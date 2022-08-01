Oyuncu Mehmet Tekkanat: “Sanatla büyüyen bireyler şiddete başvurmaz”

26 Ağustos’ta vizyona girecek olan “Alem-i Cin 3: Salgın” filminin Cinci Hocası, Mersinli tiyatro ve sinema sanatçısı Mehmet Tekkanat’la görüştük. Bu arada hem film hem de sanatla ilgili görüşlerini aldık. Yakında 2022 sezonun en iddialı korku filmiyle sinemalarda olacaklarını belirten Tekkanat, “’Alem-i Cin 3: Salgın’ bu serinin üçüncü filmi. Korku filmlerinin önemli ismi Gökhan Arı tarafından yönetildi. Senaryosunu yine korku filmlerinin usta senaristleri Özgür Bakar ve Alper Kıvılcım kaleme aldı. Filmin yapımcısı ise, başarılarını büyük bir onurla izlediğim öğrencim Onur Yaprakcı. ‘Alem-i Cin 3: Salgın’, korku temalı filmlere ilgi duyanların kaçırmaması gereken bir film” dedi.

“Film bittiğine göre şimdi n’apıyorsunuz?” sorusuna ise, Çeto lakabıyla tanın Mehmet Tekkanat’ın verdiği yanıt, “Daha önce İstanbul’da yaşamış ama İstanbul’u yaşayamamıştım. Bir şehri yaşayamıyorsanız orada olmanın bir anlamı yok. Geziyorum, oyunları ve etkinlikleri izliyorum. Yeni insanlar tanıyorum. Bunlar beni besliyor. Özetle, kendimi yeni projelere hazırlıyorum” şeklinde oldu.

Söz sanattan açılmışken çokça sorulan bir soruyu sormadan edemezdik. “Sanat ne içindir?” Tekkanat’ın yanıtı ise kısaca şöyle: “Sanat önce insan içindir. Kendini ve dolayısıyla insanları mutlu etmek için sanat yapılır. Sanatla büyüyen, sanat yapan insan asla şiddete başvurmaz.”

Ve son sorumuz… “Oyuncu olmak isteyenlere neler söylemek istersiniz?”

Tekkanat’ın yanıtı yine kısa ve özdü. “Tiyatro bir yaşam biçimidir. Bu işi yapmak için büyük çaba göstermek gerekir. Para ve şöhret için yola çıkanların çoğu yolda kalmıştır…’’

Mehmet Tekkanat kimdir?

2015 yılında, Mersin’den Emek Ödülü’ne layık görüldü. Tiyatroya 1983 yılında başlayan Tekkanat, Mersin Bölge Tiyatrosu, Mersin Bizim Tiyatro, Ortaköy Kültür Merkezi Oyuncuları, Ankara Birlik Tiyatrosu, İstanbul Bizim Tiyatro’da oyunculuk yaptı. 1996 yılında İstanbul’dan Mersin’e dönen Tekkanat, 2000 yılında kurulan Mersin Büyükşehir Belediye Şehir Tiyatrosu kurucu kadrosunda yer aldı ve genel sanat yönetmenliğini yaptı. 2004 yılında Mersin’in ilk özel tiyatro salonu olan Yenişehir Tiyatrosu Altan Erkekli Sahnesinin de kurucusu ve genel sanat yönetmenidir.