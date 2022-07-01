Sağlıklı atıştırmalıklar için ambalaj nasıl olmalı?

Atıştırmalık pazarı değişiyor. Yemek yeme şeklimiz de öyle. 3 yapılandırılmış öğünün geleneksel yeme alışkanlığı kalırken daha sık atıştırmalık yapıyoruz. Y kuşağı, atıştırma saldırılarına yenik düşme olasılığı en yüksek olanıdır – günde 4 kez atıştırma yapıyorlar! Peki, bu ambalaj tasarımı için ne anlama geliyor? Buna kısaca bir göz atalım. İlk olarak, mevcut eğilimleri biraz daha düşünelim.

Bir zamanlar gerçekten araştırılmamış ve rafine edilmemiş ‘doğal’ ürünler bulmak için ‘özel sağlık gıdaları’ mağazalarına gitmeniz gerekiyordu. Şimdi süpermarketlerimiz büyüyen alerjilerimize ve hoşgörüsüzlüklerimize hitap eden koridorlara sahiptir.

Dahası, sağlıklı besleniyormuş gibi görünmeyi seviyoruz. Glutensiz vegan bitki proteinlerimizde atıştırmalıkların tadını çıkarırken öğleden sonra Japon zerdeçal-matcha-latte görüntülerimizi yayınlamak istiyoruz.

Tüketiciler şeker yüklü, boş atıştırmalıklara sırt çevirdikçe, bitki proteininden böcek proteinine kadar sağlıklı alanı dolduracak bir ürün telaşı olacaktır.

Ambalajlama tasarım ihtiyaçlarını sağlık etrafında toplamakta, tüketicilerin endişelerini ve ürünleri değerlendirmeleri insanlar için süper kolay hale getirmek. Basit, tanınabilir malzemeler istiyorlar. Saflık ve özgünlük arıyorlar. Doğal ve doğallık istiyorlar.

Yeniden Kapatılması: yeniden kapatılma kuru meyve, kuruyemiş gibi atıştırmalıklar söz konusu olduğunda daha uzun raf ömrü ile birlikte rahatlığa ihtiyaç duyanların hayatında önemli bir rol oynar.

yeniden kapatılma kuru meyve, kuruyemiş gibi atıştırmalıklar söz konusu olduğunda daha uzun raf ömrü ile birlikte rahatlığa ihtiyaç duyanların hayatında önemli bir rol oynar. Dayanıklılık ve Tazelik: Atıştırmalık ambalajlarının güvenilir olmalı; tazeliği ve ürün yapısını koruyan delinmeye karşı dayanıklı poşetler, hareket halindeyken yiyecekler için mükemmel ambalajın önemli bir parçasıdır.

Atıştırmalık ambalajlarının güvenilir olmalı; tazeliği ve ürün yapısını koruyan delinmeye karşı dayanıklı poşetler, hareket halindeyken yiyecekler için mükemmel ambalajın önemli bir parçasıdır. Sürdürülebilir Ambalajlar: Doğa dostu ambalajlar fark yaratır. Çevreci seçenekler arayan tüketiciler için ambalajlarınızda tek katmanlı film yapısını veya geri dönüştürülebilir filmleri tercih etmek sizi rakiplerinizden ayrışmanızı sağlar

Doğa dostu ambalajlar fark yaratır. Çevreci seçenekler arayan tüketiciler için ambalajlarınızda tek katmanlı film yapısını veya geri dönüştürülebilir filmleri tercih etmek sizi rakiplerinizden ayrışmanızı sağlar Yüksek Kaliteli Baskı: Kaliteli baskı yapılabilmesi, hem çevrimiçi hem de market raflarında gezinen tüketicilerin dikkatini ürününüze çeken şeydir. Epoşet olarak müşterilerimize kusursuz baskı kalitesiyle ambalajlar üretiyoruz.

Sağlıklı atıştırmalıkları paketlerken dikkat etmeniz gereken 4 şey:



1- Basitlik – Hiyerarşinin netliği



Sadede gelelim. Mesaj net, paketlemeyi basitleştirin. Neyse ki, 80’lerin çamaşır tozu eğilimini, paketlerin önünü mümkün olduğunca çok özellik ve fayda ile yükleme, hepsi ayakkabı boynuzlu küçük bir alana taşındık. Ancak, sadeliği minimalizmle karıştırmayın Sadelik özgünlüğü yakalar. Ve bu, özellikle kalabalık ve çoğu zaman kafa karıştırıcı olan bu kategoride anahtardır.

Benim için, bu ambalaj ‘bir bakışta testten’ geçiyor – ne olduğunu, içinde ne olduğunu ve ne olmadığını görebiliyorum. İştah açıcıdır. Ürün hakkında eğlenceli ve tutkulu olduğunu hissediyorum. Ambalaja 4 temel içerik akıllıca eklenmelidir: Marka, Ürün, Faydalar ve Lezzet.

MARKA: Markayı neşeli, turuncu saçlı bir maskotla desteklenen nazik, el yazısı bir yazı tipiyle duyurmak, şirket hakkında çok şey anlatıyor. Marka pakette belirgindir, ancak gücü aşmaz.

ÜRÜN: Ürün adı büyük ve kendinden emin. Tipo tarzı, ona ‘özenle el yapımı’ hissi verir. Ve ürünün sağlıklı, lekesiz bileşenleri net ürün fotoğrafçılığı ile yakalanır. Benim için hayati, taze ve güzel görünüyorlar.

FAYDALARI: Faydaları açık ikonografi ile iyi tanımlanır.

AROMA: Lezzet, cesur ve enerjik renklerle tanımlanır. Sadece menzili ayırt etmeye yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda harika bir rafa duruşuna sahiptir.



Özetle, ambalaj mimarisi iyi düşünülmüş ve içerik hiyerarşisi üzerinde durulmuştur. Görsel olarak sindirimi kolaylaştıran düzene göre çok doğrusal bir yapı vardır.

Buna karşılık, Belirgin bir mimari veya hiyerarşi olmalı. Öğeler, tamamlayıcı ve bilgilendirici olmalı.

2- Kısa cümleler, kısa ve öz ifadeler



İyi düşünülmüş bir hiyerarşi ile birleşince, açık ve net bir dil kullanmak önemlidir. Bu noktaya ulaşan kısa cümleler arıyoruz. Yoğun yaşamlarımız şiirsel nesirleri karıştırmaya veya kafa karıştırıcı içeriğe izin vermez.

3- Renk – Bejden daha fazlası



Sağlıklı olması, tüm tonlara sahip olması gerektiği anlamına gelmez. Atıştırmalık kategorisi bizi lezzet hisleriyle cezbediyor. Ve binyılların lezzet maceraları için büyük bir iştahı var. Cesur ve baharatlı lezzetlerin ve kültürel olarak çeşitli seçeneklerin tadını çıkarırlar. Bu nitelikler doyurucu tipografi ve parlak renk paletleri ile iyi tercüme edilir. Sen olabilir cesur ol!

Lezzetleri sergilemek ve ambalajlara gerçek bir raf alanı vermek için parlak renkler kullanmaya özen gösterin.

4- Ambalaj formatları – Hareket halinde kolaylık



Ambalaj formatı başarısının anahtarıdır. Atıştırmalık söz konusu olduğunda, hareket halinde olma ihtimalimiz yerleşik olmaktan daha olasıdır. Bu yüzden bir deneyim sunmak hayati önem taşıyor. Tüketicilerin yiyecekle ve atıştırmalıkların paylaşılabilir yönü ile nasıl etkileşim kurduğunu anlamalıyız. Kesinlikle kolaylık için tüketiciler arasında bir favori poşet biçimidir. Aşağıda bu yaklaşımı kullanan paylaşılabilir atıştırmalıkların bazı harika örnekleri verilmiştir.

Şirketlerin yeni, esnek yemek stilleri ve aynı şekilde onları paketlemenin bazı yenilikçi yolları etrafında tüketicilerle bağlantı kurması için birçok fırsat var.

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