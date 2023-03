Watercoloristanbul 2. Uluslararası Suluboya Resim Sergisi “KÖPRÜLER” CKM’de

Yerli ve yabancı 34 suluboya sanatçısının eserlerinin yer aldığı adlı Watercoloristanbul 2’nci Uluslararası Suluboya Resim Sergisi “Köprüler”, 9 Mart 2023, Perşembe günü Caddebostan Kültür Merkezi’nde açılıyor. Sanatçılarca seçilen eserlerin (mavi etiketli) satışından elde edilecek gelirlerin, depremzedelere ulaştırılmak üzere AHBAP Derneği’ne bağışlanacağı “Köprüler” sergisi, sanatın gücünü dayanışmanın önemiyle birleştirecek.

Suluboya ressamı Ahmet Öğreten tarafından düzenlenen Watercoloristanbul 2’nci Uluslararası Suluboya Resim Sergisi “Köprüler”de; Prafull Sawant, Besnik Xhemaili, Igor Mosiychuk gibi dünya çapında tanınmış sanatçıların yanı sıra Antonia Mosiychuk, Tatiana Koparan, Vera Andrukhova, Tatiana Plekhanova, Beatriz Larrea Jaspe, Liliya Gliumova, O.Mi Corazon ve Nataliya İşiten gibi yabancı ressamların eserleri de yer alıyor.

“Köprüler” sergisinin karşı olmalar, karşıt fikirler ve zıtlık kavramlarından ortaya çıktığını vurgulayan ressam Ahmet Öğreten: “Karşıtlık ve zıtlık kavramları doğanın ve doğal olarak insanın yapısı içerisindedir. Oysa renklerde olduğu gibi zıtlıkların kontrast ve tamamlayıcı özelliği vardır. Önemli olan karşıtlıklarımızdan varoluşsal ahengi oluşturmaktır. Görevimiz sanatı küresel olarak yaymak ve kültürlerarası bir köprü kurmak olmalıdır. ‘Köprüler’ sergisi de yerli ve yabancı sanatçılardan oluşan bir seçki ile farklı kültürlerin bakış açısıyla yorumlanmış eserler karşıtlıklarla beraber var oluş kavramına odaklanıyor” diye belirtiyor.

9-15 Mart tarihleri arasında CKM’de haftanın her günü 10:00-22:00 saatleri arasında gezilebilecek yerli ve yabancı 34 sanatçının eserlerinin yer aldığı “Köprüler” sergisinde ayrıca 9,11,12 ve 14 Mart tarihlerinde Ahmet Öğreten, Hakan Yıldız, Levent Erkök ve Tatiana Koparan’ın yapacağı canlı çalışmaları ücretsiz olarak izlenebilecek.

Köprüler Sergisi Suluboya Performansları

9 Mart Perşembe saat: 15:00 – Ahmet ÖĞRETEN

11 Mart Cumartesi saat: 13:00 – Hakan YILDIZ

12 Mart Pazar saat: 13:00 – Levent ERKÖK

14 Mart Salı saat: 12:00 – Tatiana KOPARAN

Açılış: 9 Mart Perşembe Saat: 17:00

Tarih: 9-15 Mart 2023

Adres: Caddebostan Kültür Merkezi, Bağdat Cad., Haldun Taner Sok., No:11 Kadıköy/İstanbul

Detaylı bilgi için:

https://www.watercoloristanbul.com/

Ahmet Öğreten / 05317812302 /ahmet.ogreten@yahoo.co.uk

Press Release

Watercoloristanbul 2nd International Watercolor Painting Exhibition “BRIDGES” at CKM

Watercoloristanbul 2nd International Watercolor Painting Exhibition “Bridges”, which features the works of 34 local and foreign watercolor artists, opens on Thursday, March 9, 2023, at 17.00 at Caddebostan Cultural Center. The “Bridges” exhibition, in which the revenues from the sales of the works (with blue labels) selected by the artists will be donated to the AHBAP Association to be delivered to the earthquake victims, will combine the power of art with the importance of solidarity.

At Watercoloristanbul 2nd International Watercolor Painting Exhibition “Bridges”, organized by watercolor artist Ahmet Öğreten; In addition to world-renowned artists such as Prafull Sawant, Besnik Xhemaili, Igor Mosiychuk, there are works by foreign artists such as Antonia Mosiychuk, Tatiana Koparan, Vera Andrukhova, Tatiana Plekhanova, Beatriz Larrea Jaspe, Liliya Gliumova, O.Mi Corazon and Nataliya Hearing.

The painter, Ahmet Öğreten emphasizes that, the “Bridges” exhibition emerged from the concepts of opposition, opposing ideas and opposition, and adds, “The concepts of opposition and contrast are in the nature of nature and naturally in the structure of human. However, as with colors, contrasts have a contrast and complementary feature. The important thing is to create existential harmony from our oppositions. Our mission should be to spread art globally and build an intercultural bridge. The ‘Bridges’ exhibition focuses on the concept of existence together with contrasts, with a selection of local and foreign artists, and works interpreted from the perspectives of different cultures.

The “Bridges” exhibition, which includes the works of 34 local and foreign artists, can be visited every day of the week between 10:00 and 22:00 at CKM. In addition, on 9, 11, 12 and 14 March, there will be workshops by Ahmet Öğreten, Hakan Yıldız, Levent Erkök, Tatiana Koparan, which could be watched free.

Bridges Exhibition Watercolor Performances

Thursday, March 9 at 15:00 – Ahmet ÖĞRETEN

Saturday, March 11 at 13:00 – Hakan YILDIZ

Sunday, March 12 at 13:00 – Levent ERKÖK

Tuesday, March 14 at 12:00 – Tatiana KOPARAN

Opening: Thursday, March 9 Time: 17:00

Adress: Caddebostan Culture Center, Bağdat Avenue, Haldun Taner Street, No:11 Kadıköy/İstanbul