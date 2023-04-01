Sempatik şiddet



Çocuklarımıza kendi ellerimiz ile izlettiğimiz tehlikeli videoları.



Teknoloji, çocukların sınırsız bilgiye erişim sağlamasına, dijital kütüphanelerde araştırma yapmasına imkân verdiğinden eğitim ve gelişimlerine fayda sağlayabilir. Bu katkının hayatlarını olumlu yönde etkilemesi için, onlara izledikleri yayın içeriklerinin seçimi ve sanal dünyada nelere dikkat etmeleri gerektiğini öğretmek gerekir.



Çocuklarımıza erken yaşlarda Televizyon ve yotube’daki çeşitli videoları izleterek ilk etkileşimlerine bizler başlatıyoruz. Yaşları küçük çocuklara yemek yedirmek veya daha sessiz sakin otursunlar diye önlerine video açıp koyuyoruz. Belirli bir süre sonra sıkıldıklarında oyuncakları ile oyun oynamak yerine, oyun oynayan kişilerin videoları izlemek onlar için eğlenceli bir etkinlik haline geliyor.



7 yaş üzerindeki çocuklar ise daha bağımsız olarak hareket etmeye başlıyor ve bizlerin kontrolünden çıkarak kendi tercihlerine göre videoları değiştirmeye, izlemeye başlayabiliyorlar. Bu yaş gurubundaki çocuklar izledikleri içeriklerden çok çabuk etkilenirler ve hassastırlar.

Doğru ve yanlışı ayır etmek algıları zayıf olduğundan uygunsuz içerikleri izlediklerinde aile ve çevrelerine karşı davranışlarını etkilendiğini görürsünüz.



Ebeveynler çocuklarını bu konularda yeterli olarak bilgilendirmelidirler. Çocuğunuzla sınırlı yer küredeki, sınırsız dünya ile ilgili karşılaşabilecekleri tehlikeleri yüz yüze konuşmak büyük fayda sağlayacaktır. Çocuğunuz ile sohbete başladığınızda belki de teknoloji konusunda sizin tahmininizden daha fazla bilgiye sahip olduğunu görerek şaşırabilirsiniz. Onlara bir şeyler öğretmeye çalışırken bir şeylerde öğrenebilirsiniz.

Sizler Aile büyükleri olarak çocuklar için rol model olduğunuzu unutmayın evdeki internet kullanım süre ve alışkanlıklarınıza dikkat edin. Çocukların teknoloji ile tanıştıkları yaşlar artık çok erken. Psikologların yaptıkları araştırmalara göre çocuğunuzun yaş grubuna göre içerikleri sizler özenle seçin, izin verdiğiniz videoların tamamı izlemiş olmanız büyük önem taşımaktadır. Piyasadaki çizgi filmlerin birçoğunda Sempatik şiddet dediğimiz kavga, birine vurma, süper kahramanların kötüleri etkisiz hale getirmek için kullandıkları hayali güçler gibi, olumsuz davranışları komik ve masum şekilde göstererek meşrulaştırmışlardır.

Ülkemizde TV yayınlarındaki gençlerin ve çocukların fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişimini zedeleyecek türden programların yayınlanma zaman ve saatleri hususunda yetkili kurumlar üzerine düşen sorumluluğu hassasiyeti göstermektedir. Programların başlangıçlarında uygunluk bilgisi içeren uyarıları vermektedirler. Fakat internet üzerinde denetim ve kontrol biz Ebeveynlerde olduğunu unutmayın.

Çocuklarınıza Tv ve Sanal dünyadaki tehlikeler, kullanım süreleri, gerçek ile sanal dünya arasındaki farklılıklar hakkında yeterli bilgilendirme dikkati sağladığınızdan emin olun. Sonrasında çocuğunuzu gerçek dünya ile etkileşimi konusun da yönlendirin. Ailece veya kardeşleri ile oynaya bileceği oyunlar, oyuncaklar alın, Sanal dünya dışında da eğlenebileceklerini öğrensinler. Gerekirse sizlerin organize ettiği arkadaşları ile sosyalleşe bilecekleri ortamlar yaratın. Gerçek hayattaki mutluluk, öz veri, sohbet, yüz mimikleri ve vücut dilinin ön planda olduğu etkileşimler kurmalarını sağlayın. Belgesel izlemek yerine çocuğunuzu hayvanat bahçesine götürün hayvanları yakından görmek onları daha mutlu edecektir. Hafta sonları için yeşil alanlarda doğa ve tabiat gezisi planları yapabilirsiniz.



Çocukların kültürel gelişimlerine en fazla kattı sağladığı bilinen, bulunduğunuz il deki tarihi mekânların ziyaretlerini de tavsiye ederim. Bu ziyaretler öncesi çocuklarınızdan internet üzerinde gidilecek yerler konusunda araştırma yapmalarını isteyebilirsiniz. İnternet’ten araştırarak gidilecek yerleri kendilerinin bulması ve ziyaret gittiklerinde keyif almaları, internet kullanım amacını onlara anlatmanın en güzel yöntemlerinden biri olacaktır.

Çocukluğun doğasında olan enerjiyi, heyecanı serbest bıraktırmalısınız. Fiziksel etkinliklerin yanı sıra başka çevrimdışı hobiler bulmaya teşvik etmeli ve sadece internette değil, gerçek hayatta da arkadaşları ve aileleriyle iletişim kurmaya yönlendirmelisiniz.