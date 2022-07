Ticaret Fuarları Şehri Las Vegas

Uluslararası ticaret fuarları için en önemli yerlerden biri olan Las Vegas’ın sunabileceği devasa sergi salonları var. Teklif, dünyaca ünlü tüketici elektroniği ticaret fuarı CES’in çok ötesine geçiyor ve moda, makine mühendisliği, motor sporları ve mücevher gibi çok çeşitli konu alanlarını içeriyor. Çok sayıda büyük sergi salonu (Kongre Merkezleri), dünyanın her yerinden katılımcılara ürünlerini ve hizmetlerini uluslararası müşterilere cazip koşullar altında sunma fırsatı sunuyor. Las vegasta fuarlara katılmak için organizasyon hizmeti alabileceğiniz firmalarda bulunuyor

Las Vegas: bir ticaret fuarı konumuna genel bakış

ABD’nin Nevada eyaletindeki Las Vegas’taki etkileyici kongre merkezleri, her yıl sayısız katılımcı, turist ve müşteri çekiyor. Müşterilerin çeşitli sektörlerdeki en son gelişmeleri keşfedebilecekleri ve hemen satın alabilecekleri ulusal ve uluslararası ticaret fuarlarında çekici sergi alanları bulunmaktadır. Bir ticaret fuarı yeri olarak Las Vegas, her kongreye eşlik eden zengin ve renkli destekleyici programlarıyla da tanınır. Çöl şehri, neredeyse her gün uluslararası katılımcılar için bir ticaret fuarına sahne oluyor. Her yıl sadece Las Vegas, en az 10.000 ziyaretçiyle 40 büyük ticaret fuarı etkinliği sunuyor. Büyük etkinliklere ek olarak, çok sayıda daha küçük ve özel ticaret fuarı da dünyanın her yerinden turistleri ziyaret etmeye davet ediyor.

Las Vegas Kongre Merkezi

Amerika Birleşik Devletleri’nin en büyükleri arasında yer alan büyük kongre merkezleri veya kongre merkezleri, ticaret fuarı şehri Las Vegas’ta önemli bir rol oynamaktadır. Düzenli kumarhanelerin ve otellerin tesislerinde daha küçük etkinlikler ve ticaret fuarları gerçekleştirilirken, yalnızca büyük kongre merkezleri 10.000’den fazla ziyaretçisi olan büyük ticaret fuarları için tasarlanmıştır.

Las Vegas’ın sunduğu en büyük ve en büyük kongre merkezlerinden bazıları şunlardır:

Las Vegas Kongre Merkezi

Venedik Kongre ve Sergi Merkezi

Mandalay Bay Kongre Merkezi

Las Vegas Kongre Merkezi

Las Vegas’taki en büyük ve en iyi bilinen kongre merkezi, aynı zamanda metropoldeki en ünlü ticaret fuarı yeridir. Las Vegas Kongre Merkezi (LVCC), katılımcılara ve müşterilere toplam 300.000 metrekareden az olmayan bir alan sunar. Las Vegas Kongre Merkezi böylece birçok sektörde uluslararası alanda önemli bir isim yaptı. Tek başına en büyük kongre merkezinin sergi alanı 185.000 metrekaredir. Kalan alan 144 toplantı odasına bölünmüştür. Bunlar, daha fazla bireysel oda kombinasyonunu mümkün kılar ve 2.500 ziyaretçi için daha fazla alan sunar. Las Vegas Kongre Merkezi’nin eski odaları, etkileyici bir fuaye ile yeni odalara bağlanmaktadır. Las Vegas Kongre Merkezi, şehrin kalbinde 3150 Paradise Road’da yer almaktadır. Monoray, kongre merkezine ulaşım için konforlu bir yol sunuyor. Durakları Kongre Merkezi’nin hemen yakınındadır.

Özel vurgu: yıllık CES

Las Vegas Kongre Merkezi, en çok yıllık tüketici elektroniği ticaret fuarı ile tanınır. Sektördeki en büyük ticaret fuarı olan CES (Consumer Electronics Show), yeni teknik trendler hakkında bilgi veriyor. Odak noktası genellikle ev ağı, oyunlar, görüntü işleme veya otomotiv teknolojisi gibi konulardır.

CES, her yıl Ocak ayında LVCC’de gerçekleştirilir ve sektör içinden kişiler, sektör uzmanları ve gazeteciler gibi davetli misafirlere yöneliktir. CES, elektrikli ve elektronik tüketim malları konusunda uzmanlaşmış bir ABD ticaret organizasyonu olan Tüketici Teknolojileri Derneği (CTA) tarafından organize edilmektedir. CES’in bir parçası olarak, teknoloji ve eğlence elektroniği sektörlerinden çok sayıda tanınmış üretici, yeni yeniliklerini ve ürünlerini sunuyor. Benzer şekilde, CES genellikle yeni teknolojilerin ve gelişmelerin duyuruları için bir çerçeve görevi görür. Bu nedenle CES sektörde önemli bir yere sahiptir. Mevcut veya önümüzdeki yıllarda tüketici elektroniğinin gelecekteki yönü için bir tür gösterge görevi görür.

Venedik Kongre ve Sergi Merkezi (eski adıyla Sands Expo Kongre Merkezi)

Venedik Kongre ve Sergi Merkezi, Las Vegas Vadisi’ndeki en büyük ikinci kongre merkezi ve tüm Amerika Birleşik Devletleri’ndeki üçüncü en büyük kongre merkezidir. Eskiden Sands Expo Kongre Merkezi olarak bilinen bu 167.000 metrekarelik sergi merkezi, dünyanın en büyük ticari ve özel sergilerinden bazıları için bol miktarda sergi alanı sunuyor. Venedik Kongre ve Sergi Merkezi, özellikle kapsamlı ve eğlenceli destekleyici programıyla da tanınır. En son teknolojiler ve gelişmeler hakkında bilgi, geniş ve aile dostu bir dizi cazibe merkeziyle buluşuyor. Aynı şekilde, Venedik Kongre ve Sergi Merkezi, mükemmel mutfak teklifleri için birçok ödül almıştır. Böylece katılımcılar İş adamları ve fuar ziyaretçileri de gastronomi tarafından kazanılabilir. 13.000’e kadar ziyaretçi tekliften yararlanabilir. Venedik Kongre ve Sergi Merkezi, Gambling City’nin kalbinde, 201 Sands Avenue adresinde yer almaktadır.Kongre merkezine Barstow Otoyolu üzerinden kolayca erişilebilir. Kongre merkezine yaklaşık beş dakikalık yürüme mesafesindeki Harrah’s & Imperial Palace istasyonu ile monoray ile ulaşmak da mümkündür. Dünyaca ünlü kumarhane oteli Caesars Palace, Venedik Kongre ve Sergi Merkezi’nin hemen yakınında yer almaktadır. Sergi merkezine Barstow Otoyolu üzerinden kolayca ulaşılabilir. Kongre merkezine yaklaşık beş dakikalık yürüme mesafesindeki Harrah’s & Imperial Palace istasyonu ile monoray ile ulaşmak da mümkündür. Dünyaca ünlü kumarhane oteli Caesars Palace, Venedik Kongre ve Sergi Merkezi’nin hemen yakınında yer almaktadır. Sergi merkezine Barstow Otoyolu üzerinden kolayca ulaşılabilir. Kongre merkezine yaklaşık beş dakikalık yürüme mesafesindeki Harrah’s & Imperial Palace istasyonu ile monoray ile ulaşmak da mümkündür. Dünyaca ünlü kumarhane oteli Caesars Palace, Venedik Kongre ve Sergi Merkezi’nin hemen yakınında yer almaktadır.

Mandalay Bay Kongre Merkezi

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki en büyük beşinci kongre merkezi, Mandala May Kongre Merkezi’dir. Etkileyici cam cephesi ile kongre merkezi, 2003 yılından bu yana ziyaretçilere ve katılımcılara ilham veriyor. Dünyanın her yerinden katılımcılar ve iş adamları, yaklaşık 100.000 metrekarelik alanda potansiyel müşteri ve ortaklarına en son gelişmelerini ve ürünlerini sunabiliyor. Devasa sergi merkezinin yanı sıra kumarhane oteli etkileyici bir altyapı sunuyor. 120.000’e kadar ziyaretçi, iki seviyede sergilenen ürünlere hayran kalabilir. Mandala Bay Hotel, köpekbalıkları ve ışınları ile akvaryum da dahil olmak üzere birkaç önemli nokta sunmaktadır. İki kumarhane ve tema oteli Luxor ve Excalibur’a Mandala Bay Kongre Merkezi’nden tramvayla kolayca ulaşılabilir.

Las Vegas ticaret fuarı şehri hangi sektörlere hizmet ediyor?

Las Vegas’ta, dünyanın her yerinden katılımcılar ve ticaret fuarı ziyaretçileri, aşağıdaki konularda önemli etkinlikler buluyor:

tüketici elektroniği

otomobil ve motor sporları

moda ve giyim

saatler ve mücevherler

mimari

Silahlar ve av malzemeleri

spor ve açık hava

Las Vegas, çeşitli endüstriler için bir ticaret fuarı yeri olarak bilinir ve tanınır. One Stop Expo olarak Las Vegasta Fuar organizasyon hizmetleri sağlamaktayız.

Hizmetlerimiz arasında:

Fuar Stand Tasarımı

Fuar Ekipmanları Kiralama

Fuar Stand Yapımı

Modelleme ve Grafik İşleri

Malzemeleriniz için Depo Kiralama ve Nakliye

Led Video Wall Kiralama

CES’in yanında tüketici elektroniği için bir diğer büyük ticaret fuarı G2E’dir.

Metropol, moda ve giyim alanındaki sergileriyle de uluslararası üne kavuşmuştur. Las Vegas’taki en önemli ve sık görülen ticaret fuarları arasında otomobil ve mühendislik sergileri yer alır. Motor Trend International Auto Show, en son teknolojik araç geliştirmeleri, prototipler veya yeni sürüş teknolojileri hakkında bir fikir veriyor.

Mandala Bay Convention Center’da düzenlenecek JCK Show ile kuyum severler ABD’nin en önemli mücevher fuarına kavuşacak.

Avcılık ve silah endüstrileri de Las Vegas Kongre Merkezlerinde sunulmaktadır. Shot Show ayrıca dış mekan ihtiyaçları, kamp ekipmanları veya balıkçılık aksesuarları için sergi alanı sunar.

