Hem Dubai’de İngilizce Öğren Hem de Para Kazan

Work and Travel programını kesin duymuşsundur. Bambaşka bir ülkeyi hem gezip hem de para kazandığın müthiş ve çok popüler bir program. Peki onun kadar müthiş başka bir programdan bahsetmemi ister misin? Dubai Work and Study programı ile hem İngilizce öğrenip hem de para kazanabilirsin. Tabi bunları yaparken dünyaca ünlü bir şehir olan Dubai’nin tadını çıkarabilmek de bu yurt dışı dil eğitimi programının başka bir avantajı. Peki nedir bu Work and Study programı?

Dubai Work and Study Programı Nedir?

Dubai Work and Study programı sizin Dubai’de dil okullarından İngilizce eğitimi aldığınız süre boyunca yasal olarak çalışabilmenize imkan sağlayan ve böylelikle dil eğitimi alırken harçlığınızı çıkarabileceğiniz müthiş bir yurt dışı dil eğitimi programı. Sadece 4 ülke için başvurabileceğin Work and Study programı sağladığı avantajlarla popüler olmaya başladı bile.

Dubai Work and Study programının Work and Travel’dan farkı İngilizce öğreniyor oluşunuz. Bu yurt dışı dil eğitimi programı sayesinde bambaşka bir ülkeyi keşfederken ve para kazanırken İngilizceye tam olarak hakim olabilirsiniz. Bence tam da ihtiyacınız olan şey.

Neden Dubai?

Dubai Birleşik Arap Emirlikleri’nin bir parçası olduğu için orada İngilizce öğrenmek size biraz garip gelmiş olabilir ancak Dubai’nin nüfusunun çok çok az kısmı Araplardan oluşmakta. Yani orada tanışacağınız çoğu insan farklı ülkelerden gelmiş sizin gibi yabancı insanlar olacak. Kozmopolit bir şehir olan Dubai’de hepinizin ortak noktası ve iletişim kurmanızı sağlayan en önemli şey İngilizce.

Dünyanın en lüks şehirlerinden olan Dubai’de yapabileceğiniz onlarca aktivite ve canlı gece hayatı ile sıkılayacağınızdan emin olabilirsiniz.

Dubai Work and Study Başvuru Şartları Nedir?

Dubai Work and Study programına başvurmak çok kolay. Öncelikle 18 yaşından büyük olman ve en az 5 aylık dil okulu kaydı yaptırman gerekli. En az 5 aylık dil okuluna geldiğinde Work and Study programı kapsamında resmi olarak çalışma belgeni alabilir ve çalışmaya başlayabilirsin. Dubai dil okulu tam sana göre değil mi?

Hangi dil okulunu seçeceğini ve sürecin nasıl işlediğini bilmiyorsan da hiç sorun değil. Lemon Academy ücretsiz danışmanlık hizmeti sayesinde tercihlerine ve hassasiyetlerine en uygun dil okulunu bulmak çok kolay.

Lemon Academy İle Yurt Dışında Eğitim Süreci Nasıl İşliyor?

Dubai Work and Study veya ilgini çeken başka bir program olursa sitesinde bulunan formu doldurarak; Lemon Academy yurt dışı eğitim danışmanlığı ile iletişime geç.

Tercihleriniz doğrultusunda size en uygun ülke ve eğitim programını eğitim danışmanınız ile birlikte seçin.

Ülke ve okul tercihinizden sonra hassasiyetinize göre kendinize en uygun gördüğünüz konaklama seçeneğine karar verin.

Her şeye karar verdikten sonra okul başvurunuzdan vize işlemlerinize kadar tüm süreç danışmanınızın yönlendirmelerine uyduğunuz sürece çok rahat geçecek.

Bütün işlemlerinizi kolayca tamamladıktan sonra konaklama rezervasyonunuzdan uçak biletinize kadar tüm işlemleri sizin için Lemon Academy tamamlıyor. Bundan sonra sadece eğitiminize ve bulunduğunuz ülkenin keyfini çıkarmaya odaklanın.

Londra merkezli bir İngiliz Şirketi olan Lemon Academy ile bu kadar kolay bir şekilde Dubai Work and Study programına veya istediğiniz herhangi bir programa başvurabilirsiniz. Tüm süreç boyunca sizin yanınızdayız. Üstelik danışmanlık hizmetimiz tamamen ücretsiz. Şaşırtıcı ama evet tüm süreç boyunca danışmanlık için ücret talep etmeden yanınızdayız.

