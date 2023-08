Tatil için yurt dışına gitme imkânı her zaman mevcuttur ve gündemdedir. Oldukça şık ve konforlu tatiller için otantik yurt dışı rotaları denenebilir. Yurt içi gezilerine biraz ara vermek isteyen ve fırsatlarını yurt dışından yana kullanmak isteyenler için uygun fiyatlı uçak bileti imkânları mevcuttur. Uçak bileti temin ettikten sonra her yere gitmek mümkündür. Üstelik en uzak noktalara dahi kısa sürede varış mümkündür. Özellikle de otantik yurt dışı rotası denildiği zaman akla ilk gelen noktalardan biri Tayland’dır. Tayland uçak bileti temin edilerek her zaman bu harika ülke gezilebilir. Uygun fiyatlı Tayland uçak bileti sayesinde ülkeye kısa sürede uçuş mevcuttur. Aynı zamanda bir diğer yurt dışı rotası olarak otantik Gürcistan seçilir. Gürcistan uçak bileti temin edilerek gidiş mümkündür. Çeşitli firmaların sunduğu Gürcistan uçak bileti fırsatlarıyla Gürcistan’a herkes kolayca uçabilir.

Tayland Gezisi

Tayland, Krabi ve Phuket en güzel otantik yurt dışı rotaları arasında yer alır. Otantik yurt dışı rotası denildiğinde akla ilk gelen rotalardan biri olan Tayland, hiç Asya ülkesi gezmeyenler için de ilk seçenekler arasında yer alır. Phuket ve ekürisi Krabi ise içerisinde mutlaka gezilmesi gereken alanlar olarak kabul edilir. Deniz kenarındaki lüks oteller konaklanacak ve balayı yapılacak alanlara sahiptir. Muhteşem tekne turlarına ev sahipliği yapan, muhteşem tapınaklara sahip olan, çeşitli ve lezzetli, farklı ve baharatlı Asya yemeklerini bünyesinde barındıran Tayland, Krabi ve Phuket yerli ve yabancı turistlerin en uğrak noktaları arasında yer alır. Bir tatil beklentisinden çok daha fazlasını sunmakta olan Tayland rotası, çılgın gece hayatıyla da dikkat çekiyor.

Gürcistan Gezisi

Türkiye’nin kuzeydoğusunda yer alan Gürcistan, otantik yurt dışı rotaları içerisinde yer almaktadır. Sıcakkanlı insanlarıyla, ucuz imkânlarıyla ve yakın komşu ülkeleriyle dikkat çekmektedir. Roma ve Bizans’tan bu yana birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Gürcistan, sülfür hamamlarından Tiflis metrosuna, Narikala kalesinden barış köprüsüne, Batum’dan saraylara, mağaralardan Tushetiye pek çok gezilecek sahası mevcuttur. Bulunduğu merkezi konumları sayesinde ulaşım tüyoları da oldukça pratiktir. Çeşitli yemek ve içecekleriyle de adından söz ettiren Gürcistan, gezmek için en iyi otantik mekanları bünyesinde barındırır.

Rodos Gezisi

Otantik bir yurt dışı rotası edinmek ve balayına otantik bir ülkeye gitmek isteyenler için Rodos da seçenekler arasında yer almaktadır. Sıcak havalarda gidilebilecek, denizinde ve sokaklarında hayat bulunabilecek, midenizi bayram ettirecek olan Rodos, insanlarının sıcakkanlılığıyla da bilinir. Tüm şartları mükemmel şekilde yerli ve yabancı turistlere sunmakta olan Rodos, gündüz ve gece ayrı ayrı keşfedilebilecek bir ülkedir. Tavernalarında eğlencelerin olduğu, feribotların sürekli çalıştığı hem yaz aylarında hem kış aylarında gezilmeye uygun olan sıra dışı adalardan birisidir.

Portekiz Gezisi

Portekiz ve Lizbon da istisnasız otantik yurt dışı rotaları arasında yer alır. Eğlencenin zirveye çıktığı, okyanus keyfi yapılabilecek, şehir sokaklarında tramvayla tur atılabilecek, akşamları çılgın sokak çalgıcılarının dinlenebileceği çok sıcakkanlı bir ülkedir. Hem pahalı olmamasıyla dikkat çeken hem de insanlarının sıcakkanlılığıyla dikkat çeken Portekiz, balayılar için de tercih edilesidir.

Endülüs İspanya Gezisi

Otantik yurt dışı gezisi ve rotası denildiği zaman akla ilk gelen yerlerden bir diğeri de Endülüs’tür. İspanya topraklarında yer alan bu mevkiye aynı zamanda Barselona, İbiza ve Mallorca gibi turistik bölgeler de eşlik ediyor. Bir deniz kenarı tatili hayal edenler için oldukça güzelliği bir arada sunar. Malaga, Sevilla, Granada ve Kordoba gibi bölgelerine ulaşım da oldukça uygundur. Rengarenk balayı turları için de gönül rahatlığıyla tercih edilmektedir. Güneşin ve denizin tadını bir arada çıkarmak isteyenler için vazgeçilmezdir.

Tanzanya Zanzibar Gezisi

Otantik yurt dışı rotalarından bir diğeri ise Tanzanya ve Zanzibar gezisidir. Balayı otellerinde keyif yapılabilen ve eski şehir bölgelerinde gezilebilen bir Afrika şehridir. Otantik hissiyatını tam anlamıyla vermekte olan Tanzanya Zanzibar rotası Maldivler’e göre çok daha uygun fiyatlı bir tatil rotasıdır.

Küba Gezisi

İster normal bir tatil yapmak ister balayı yapmak isteyenler için harika rotalardan bir diğeri de Küba’dır. İnsanlarla yol üzerinde rahatlıkla sohbet edilebilen, daima rengarenk alanların bulunduğu, Turkuaz suları ve palmiyeleri ile insanlara huzur veren Küba, sokak danslarıyla da dikkat çekiyor. Her yerde internetin bulunmadığı bu ülke harika kokteylleriyle de meşhurdur. Tam bir balayı tatili yaşamak ya da sevdikleriyle harika günler geçireceği yaz tatili yaşamak isteyenler için Küba hedef olan rotalardan birisidir. Özellikle de sıcakkanlı yerel insanlarıyla tanıştıktan sonra kendinizi evinizde hissedeceğiniz kadar güzel bir ülkedir.

Bali Gezisi

Otantik yurt dışı rotalarına eklenen ve gidenlerin anlata anlata bitiremediği noktalardan biri de Bali’dir. Dünyanın hem en otantik hem de en romantik sahalarından biri olarak kabul edilir. Çok güzel ve çok özel anlar geçirmeye uygun olan, sonsuzluk havuzlarında yorgunluk attıran, sörf dersleri alınmasına olanak sunan Bali tam bir mevsim şehridir. Yaz boyunca gidilebileceği gibi sonbahar ve kış aylarında da gidilmeye uygundur. Sahilleri tam olarak masmavi kumsallardan ve palmiyelerden oluşmaktadır. Ayrıca ruha dokunacak olan pek çok farklı yönleri de mevcuttur. Muhteşem otantik hissiyatı yaşamak ve tatilini bu yönde yapmak isteyenler için Bali harika bir rota olacaktır.