Kombination von Sustanon mit anderen Steroiden

Sustanon ist ein sehr beliebtes Steroid, das von den Anwendern sehr geschätzt wird, weil es im Vergleich zu anderen Produkten mit mehreren Testosteron-Estern “gemischt” ist, die aufgrund ihrer besonderen Struktur eine synergistische Wirkung haben. Diese Struktur verleiht dem Produkt mehrere positive Eigenschaften, die für Sportler von Interesse sind. Aufgrund des Zusammenwirkens der Wirkstoffe hat Sustanon eine bessere Wirkung als Testosteron Enanthate, Cypionate und Propinat allein. Darüber hinaus folgt die Wirkung der in Sustanon enthaltenen chemischen Bestandteile auch zeitlich aufeinander, so dass das Produkt schnell zu wirken beginnt und gleichzeitig mehrere Wochen lang im Körper wirksam bleibt. Sustanon wirkt aufgrund des darin enthaltenen Testosteronpropinatus bereits am Tag der Injektion auf den Körper und bleibt dank des enthaltenen Decanoats 3-4 Wochen lang aktiv. Eine vollständige Beschreibung von Sustanon finden Sie unter diesem Link: https://steroids-safe.com/injectable-steroids/testosterone/sustanon/

Sustanon hat eine ausgeprägte androgene Wirkung, die es mit einer starken anabolen Wirkung kombiniert. Daher hat es sich bewährt, um Kraft und Muskelmasse aufzubauen.

Sustanon bindet deutlich weniger Wasser und ist nicht so stark aromatisch wie Testosteron Enanthate und Testosteron Cypionate. Bodybuilder, die Probleme mit erheblichen Wassereinlagerungen und hohen Östrogenspiegeln haben, bevorzugen Sustanon gegenüber anderen lang wirkenden Testosteronen. Interessanterweise funktioniert Sustanon auch bei sehr fortgeschrittenen Hebern und in relativ niedrigen Dosen gut.

Wie man es einnimmt und womit man es kombiniert

Sustanon wird meist einmal pro Woche injiziert, mit einer Pause zwischen den Injektionen von bis zu 10 Tagen. Bei Bodybuildern und Kraftdreikämpfern beginnt die Dosierung bei 250 mg alle 14 Tage und geht bis zu 1000 mg oder mehr pro Tag.

Derartige hohe Dosen sollten jedoch nicht von einem normalen Laien verwendet werden. Und glücklicherweise werden sie in den meisten Fällen nicht praktiziert. Die typische Dosis pro Woche beträgt 250-1000 mg. Für die Mehrheit ist eine Dosis von 500 mg pro Woche ausreichend, die oft auf 250 mg Sustanon pro Woche reduziert und mit einem anderen Steroid kombiniert wird. Für ein schnelles Muskelwachstum wird Sustanon häufig mit Deca-Durabolin, Dianabol oder Anapolon kombiniert, während Athleten, die großen Wert auf Muskelqualität legen, es mit Parabolan, Winstrol, Oxandrolon oder Primobolan kombinieren. In unserem Online-Anabolika-Shop können Sie Sustanon 250 kaufen zu einem attraktiven Preis.

Obwohl Sustanon in vernünftigen Dosen nicht viel aromatisieren, viele Menschen immer noch zusätzlich nehmen Anti-Östrogene, so dass durch die Verwendung von Nolvadex und / oder Proviron, um die Nebenwirkungen von überschüssigem Östrogen zu negieren. Da Sustanon hemmt eigene Produktion von Testosteron, am Ende der Behandlung oder etwa 6 Wochen ab Beginn seiner Behandlung sollte beginnen, CCG und Clomid. Frauen sollten nicht akzeptieren, Testosteron der langen Aktion, weil sonst stark in Blutspiegel Androgene erhöhen und als Folge dieses Phänomens kann auftreten, Virilisierung. Dennoch ist es nicht ungewöhnlich, dass Sportlerinnen (insbesondere Kraftsportlerinnen) Testosteron einnehmen, weil es ihnen hilft, “außer Konkurrenz” zu sein. Frauen, die Testosteron einnehmen oder es eines Tages versuchen wollen, tun gut daran, sich auf Testosteronpropionat oder Sustanon zu beschränken (Injektion alle 10-14 Tage für nicht länger als 6 Wochen in einer Dosierung von 250 mg). Neulinge in Steroidkursen sollten sich von allen Testosteronen fernhalten, da sie in dieser Phase der Arbeit an sich selbst völlig unnötig sind.