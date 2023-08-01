İSTANBUL’DA BİR İLK: KORO FESTİVALİ

İBB Kültür Dairesi Başkanlığı, İstanbul’da ilk kez Koro Festivali düzenliyor. 12-20 Ağustos tarihleri arasında 7 ayrı noktada düzenlenecek olan festivale yediden yetmişe tüm İstanbullular davetli.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Dairesi Başkanlığı, İstanbul’da ilk kez Koro Festivali düzenleyecek. 12-20 Ağustos tarihleri arasında yedi ayrı noktada, 27 koro ve 900 korist ile düzenlenecek festival; Bebek Parkı, Sarıyer Haydar Aliyev Parkı, Müze Gazhane, Üsküdar Sahili, Kadıköy Meydanı, Anadolu Hisarı ve Metrohan’da gerçekleşecek.
Boğaziçi Gençlik Korosu, Ladies & Gentlemen, Ruhi Su Dostlar Korosu, Rezonans, İTÜ 250. Yıl Çoksesli Korosu, BOÜ ve ODTÜ Halk Müziği Topluluğu, BAU Polifonik Koro, Marmara Üniversitesi GSE Bölümü Müzik Öğretmenliği Korosu, Boğaziçi Mezunlar Korosu, Barbershop İstanbul, We Play Choral, Acapella Khalkedon, Koroİstanbul, Lozan Mübadilleri Vakfı Korosu, Avrupa Müzik Topluluğu, Orphe Çoksesli Koro, BÜMK Klasik Müzik Korosu, Güneşin Sofrasından Sesler, Gürcü Sanat Evi Çok Sesli Korosu, Vokal Akademi Pop & Caz Korosu, Yeditepe Üniversitesi Çoksesli Korosu, İstanbul Armoni Korosu, Sirene, Yubal Dünya Müziği Topluluğu, GOP Akademi Korosu, European Voices İstanbul, ve Sansev Korosu’nun sahne alacağı konserlere tüm İstanbullular davetli.
Farklı mekânların ruhuyla farklı türlerde performansların sahneleneceği festival programının detaylarına İBB Kültür Sanat sosyal medya hesapları ve www.kultursanat.istanbul adresinden de ulaşılabilir.
PROGRAM:
12 Ağustos Cumartesi 20.00
Casa Botter Balkonu – Barbershop İstanbul
Sarıyer Haydar Aliyev Parkı – Acapella Khalkedon
Bebek Parkı – We Play Choral
Üsküdar Sahil – Marmara Üniversitesi GSE Bölümü Müzik Öğretmenliği Korosu
Kadıköy Meydanı – Koroİstanbul
12 Ağustos Cumartesi 21:00
Üsküdar Sahil – BÜ ve ODTÜ Halk Müziği Topluluğu
13 Ağustos Pazar 20:00
Metrohan – Lozan Mübadilleri Vakfı Korosu
Sarıyer Haydar Aliyev Parkı – BAU Polifonik Koro
Bebek Parkı – Avrupa Müzik Topluluğu
Üsküdar Sahil – İTÜ 250. Yıl Çoksesli Korosu
Anadolu Hisarı – BÜMK Klasik Müzik Korosu
Müze Gazhane – Ladies & Gentlemen
13 Ağustos Pazar 21:00
Bebek Parkı – Güneşin Sofrasından Sesler
Üsküdar Sahil – Orphe Çoksesli Koro
Müze Gazhane – Gürcü Sanat Evi Çok Sesli Korosu
19 Ağustos Cumartesi 20:00
Sarıyer Haydar Aliyev Parkı – Sirene
Bebek Parkı – Vokal Akademi Pop&Caz Korosu
Üsküdar Sahil – Yeditepe Üniversitesi Çoksesli Korosu
Kadıköy Meydanı – İstanbul Armoni Korosu
19 Ağustos Cumartesi 21:00
Bebek Parkı – Yubal Dünya Müziği Topluluğu
20 Ağustos Pazar 20:00
Metrohan – GOP Akademi Korosu
Sarıyer Haydar Aliyev Parkı – European Voices İstanbul
Bebek Parkı – Rezonans
Üsküdar Sahil – Sansev Korosu
Müze Gazhane – Boğaziçi Mezunlar Korosu
20 Ağustos Pazar 21:00
Kadıköy Meydanı – Boğaziçi Gençlik Korosu
Müze Gazhane – Ruhi Su Dostlar Korosu
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