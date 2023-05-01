Irak Türkleri Yörük Türkmen Göçü’ne Damga Vurdu

Manavgat Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi Yörük Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi (YÖRKAM) ve Manavgat Yörükler Derneği işbirliği ile Türkiye’nin en büyük “Yörük Türkmen Göçü” etkinliği Antalya’nın Manavgat ilçesinde gerçekleşti.

Yörük Türkmen Göçü’ne Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, CHP Manavgat İlçe Başkanı Oykun Başar, İYİ Parti Manavgat İlçe Başkanı Hüseyin Ergen, Akdeniz Üniversitesi Yörük Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi (YÖRKAM) Müdürü Doç. Dr. Fatih Uslu, oda başkanları, sivil toplum kuruluşları, Türkiye‘nindört bir yanındangelen Yörük Türkmendernek başkanvetemsilcileri çok sayıda vatandaş katıldı.

Yörük Türkmen Göçü etkinliğinde, kispetli yağlı güreşçiler, süslenmiş develer, koyun ve keçiler ile geleneksel kıyafetli atlı okçu ekibi kortej oluşturuldu. Manavgat Belediyesi bando takımı ve davulcular eşliğinde büyük bir Türk bayrağı taşınırken, Demokrasi Bulvarı’ndan başlayarak Atatürk Kültür Merkezi önüne kadar devam eden kortej renkli görüntülere sahne oldu. Kortejin ardından Atatürk Kültür Merkezi önünde kurulan Yörük çadırlarında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Irak Türklerini Yörük Türkmen Göçü etkinliğinde 23 yıldır Antalya’da faaliyet gösteren Irak Türkmen Birliği ve Dayanışma Derneği temsil etti. Irak Türkmen Birliği ve Dayanışma Derneği Başkanı Dr. Kürşat Çavuşoğlu yaptığı konuşmada, bu etkinlik, geleneklerimizi yaşatma ve gelecek nesillere aktarma konusunda büyük bir adımdır. Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olan Irak Türkleri, kardeşleri arasında bulunmaktan ve bu büyük bir ailenin parçası olmaktan dolayı gurur duyduklarını ifade etti.