Yazar Demir’den çarpıcı Köşe Yazısı

Son köşe yazısında Ağrının geri kalmışlığının ana sebebine değinen Araştırmacı yazar Hüseyin Demir, ‘Tüm partilere çağrı yapıyorum ve Milletvekili aday listenizde 1.sıra Doğubayazıtlı olmalı, sebebi de çok basit işi, ehline vermelisiniz.’ Başlıklı Doğubayazıt gazetesinde yayınlanan Köşe yazısı, Türkiye’de gün içinde en çok okunan ve destek gören haberler arasına girdi.

14 Mayıs’ta yapılacak seçimler için milletvekili aday adayı başvurularının devam ettiği süreçte Araştırmacı yazar Hüseyin Demir, Her konuda Türkiye sıralamasında en son sırada yer alan Ağrı’nın hızlı bir şekilde geri kalmışlığına son vermek adına Doğubayazıt halkının zekâsını işaret ettiği yazısında ‘AĞRI’DA TÜM PARTİLERİN MİLLETVEKİLİ LİSTE BAŞI, DOĞUBAYAZIT’TAN OLMALI!’ çağrısında bulundu.

Doğubayazıtlar it’e it, beğ’e beğ muamelesi yapmakta mahirdir.

Yazısında Ağrı merkez ve tüm ilçelerinde, Milletvekili görevini hakkıyla ifa edebilecek sayısız saygın kişinin varlığını işaret eden Araştırmacı yazar Hüseyin Demir, ‘Çapsız kişilerin, çaplı kişileri sindirmek için yürüttükleri bel altı, çirkef siyasi atmosferin içinde it ’in Beğ, Beğ’in it muamelesi görmesi gibi durumlardan ötürü Saygın birçok ismin bu siyasi atmosferde yer almak istemediklerine dikkat çekerek çözüm noktasında, Doğubayazıtlı hemşerilerimin varlığına ihtiyaç var, zira hemşerilerim it’e it, beğ’e beğ muamelesi yapmakta mahirdir. ‘İfadelerini kullandı.

Araştırmacı yazar Hüseyin Demir, ‘AĞRI’DA TÜM PARTİLERİN MİLLETVEKİLİ LİSTE BAŞI, DOĞUBAYAZIT’TAN OLMALI!’ başlıklı Türkiye’de gün içinde en çok okunan ve destek gören köşe yazısının satır başları şu şekilde;

‘DOĞUBAYAZIT ÖNCEDEN BİR İL’Dİ,

Türkiye geneli seçimlerdeki Oy etkisi merkezin 10 katından fazla,

En büyük il potansiyeli olan ilçesi konumunda,

DOĞUBAYAZIT İNSANI TİCARETİ BİLİYOR,

Hem Doğubayazıt’ı hem de merkez dahil tüm ilçelerin potansiyelini, üst seviyede milletin faydasına geliştirebilecek zekaya sahipler,

Geri kalmışlığı hızlı bir şekilde çözebilecek pratikliğe sahiptirler,

İnsanlığı biliyorlar,

Çevresine fayda sağlamayı biliyorlar,

Uzlaşmayı biliyorlar,

Hem kendi hem de hemşerisinin hakkını söke söke almayı biliyorlar,

Üretim ve istihdam oluşturmada mahirler,

Türkiye’nin birçok kentinde İstanbul başta olmak üzere ticarete yön veriyorlar,

Yıllardır hiç Milletvekili olmaması ve olan vekillerin bir desteğini görmemesi dezavantajı karşısında, Milletvekili olan merkez ve diğer ilçelerden daha çok gelişen, üreten çevre il ve ilçelere fayda sağlayan insanların yaşadığı bir ilçe olmayı başarmıştır.

Tüm partilere çağrı yapıyorum ve Milletvekili aday listenizde Ağrı da ve birçok şehir de 1.sıra Doğubayazıtlı olmalı, sebebi de çok basit işi, ehline vermelisiniz.’ İfadeleri yer aldı. Yazının tamamını Doğubayazıt gazetesinde okuyabilirsiniz.