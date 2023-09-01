Suça Sürüklenen Çocuklar

“Çocuklar Arasında Siber Suçlar Yayılıyor: Eğitim ve Bilinçlendirme Şart!”

Yeni bir okul yılına başlarken, çocuklarımızın eğitim ve teknoloji kullanımıyla ilgili önemli bir döneme girdiğimizin farkındayız. Okulların açılmasıyla birlikte, çocuklarımızın daha fazla teknolojiye erişim sağlayabilecekleri bu dönemi düşünerek, aileler olarak sorumluluklarımızı hatırlatmak istiyorum.

Uzun yıllardır eğitim kurumlarının içerisinde öğrenciler ve öğretmenler ile iç içe çalışıyorum. Bu süreç boyunca gençlerin teknolojiye olan ilgisi ve merakı beni her zaman etkilemiştir. Teknoloji, hayatımızın bir parçası haline gelmiş durumda ve bu durum özellikle gençler için oldukça önemli. Ancak, teknolojiyi bilinçsizce kullanmanın getirdiği riskler de göz ardı edilmemeli.

Gerçek hayatımızda internet kullanımı o kadar entegre bir hale geldi ki, birçok kişi farkında olmadan neredeyse tüm işlerini internet ve teknolojik cihazlar üzerinden hallediyor. Gençlerin sosyal yaşantılarından eğitim hayatlarına kadar birçok şeyi bu platformlar üzerinden yürütüyor olmaları, onların bu teknolojiyi nasıl kullandığının önemini ortaya koyuyor.

Ancak, bu teknolojiyi sınırsız bir özgürlük olarak gören ve her türlü aktiviteyi internet üzerinden yapan kişilerin hukuksal sorunlarla karşılaştığını görüyoruz. İstatistiklere dayanarak söyleyebilirim ki, teknolojiyi kurallara uygun bir şekilde kullanmayanlar daha fazla yasal sorunlarla karşı karşıya kalıyorlar.

Daha profesyonel bir şekilde teknolojiyi kullanan gençler ise teknik bilgi ve becerilerini geliştirerek kendilerini ispat etmek veya maddi kazanç elde etmek amaçlı diğer kullanıcılara zarar verebiliyorlar. Bu noktada, özellikle sosyal medya platformlarındaki kişisel verilerin paylaşılmasının getireceği riskleri göz önünde bulundurmalıyız.

Öğrencilerin paylaştıkları kişisel verileri kullanmak için bekleyen sosyal mühendisler veya bilgisayar korsanları var. Birçok genç, bu konuda ne gibi tehlikelerle karşılaşabileceklerini düşünmüyorlar.

Bu noktada, devlet kurumları ve kolluk kuvvetleri tarafından yapılan basın ve diğer platformlardaki bilinçlendirme kampanyaları önemli bir rol oynuyor. Bu tür kampanyalar, gençlerin bilinçli bir şekilde teknolojiyi kullanmalarına yardımcı olabilir. Ayrıca, bireysel olarak ulaşabildiğim öğrencilere bilinçlendirme seminerleri düzenleyerek, bu konuda fayda sağlamaya çalışıyorum.

Seminerlerimde öğrencilere öncelikle internetin hangi katmanlardan oluştuğunu, deep web, dark web gibi internetin karanlık yüzünden bu alanlarda yapılan paylaşımların içeriklerini ve ne kadar tehlikeli olduğunu anlatıyorum.

Dolandırılan veya kandırılan insanların genellikle duygusal olarak zayıf olduklarını ve bu nedenle aldatılmaya daha açık olduklarını vurguluyorum. Bu konuda neler yapabileceklerini, nasıl daha güçlü ve bilinçli bir duruş sergileyebileceklerini ayrıntılı olarak anlatıyorum. Ayrıca ailelerin çocuklarını online dünyada daha güçlü ve bilinçli hale getirmelerine yardımcı olacak bazı konu başlıklarını sizlerle buradan paylaşmak isterim. Çocukların online aktivitelerini düzenli olarak takip etmek ve onları bu konuda desteklemek de önemlidir.

Evet, gençlerin teknolojiyi güvenli ve sorumlu bir şekilde kullanmalarına yardımcı olmak toplumsal bir sorumluluktur ve her birimizin katkı sağlaması gereken bir konudur. İşte bu konuda yapabileceğiniz bazı önemli adımlar.

Eğitim ve Farkındalık: Öncelikle, gençlere teknoloji kullanımının olumlu ve olumsuz yönlerini anlatan eğitimler düzenlemek ve farkındalık yaratmak önemlidir. Bu, okullarda, ailelerde veya toplum merkezlerinde gerçekleştirilebilir.

Aile İletişimi: Aileler, çocuklarıyla teknoloji kullanımı ve internet güvenliği hakkında açık ve dürüst bir iletişim kurmalıdır. Soruları yanıtlamak, riskleri anlatmak ve güvenli kullanım konusunda kurallar koymak ailenin görevidir.

Güvenli İnternet Kullanımı Kuralları: Çocuklara, internet ve teknoloji kullanımı için belirli kurallar koymak önemlidir. Bu kurallar, ekran süreleri, içerik filtreleme, kişisel bilgi paylaşımı gibi konuları kapsayabilir.

Teknolojiyi Birlikte Kullanma: Aileler ve çocuklar teknolojiyi birlikte kullanarak, çocukların nasıl daha güvenli ve sorumlu bir şekilde kullanabileceklerini öğrenebilirler. Ayrıca, çocukların internet deneyimlerini yakından takip etmek için bu fırsatı kullanabilirler.

Güvenlik Yazılımları ve Ayarlar: Bilgisayarlar, tabletler ve akıllı telefonlarda güvenlik yazılımlarını etkinleştirmek, çocukların zararlı içeriklere veya kişilere maruz kalma riskini azaltabilir.

Dijital Zeka Geliştirme: Gençlerin dijital zeka ve medya okuryazarlığını geliştirmelerine yardımcı olmak için eğitim materyalleri ve aktiviteler sunabilirsiniz. Bu, çocukların çevrimiçi kaynakları değerlendirebilme yeteneklerini artırabilir.

İnternet Tehlikelerini Anlatma: Çocuklara online tehlikeleri, siber zorbalık, kişisel bilgi paylaşımının riskleri, bağımlılık ve diğer potansiyel sorunları anlatmak önemlidir.

Destek Sağlama: Gençlerin internetle ilgili herhangi bir sorunla karşılaştıklarında size başvurabileceklerini hissettirin. Bu, çocukların sıkıntılarını ve endişelerini paylaşmalarına yardımcı olabilir.

Sonuç olarak, teknolojiyi bilinçli bir şekilde kullanmanın önemini gençlere anlatmak ve onları bu konuda bilinçlendirmek, suça sürüklenmelerini engelleyebilir. Her birimiz, gençlerin teknolojiyi güvenli ve sorumlu bir şekilde kullanmalarına yardımcı olmak için elimizden geleni yapmalıyız. Bu, hem onların güvenliğini sağlamak hem de gelecekteki hukuki sorunları önlemek açısından büyük bir öneme sahiptir.

Okan ALGÜN

Siber Güvenlik Uzmanı