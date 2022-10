03 – 09 Ekim 2022 Haftalık Burç Astroloji: 03 Ekim Haftanın EN Olumsuz Günü!

03 EKim -9 katsayısıyla haftanın en yoğun günüdür. 03 Ekimde en çok Terazi burcu evimiz bizi zorlayabilir. Ama hafta geneline baktığımızda Başak, Oğlak ve Balık burcu evlerimiz bizi zorlayabilir. Hafta boyu ve bilhassa 08 Ekimde bizi en çok İkizler burcu evimiz sevindirebilir. Örneğin Yükselen Aslanları 03 Ekimde Terazi burcu olan 3.evleri (yakın çevre, akraba, kardeş, komşu, iletişim, vs) zorlayabilir. Bu yüzden 03 Ekimde Yükselen Aslanlar yakın çevre ve komşularına dikkat etmelidir. Ama Yükselen Aslanların 2.evi Başak, 6.evi Oğlak, 8.evi Balık olduğundan hafta boyu genelde mal-mülk, para, kredi, ortak paralar, vergiler, hizmet ve çalışanlar, iş arkadaşları, ev hayvanları, sağlık ve rutin işler yorabilir. Yükselen Aslanların 11.evleri İkizler olduğundan hafta boyu ve bilhassa 08 Ekimde 11.evi sembolize eden geleceğe dair proje ve planlar, arkadaş ve tanıdıklar, bir takım elektronik alet ve cihazlar Yükselen Aslanların keyfini yerine getirebilir.

03 Ekimde zayıf fay hatlarında şiddetli depremler, olumsuz hava şartları ve kazaları daha çok olabilir. Tr Neptün Balık burcunun 23.35 Son derecelerinde ve Retro (Geri gidiyor) olduğundan 30 Ekim ve 05 Kasımda (-15 Katsayısıyla 2022 Yılının En Olumsuz günü) olası bulanık olaylara (zehirlenmeler, suikastler, vs) zemin hazırlıyor olabilir. Dünya Liderlerine baktığımızda kimler Balık burcu ? Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile Cumhurbaşkanı Erdoğan Balık burcu. Her ikisi de seçimlere hazırlanıyor. Miçotakis’in Natal Marsı Koç Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Natal Marsı Yay burcunda. Aslında her ikisi de 05 Kasımda Transitlerden olumsuz etkiler alıyor ama Miçotakis’in Natal Marsı Koç olduğundan Tr Plütondan (Akrep burcunun yöneticisi) son derece olumlu etkiler alıyor. Yani Miçotakis Akrep burcu ABD Başkanı Biden’dan son derece olumlu etkiler alıyor. Bu yüzden Balık burcu Miçotakis’in eli daha güçlü. Cumhurbaşkanı Eroğan’ın Biden ve Miçotakis’e ve aynı zaman da Blinken’a (Natal Güneş Koç Mars Balık) çok dikkat etmesi gerekebilir.

Dünya genelinde 03 Ekim haftası boyunca Balık, Oğlak ve Başak burcunu sembolize eden devlet kurumları ve şirketler, bankalar, sağlık kurumları, hizmet sektörleri, patronlar, iş verenler, yöneticiler sıkıntı içine girebilirler.

08 Ekim her ne kadar haftanın en yüksek katsayılı günü olsa da bazı burçlar Tr Mars ve Plütondan zarar görebilir. 08 Ekimde Tr Mars +4 katsayısında olup Natal Marsı İkizler, Boğa, Aslan, Başak**, Akrep, Yay, Kova, Balık** olanları olumlu etkilerken Natal Güneşi Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak olanları olumsuz etkileyebilir. Örneğin 08 Ekimde Natal Güneşi Terazi olan Suriye ile Natal Güneşi Yengeç olan Irakda yada Natal Güneşi Koç olan İran’da terör saldırıları olabilir.

08 Ekimde Tr Plüton da +4 katsayısında olup Natal Marsı Oğlak, Koç**, İkizler, Yengeç, Başak, Terazi**, Yay, Balık olanları olumlu Natal Güneşi Boğa, Aslan, Akrep, Kova olanları olumsuz etkileyebilir. Örneğin Natal Güneşi Boğa Marsı Aslan olan İsrail 08 Ekimde Tr Plütondan olumsuz etkiler alabilir. İsrail Natal Marsı Koç olan Filistin.den veya Natal Marsı Terazi olan Türkiye’den olumsuz etkiler alabilir. 08 Ekimde İsrail’in içinde olumsuz değişimler, gösteriler ve protestolar olabilir.

08 ve 09 Ekim Natal Marsı Terazi olan Türkiye’Nin Tr Plütondan ve NATO’dan olumlu etkiler alıp askeri açıdan güçleneceği bir gün olabilir. Türkiye’nin Tr Plütondan alacağı bu olumlu etki Boğa burcu İsrail’in işine gelmeyebilir. Natal Marsı Koç olan Yunanistan Başkanı Miçotakis de 08, 09 Ekimde Tr Plütondan (NATO ve Biden’dan) son derece olumlu etkiler alabilir.

08 Ekimde Natal Marsı Balık olanların Tr Mars ve Plütondan son derece olumlu etkiler elde etmesi olasıdır. Örneğin Natal Marsı Balık olan Meral Akşener yada Natal Marsı Balık olan ABD Dışişleri Bakanı Blinken gibi isimler yenileyici, değiştirici, dönüştürücü etkilerden olumlu fırsatlar elde edebilirler. 08 Ekimde Natal Güneşi Koç Marsı Balık olan İran da kendi içindeki değiştirici, dönüştürücü etkilerden hem olumlu hem de olumsuz etkiler alabilir. İran’ın içinde protestolar devrimsel boyutlara ulaşabilir.

08 Ekimde +4 Katsayısındaki Tr Marsdan yani Koç burcu NATO’dan Başak burcu Ukrayna son derece olumlu etkiler alabilir. Bu durum Oğlak burcu Rusya’Nın aleyhine gelişebilir.

03 Ekim Astro Carto Grafide adı geçen bölgelerde zayıf fay hatlarında depremler, volkanik aktivite, toprak kayması, göçükler, yangın ve patlamalar, terör ve şiddet olayları olabilir.

03 Ekim zayıf fay hatlarında şiddetli Depremler olabilir.

03 Ekim olumsuz hava koşulları ve kazaları olabilir.

03 Ekimde Ons Altın haftaya düşük başlasa da hafta sonuna doğru (04 – 07 Ekim) yükselebilir.

03 Ekimde Ons Gümüş haftaya düşük başlasa da 04 Ekimde yükselebilir.

04 Ekimde Dolar son derece yükselebilir.

03 Ekimde Bitcoin haftaya düşük başlasa da 04 Ekimde yükselebilir.

Haftaboyu ve özellikle 06 Ekimde Dolar Euro karşısında yükselebilir.

Not: Yatırım Tavsiyesi Değildir!

03 Ekim Haftası boyunca Başak, Oğlak, Balık burcuna denk gelen evimiz en düşük katsayıya sahip olurken İkizler burcuna denk gelen evimiz en yüksek katsayıya sahip olacaktır.

Dip Not: Natal Gezegenlerin Katsayıları ile Astrolojik Evlerin Katsayıları karıştırılmamalıdır. Natal Gezegenler Kendi Davranışlarımızı sembolize ederken Astrolojik Evler Başımıza Gelecek Olasılıkları sembolize eder.

Yükselen Koç —————————————————————————

(Hafta boyu ve bilhassa 03 Ekim 6.ev, 10.ev, 12.ev Dikkat, 3.ev bilhassa 08 Ekim Süper!)

Yükselen Boğa —————————————————————————

(Hafta boyu ve bilhassa 03 Ekim 5.ev, 9.ev, 11.ev Dikkat, 2.ev bilhassa 08 Ekim Süper!)

Yükselen İkizler —————————————————————————

(Hafta boyu ve bilhassa 03 Ekim 4.ev, 8.ev, 10.ev Dikkat, 1.ev bilhassa 08 Ekim Süper!)

Yükselen Yengeç —————————————————————————

(Hafta boyu ve bilhassa 03 Ekim 3.ev, 7.ev, 9.ev Dikkat, 12.ev bilhassa 08 Ekim Süper!)

Yükselen Aslan —————————————————————————

(Hafta boyu ve bilhassa 03 Ekim 2.ev, 6.ev, 8.ev Dikkat, 11.ev bilhassa 08 Ekim Süper!)

Yükselen Başak —————————————————————————

(Hafta boyu ve bilhassa 03 Ekim 1.ev, 5.ev, 7.ev Dikkat, 10.ev bilhassa 08 Ekim Süper!)

Yükselen Terazi —————————————————————————

(Hafta boyu ve bilhassa 03 Ekim 12.ev, 4.ev, 6.ev Dikkat, 9.ev bilhassa 08 Ekim Süper!)

Yükselen Akrep —————————————————————————

(Hafta boyu ve bilhassa 03 Ekim 11.ev, 3.ev, 5.ev Dikkat, 8.ev bilhassa 08 Ekim Süper!)

Yükselen Yay —————————————————————————

(Hafta boyu ve bilhassa 03 Ekim 10.ev, 2.ev, 4.ev Dikkat, 7.ev bilhassa 08 Ekim Süper!)

Yükselen Oğlak —————————————————————————

(Hafta boyu ve bilhassa 03 Ekim 9.ev, 1.ev, 3.ev Dikkat, 6.ev bilhassa 08 Ekim Süper!)

Yükselen Kova —————————————————————————

(Hafta boyu ve bilhassa 03 Ekim 8.ev, 12.ev, 2.ev Dikkat, 5.ev bilhassa 08 Ekim Süper!)

Yükselen Balık —————————————————————————

(Hafta boyu ve bilhassa 03 Ekim 7.ev, 11.ev, 1.ev Dikkat, 4.ev bilhassa 08 Ekim Süper!)