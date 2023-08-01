Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali, Emre Altuğ’un Coşkulu Performansı ile Başladı

Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali’nin 34’üncüsü coşkulu bir kortej ve sevilen sanatçı Emre Altuğ konseri ile kapılarını misafirlerine açtı.

Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali’nin 34. Yılı büyük bir coşku ile başladı. 20 Ağustos tarihine kadar devam edecek Festival, Şile’nin kalbi Üsküdar Caddesi’nde başlayan kortej yürüyüşünde Şile’nin gelenek ve renklerini bir kez daha büyülü bir atmosferde bir araya geldi.

Renklerin Dansı: Kortej Yürüyüşü

Üsküdar Caddesi’nde gerçekleşen kortej, Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı’nın liderliğinde, tüm Şile protokülü ve vatandaşların katılımıyla giderek büyüyen bir coşkuya dönüştü.

Kortej yürüyüşünün ardından, festivalin kalbi Şile Meydanı’nda atmaya başladı. Binlerce katılımcının katılımıyla meydan bir renk cümbüşüne dönüştü. Ünlü sanatçı Emre Altuğ’un enerjik performansıyla geceye ayrı bir renk kattı. Katılımcılar, Emre Altuğ’un şarkılarına eşlik ederek coşkulu bir atmosfer oluşturdu.

Festivalin Büyülü Hikayesi Başladı

Şile Bezi’nin desenlerinde gizlenen tarih, doğa ve renklerin hikayesi, 34. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali ile bir kez daha gün yüzüne çıkıyor. 7 gün sürecek festivalin ilk gününde sahne alan ünlü sanatçı Emre Altuğ’un enerjisi ve performansı, geceye büyük bir renk kattı. Kendine özgü tarzı ve hit şarkılarıyla seyircileri büyüleyen Altuğ, müzikseverleri coşturdu. Festivalin coşkusunu doruklarda yaşatan Altuğ, sevilen şarkılarıyla katılımcıları adeta büyüledi.

Şile Bezi’ni Dünyaya Tanıtacağız

AK Parti İstanbul Milletvekilleri Müşerref Pervin Tuba Durgut, Şengül Karslı da festivale onur konuğu olarak katılırken, Şile Kaymakamı Nebi Kaya, Şile Garnizon Komutanı Albay Mehmet Sutaşır ve Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı konser sonunda sahnede Emre Altuğ’a Şile Bezi hediye etti. Başkan Ocaklı, yaptığı açılış konuşmasında şunları söyledi;

“Bugün burada bir araya gelmemizin amacı, Şile Bezi’nin eşsiz dokusunu ve kültürel değerini dünyaya tanıtmak, farkındalığı artırmak ve gelecek nesillere taşımak. Bu festival, sanatın ve kültürün birleştiği, renklerin dans ettiği, dostlukların pekiştiği bir etkinlik olacak. 7 gün boyunca gerçekleştireceğimiz etkinliklerle, sanatseverleri, zanaatkârları, müzisyenleri, akademisyenleri ve tüm katılımcıları bir araya getirerek unutulmaz bir deneyim yaşatacağız.”