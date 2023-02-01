AFETLERDE BİLGİ KİRLİLİĞİ KAOS YARATIR!

Depremin olduğu anda gerçek bilgi saniyeler içinde oluşmaya bilir, bilginin doğruluğu için devletin yetkili kurumları ’da çeşitli kuruluşlardan, görevli birimlerden veri toplarlar ve doğru bilgiye ulaştıkları anda resmi web sitelerinden, haber ajanslarından duyururlar.

Cep telefonlarımız bizleri bireysel medya kuruluşu, haber kaynağı yaptığı bir çağda bunun denetimi ve kontrollüde öncelikli olarak sadece bizlerde. Afetlerde olayın yakınlarında olan kişiler anlık video görüntüleri, resimleri, panik ile kimlerin izleyeceğini düşünmeden sansürsüz olarak paylaşırlar veya yazdıkları yardım yazılarını saniyeler içerisinde milyonlarca kişiye ulaştırırlar.



Bu paylaşımlar insani duygularımızın da ağır basması ile bizlerde iyi niyetli olarak yardım etme isteğimizi ateşler, bizlerde uzak tada olsak bir an önce elimizden ne gelirse maddi, manevi desteği vermek için internet üzerinde gördüğümüz IBAN numaralarına veya yardım topladığını söyleyen kuruluşların adreslerine başvururuz. İşte bu iyiniyetli ve acil olarak bireyler yapmak istememizden dolayı KAOS ortamı yaratmaya başlarız.

Unutmayalım ki Türkiye Cumhuriyeti devletinin afet durumlarını yönetecek kurumları ve ekipleri bulunmaktadır.

Yanlış kurum veya kişilere gönderilmiş milyonlarca Türk lirası, ihtiyaç sahiplerine bir türlü ulaşmayan kıyafetler, yiyecekler’ in haberlerini afetlerin sonrasında bolca duymaktayız, görmekteyiz. Bu tarz durumlara sebebiyet vermemek için;

Öncelikle bu durumlarda Cumhurbaşkanlığı, İç işleri bakanlığı ve Valilikler gibi yetkili mercilerin açıklamalarını www.tccb.gov.tr, www.icisleri.gov.tr gibi web uzantısı “ GOV.TR “ olan web sitelerindeki açıklamalarını dikkate almalıyız.

Afet durumlarında ülkemizde diğer güvenilir haber kaynağı ise www.afad.gov.tr dır.

Bunların dışında Sosyal medya hesapları, WhatsApp gruplarındaki yazılar, görseller, videolar, ses kayıtlarına asılsız içeriklere itibar etmeyin. Gerçekten sizi etkileyen bir paylaşım var ise sizde iyiniyetli de olsa bu bilgiyi paylaşmadan önce muhakkak haberi kimin paylaştığına bakın, haberin kaynağına gidin sadece birkaç saniyede bilgiyi doğrulayabilirsiniz.

Kontrol etmediğiniz paylaşımlarınız birkaç saniye içinde sizin sözünüze güvenen yakınlarınızda haberi doğrulamadan paylaşması ile milyonlarca kişiye ulaşabilir.

Doğruluğuna emin olmadığınız haber içerikleri yaymanın, iyi niyetli de olsanız toplumsal huzuru bozabileceğinize, insanları maddi kayıplara uğratabileceğinize veya korkuya, kaosa sebebiyet verebileceğinizi unutmayın.