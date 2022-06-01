AYGAD Heyeti Mardin’in tarihi güzelliklerine hayran kaldılar

AYGAD heyeti kültür gezisi kapsamında Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Gaziantep’ten sonra Mardin’e geçti. Gazetecilerden oluşan 40 kişilik heyet, şehrin tarihi ve turistik yerlerini gezerek notlar aldı.

Anadolu Yazarlar ve Gazeteciler Derneği’nin (AYGAD) kültürel mirasa dikkat çekmek için başlattığı kültür gezisi kapsamında gazetecilerin 6. durağı tarih ve medeniyet şehri Mardin oldu. Kızıltepe ilçesinde konaklayan gazeteciler akşam saatlerinde Mardin şehir merkezini gezdi. Mardin’in akşam saatlerindeki sosyal yaşantısını beğenen heyet, tarihi dokulardaki kafe kültürüne de tam not verdi.

Işıkdağ: Tarihi dokuyu yerinde görmek çok farklı

Mardin Kalesi ve şehir merkezindeki tarihi yerleri gezen AYGAD heyeti daha sonra Dara Antik Kenti’ni gezdi. Burada rehberler eşliğinde bilgilendirilen heyet antik kentteki turistik yerlerin tamamında temaslarda bulundu. Mardin’in tarihi ve turistik önemini yerinde görmek istediklerini dile getiren AYGAD Başkanı Ahmet Işıkdağ, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin en önemli kültürel mirasa sahip kentlerinden birinin Mardin olduğunu ifade etti. Işıkdağ, Güneydoğu Anadolu Bölgesiyle başlayan kültür gezilerinin her bölgede gerçekleşeceğini de sözlerine ekledi.

Gazeteciler önemli bir kültürel mirasa sahip Deyrulzarafan Süryani manastırını da ziyaret etti. Buradaki rehberler tarafından bilgilendirilen heyet, manastıra dair önemli bilgiler edindiklerini kaydetti.

Buradan Nusaybin’e geçen heyet daha sonra Beyazsu mesire alanını ziyaret etti. Burada piknik yapan gazeteciler doğanın tadını çıkardı.

Midyat’ta belediyenin misafiri oldular

Heyet daha sonra Midyat ilçesine geçti. Midyat Belediyesi’nin misafiri olan heyete Belediye Başkan Yardımcısı Mahsum Cengiz, Belediye Başkan Yardımcısı

Abddurrahim Çelik, Özel Kalem Müdürü Halil Polat, Fen İşleri Müdürü Veysel Tunç ve turizm personeli Murat Ceylan eşlik etti. Gazeteciler belediye meclis salonunda kentin tarihi ve kültürel yapısı hakkında bilgilendirildikten sonra kent müzesine geçti. Burada tarihi ve yerel dokuyu yerinde gören heyet daha sonra tarihi konakları yerinde inceledi. Gazeteciler daha sonra Midyat Konukevi’ne geçti. Burada çektirilen hatıra fotoğrafının ardından heyetin programı sona erdi.

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