MHP İstanbul Milletvekili Adayı Av. Suat Altunkaynak: “Bir Oy Cumhurbaşkanımıza Bir Oy da MHP’ye”

Türkiye’nin köklü ve saygın Hukuk Bürolarından birisi olan Dolunay Hukuk Bürosu Kurucusu MHP İstanbul 1’inci Bölge 28.Dönem Milletvekili Adayı Av. Suat Altunkaynak, seçim çalışmalarında dur durak bilmiyor.



MHP Milletvekili adayları ilçe ilçe mahalle mahalle dolaşarak, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan genel seçimlerde oy kullanacak her vatandaşın derdini dinleyip elini sıkıyor.







MHP İstanbul’da seçim çalışmalarını hızlandırdı. MHP İstanbul 1’inci Bölge Milletvekili Adayı Avukat Suat Altunkaynak, şehir merkezi ve ilçelerde vatandaşlarla buluşup MHP’nin 2023 Seçim hedeflerini seçmene aktarıyor.







Gittiği her ilçede ayrı bir ilgiyle karşılaşarak halkın kendine göstermiş olduğu ilgiden dolayı çok memnun olduğunu ifade eden Av.Suat Altunkaynak, STK, Esnaf, kahvehane ve vatandaşlarla bir araya geldiği her platformda, 14 Mayıs 2023 seçimlerinin önemine vurgu yaparak, “Bu seçim sadece sıradan bir seçim değil. 14 Mayıs 2023 tarihinde geleceğimiz ile ilgili mühim bir karar vereceğiz. Türk Milletinin istiklali, istikbali ve istikrarı meselesinde karar vereceğiz.”







“Bir Oy Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Bir Oy Da Partimiz MHP’ye İstiyoruz”







STK temsilcileri vatandaş ve esnaflarla görüşmelerde bir araya gelen Av. Suat Altunkaynak, “Bir oy Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, bir oy da partimiz MHP’ye istiyoruz” diyerek şu ifadelere yer verdi: Allah’ın İzni, Aziz Milletimizin desteği ile Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı, en yüksek oyla seçtirip, “Hilalin Gölgesinde Üç Hilali Göklere Çıkartacağız. Gazi Meclisimizi Bozkurt Yuvası Yapacağız” diyerek sözlerine şöyle devam etti:

“14 Mayıs 2023 tarihinde ülkemizde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin önemini, Bilge Liderimiz Dr. Devlet Bahçeli’nin Cumhur İttifakına neden destek verdiğini, Neden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi gerektiğini milletimize anlatıyoruz. Ülkemizin geleceği ve bekası için gecesini gündüzüne katan ve yorulmayan Bilge Liderimiz Sayın Dr.Devlet Bahçeli’nin yolunda ve emrindeyiz.”

“Sayın Genel Başkanımız Bilge Liderimiz Devlet Bahçeli’nin dediği gibi Cumhuriyetin 100’üncü Yıldönümünde tarih yazıp gelecek 100 yılı inşa edeceğiz. Gelecek 100 Yıl Türkiye için yükselme dönemi olacaktır.

Biz inananlar olarak ikna olanlara galip geleceğiz. Millet İttifakının kurduğu HDP’nin destekçisi olduğu altılı masadan birbirine ve millete tuzak kuranlara, milletimizle birlikte gereken cevabı vereceğiz. Devlet ve milleti ile her şeyden önce Türkiye diyen Türkiye sevdalıları Türk milletinin ayağına vurulmaya çalışılan prangalara izin vermeyecektir. “

HDP’ye ne vaad edildi?

Millet ittifakının millet adına bir projesi yok. Özgürlükleri bahane ederek Türk aile yapısını, ortadan kaldırma amaçları vardır. Tamamen şer odaklarının kuklası olmuşlardır. Vatan hainlerine, bölücülere ve onları şirin göstermeye çalışanlara fırsat vermeyeceğiz. Bizler bu vatan toprağı üstünde, Ay Yıldızın ışığında ezan seslerinin altında milletimizin desteği ve Allah’ın izni ile başaracağız”

“Milleti yurtsuz Devleti başsız bırakmayacağız ya devlet başa ya kuzgun leşe. Sözlerimi Rahmetli Başbuğ’umuz Sayın Alparslan Türkeş’in şu sözü ile bitirmek istiyorum.”

“Allah bir, Vatan bir, Bayrak bir, Millet bir… Ekmeğimizi böleceğiz,vatanımızı böldürmeyeceğiz. Hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum. Allaha emanet olun. Ne Mutlu Türküm Diyene.”

Yapılan toplantıda kendisinden de bahseden Av.Suat Altunkaynak:

“Ülkü davasına gönül vermiş biri olarak üniversite yıllarında ve öncesinde çeşitli görevlerde bulundum. 1991 yılında MHP Üsküdar İlçe Teşkilatı’nda görev aldım. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde 1994-1996 yıllarında Fakülte Başkanlığı yaptım.1996 yılında Erenköy Ülkü Ocağı kapandığında Göztepe Ülkü Ocağı kuruluşunda görev aldım. Birçok lisede ülkücü öğrencilere seminer verdim. Ülkü bağımız Üsküdar,Kadıköy, Tuzla ve Maltepe gibi pek çok ilçede devam etti. MHP Trabzon Of İlçe Teşkilatı ve Of Ülkü Ocağı kuruluşunda desteklerim oldu. Of Hayrat Derneği 2005-2007 yılları arasında yönetim kurulu üyeliği yaptım. Of Hayrat Vakfı Mütevelli heyet üyesiyim. TİAB (Trabzon İş Adamları ve Bürokratları Derneği) üyesiyim. Trabzonspor Kongre üyesiyim. MHP İstanbul 1. Bölge 28. Dönem Milletvekili adayıyım.” ifadelerine yer verdi.

Av. SUAT ALTUNKAYNAK KİMDİR

05.03.1973 yılında Trabzon Of’ta doğdu. İlk, orta ve lise eğitimimi Of’ta tamamladı. Marmara Üniversite Hukuk Fakültesi’nden 1998 yılında mezun olan Av. Suat Altunkaynak, 1999 yılında başladığı avukatlık mesleğine kurucusu olduğu Dolunay Hukuk Bürosu’nda devam etmektedir.

İstanbul Kadıköy ilçesinde ikamet etmekte olan Av. Suat Altunkaynak, Evli ve iki kız bir erkek olmak üzere üç çocuk babasıdır.

