Doğa Sporlarında Alınması Gereken 5 The North Face Ürünleri

Doğa sporuna gitmeden önce kişiler çeşitli ürünleri hazırlaması gerekmektedir. Yapılacak doğa sporuna ve mevsime bağlı olarak ürünler çeşitlilik gösterebilmektedir. Ayrıca kadın ve erkek katılımcıların tercih edecekleri ürünlerde değişiklik olabilir. Fakat her koşulda kişilerin yanına alması gereken belli başlı ürünler bulunmaktadır. Sportstyle bünyesinde The North Face’in birçok farklı ürünlerini içermektedir. Doğa sporlarında kişilerin yanına alması gereken 5 The North Face ürünlerini ve özelliklerini inceleyelim.

The North Face Tişört

Doğa sporunda tercih edilecek tişört mevsime bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Yaz aylarında Mountain Athletics Tişört modelleri nefes alan yapısı ile kişilere büyük bir avantaj sağlamaktadır. Kış aylarında tişört iç bir katman olacağı için klasik The North Face Tişört modellerinden biri tercih edilebilir. The North Face tişörtler teri hızlı emen ve vücuda yapışmayan yapısıyla konforlu bir doğa sporu deneyimi yaşamaya olanak sağlamaktadır. Her iki modelinde birçok farklı beden ve renk seçeneği bulunmaktadır.

The North Face Eşofman Altı veya Tayt

Doğa sporu sırasında kadın ve erkek kullanıcıların isteğine bağlı olarak eşofman altı ve tayt tercih edilebilir. Doğa sporu süresince kişilerin rahat olması nedeniyle özellikle bu ürünler kullanılmalıdır. The North Face Standart eşofman altı modelleri rahat yapısı ve farklı renk seçeneklerine sahiptir. Kadın katılımcılar eşofman altına alternatif olarak The North Face Siyah tayt modelini tercih edebilirler.

The North Face Wind Full Zip Yağmurluk Rüzgarlık

Mevsime bağlı olarak ceket ve mont değişkenlik gösterebilir. Fakat doğa sporunda her duruma hazırlıklı olmak adına yağmurluk, rüzgarlık gibi ürünleri katılımcıların yanına almasında fayda olacaktır. The North Face, kişinin doğa sporu sırasında karşılaşabileceği yağış, rüzgar veya soğuk hava gibi durumlar için Wind Full Zip Yağmurluk Rüzgarlık modeli ile bütün sorunları tek bir çözüm üretmiştir. Bu model hem kadın hem de erkek kullanıcılara ortak olarak tasarlanmıştır. Farklı renk ve beden seçeneklerine sahiptir.

The North Face Vectiv Eminus Ayakkabı

Doğa sporu sırasında farklı zemin yapılarına ve mevsimlere uygun bir ayakkabı modeli seçmektedir. Ayrıca uzun süreli kullanımlara uygun rahat bir yapıya sahip olması gerekmektedir. The North Face Vectiv Eminus ayakkabı modeli farklı zemin yapılarına uygun şekilde tasarlanmış, hafif, nefes alabilen, teri tutan, yumuşak orta taban ve kaydırmaz sağlam bir alt taban gibi özelliklere sahiptir. Uzun süreli kullanımlarda ayakta ağrı ve acıya sebep olmaz. Kişinin doğa sporu esnasında yüksek performansa erişmesine destek olan bir ayakkabı modelidir.

The North Face Flyweight Lomber Unisex Bel Çantası

Doğa sporu esnasında hem kişilerin özel ihtiyaçlarını hem de çeşitli durumlarda lazım olacak ürünleri güvenli muhafaza etmesi açısından çanta kesinlikle gereken bir üründür. Kadın ve erkek kullanıcılara ortak olarak üretilmiş bir modeldir. The North Face Flyweight Lomber Unisex bel çantası bel veya göğüs bölgesinde taşınabilen kompakt yapısıyla kişiye büyük bir kullanım kolaylığı sağlamaktadır.