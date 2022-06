Hukuk Bürosu Seçimi Nasıl Yapılmalı?

Hukuk büroları arasında tercih yapılırken dava sonuçlarında el de edilen başarılar ile alakalı net bir olarak bilgi sahibi olmak gerekir. Bu konuda kişilerin dikkate almaları gerekli konuların başında avukatların deneyimi ve almış olduğu başarılar vardır. Yapılan hukuk bürosu seçiminin dava sürecini ve sonucunu da etkileyeceğini bilmek önemlidir. Hukuk bürolarında gerekli olan seçim aşamasının ardından, daha sonra sözleşme yapılır. Bu durumda hem avukatın hem de müvekkilin hakları korunur ve mağduriyet yaşanmaz. ERT hukuk bürosu bu konuda profesyonel bir hizmet verir.

Hukuk Büroları Avukatlık Ücreti Ne Kadardır?

Hukuk bürolarının verdiği hizmete göre kişilerin ödemeleri gereken avukatlık ücreti sana ile alakalıdır. Davanın ne kadar süreceği ve türüne göre değişiklik gösterir. Barolar birliğinin koymuş olduğu kurallar içerisinde ücretlendirme yapılması gerekir. Hukuk büroları bu konu ile ilgili olarak sözleşme yapmayı daha mantıklı bulur. Sözleşme ile hem avukatın hem de müvekkilin haklarının koruma altına alınmış olur. ERT hukuk bürosu sözleşme hazırlar ve hizmet verir.

Hukuk Bürosu Nasıl Açılır?

Ülkemizde bir hukuk bürosu açmak için bir avukat ehliyetinin olma zorunluluğu vardır. Bir avukat olabilmek için, Hukuk Fakültesi bitirmek ardından da bir yıl staj yapmak gerekir. Staj bittikten sonra, Türkiye’deki herhangi bir il baro birliğinde hukuk bürosu için kayıt açmak gerekir. Bir avukatlık bürosunu açmak bunlar şarttır.

Hukuk firması hizmet verdiği müşteri ile mümkün olduğunca net bir ilişki kurmalıdır. Bir avukatın meslek anlayışına gibi, avukat müvekkiline çalışmalarının gidişatını açıklamalı ve müvekkilinin bunu çok iyi anlaması gerekir. Avukat, müvekkiline her konuda detaylı bilgi verir. Hukuk bürosu müşteriye, fiyat konusunda önceden bilgi vermeli ve bu konuda onay aldıktan sonra çalışma başlamalıdır. ERT hukuk bürosu bu konuda profesyonel hizmet verir.

Hukuk bürolarında hizmet veren her avukat müvekkil bilgilerini gizli tutar. Olay bilgisinin yanı sıra gizli bilgiler de verilir. Hukuk bürosunda hizmet veren avukatlar ve diğer asistanlar, müvekkilleri hakkında ki her bilginin gizliliğine önem verir. Avukatlık mesleği sona erse bile bu bilgiler her zaman gizli kalmalıdır. https://erthukukburosu.com/ adresinden detaylı bilgi alabilirsiniz.