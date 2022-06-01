Berna Olgaç: “Okuma kültürü çok geriledi”

Şair ve çocuk kitapları yazarı Berna Olgaç, okumayan Türkiye gerçeğine dikkat çekti. Ne yazık ki, “Okuyan bir toplum idealimiz yok. Okumama alışkanlığını benimsemiş durumdayız” dedi. Medyanın gelişimi, görsel kültürün ve bilişim teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla birlikte okuma kültürünün gerilemeye başladığını ifade eden Olgaç,

okumanın bir ihtiyaç olarak görülmediği zamanlardan geçtiğimizi belirtti.

Olgaç şunları söyledi:

“Dünya yeni bir hâl alıyor. Büyük değil kocaman bir köye bürünüyor. Kültürler içinde edebiyat, kitap ve çocuk kültürü önem kazanıyor. Okullarda okur yetiştirilmediği için, kitap okuma ve kitaplara bakış da çok geride. Okuma kültürü edinmiş birey yetiştirmede ve okuyan bir topluma dönüşme konusunda yetersiz olduğumuz bir gerçek. Japonya, İngiltere, Almanya, Finlandiya, Norveç gibi ülkelerin gerisindeyiz. Öğrencilerin çoğu kitap ödevini, internet üzerinden bulduğu kimi özetlerden hareketle yapıyor. Tabii, bunun bir zorunluluk değil bir sorumluluk olduğunu bilen öğrenciler de var. İşte bunlar, geleceğin sağlam okurlarıdır.”

Olgaç, okuma alışkanlığıyla ilgili bir soru üzerine ise, “Kısa ya da uzun mesafeli yolculuklarımızda çoğumuz cep telefonlarımıza gömülüyoruz. Oysa, gelişmiş ülkelerde herkesin elinde bir kitap görürsünüz. Bu tablo, her şeyi anlatıyor. Bu kapsamda, çocuklarda okuma isteği uyandırma ve gelişimlerine fayda sağlama konusunda biz yazarlara büyük görevler düşüyor. Çocuğa eğilebilmek için de, çağı iyi yorumlamak gerekiyor” şeklinde konuştu.

Berna Olgaç kimdir?

1975 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü ve Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Yazarın şiir ve yazıları çeşitli dergi ve gazetelerde yayımlandı. Mühür Kitaplığı Yayınlarının sahibidir. Şiirleri ve şiir üzerine yazıları dergilerde yayımlandı. Çok sayıda çocuk kitabı kaleme almış olup, dört şiir kitabı bulunmaktadır.