesine, yani Silivri’ye gelebilir. Peki bunun önündeki en büyük problem ne? Ekrem Bey’e de 3 yıl önce bir Silivri gezisinde söyledim; İBB’nin bir turizm master planı yok! Şimdi bir yatırımcı Silivri’ye gelse ve ben turizm yatırımı yapmak istiyorum, doğa oteli yapmak istiyorum dese otel yapabileceği bir arsa yok. Bakın Çatalca’da, Şile’de, Silivri’de orman kenarında tarım vasfını yitirmiş çok fazla alan var. Yüzde 5 imarlı, çevre kirliliği yaratmayacak şekilde inşa edilecek tesisler, şehrin stresini almaya katkı sunar ve bölgenin ekonomisini canlandırır. Bu nedenle bir turizm master planına ihtiyacımız var. Şimdi soruyorum size bu turizm master planını kim yapacak? Silivri Belediyesi mi yapacak? İBB Başkanlığına seçilenlerin dertlenmesi, kederlenmesi konular bunlar değil mi? İstanbul’un problemleri değil mi? İstanbul’un problemlerinden başka her problemi kendine dert eden bir yönetim var! Genel başkanlık seçiminden cumhurbaşkanlığı seçimine kadar.” diye konuştu.