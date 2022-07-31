HAYVANLAR ALEMİ

Zıp Zıp Çekirge

Bütün gün vız vız diyerek uçan arı, günün sonunda yorulmuş. Dinlenmek amacıyla, yakında bulunan parktaki çiçeklerden birine konmuş. Sonra da çevreyi bulunduğu yerden izlemeye başlamış.

Çok geçmemiş Zıp Zıp Çekirge gelmiş, parkın çimlerinde zıplamaya başlamış. Bir zıplamış, iki zıplamış…

Arı dayanamayıp bulunduğu yerden seslenmiş:

“Salak mısın, neden zıplıyorsun durmadan?”

Çekirge biraz soluklanmış, sonra yanıt vermiş:

“Survivor yarışmasına katılacağım, antrenman yapıyorum.”

Sümüklü Böcek ile Lama

Ormanlar Kralı Aslan, ormanın sakinlerine haber yollamış:

“Korona tedbirlerini görüşmek üzere, yarın sabah meydanda toplanın!”

Toplanmışlar… İlk sözü Sümüklü Böcek almış. Konuşmasına, hiç durmadan tüküren Lama’yı suçlayarak başlamış:

“Toza toprağa karışan tükürükler, bize mikrop olarak geri dönüyor. Onun yüzünden hasta oldum. Hastalık yayılmadan Lama’yı ormandan kovalım.”

Lama sırıtmış, sokaklara tüküren insanları hatırlatmış:

“Ayıp ve sakıncalı olsa, insanlar böyle davranmaz.”

Aslan bu sözlere kızmış, Lama’ya kükremiş:

“İnsanları örnek gösterme! İnsan her şeye benzeyebilir, insana bile…”

Stresli Eşek

Eşek bir ağaç altında dinleniyormuş, gözü Eşek Arısına takılmış.

“O uçuyor, ben uçamıyorum” diyerek stres yapmış.

Eşek Arısına bağırmış:

“Kendine yeni bir ad bul, benim adımı kullanma!”

Eşek Arısı gülümsemiş, kendisi gibi iki isimli At Sineği’ni hatırlatmış.

Gözleri ışıldayan Eşek, koşarak Atın yanına gelmiş. Amacı, kendisine destek olacak birisini bulmakmış.

“Sen ne biçim hayvansın? At Sineği senin adını kullanıyor. Ayrıca At Sineği uçuyor, sen uçamıyorsun” demiş.

At, Eşeğin aklında bir cinlik olduğunu anlamış. Anlamlı bir soruyla karşılık vermiş:

“Ben herkesi olduğu gibi kabul ederim. Faydalı mı zararlı mı, ona bakarım. Sen hiç, sinek seven insan gördün mü?”