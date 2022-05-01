“Bir Varmış Bir Yokmuş” adlı Uluslararası eTwinning projesinde Türkiye, İtalya, Yunanistan Küçük Ölçekli Ortaklığı

Kozyatağı Şükran Karabelli İlkokulu 2021-2022 eğitim yılı itibariyle Erasmus+ KA2 2021 Programı Küçük Ölçekli Ortaklıklar faaliyeti kapsamında Türkiye, İtalya, Yunanistan güçlü ortaklıklarıyla eğitici ve eğlenceli bir projeye başladı.

Erasmus+ projesine entegre olarak kuruculuğunu Emel YORULMAZ ve Güney İtalya’da bulunan Bimbi & Co adlı okuldan Francesca FAUCİ’nin yaptığı “Once Upon A Time” (Bir Varmış Bir Yokmuş) adlı Uluslararası eTwinning projesinde İtalya’dan 2, Türkiye’den tamamı Kozyatağı Şükran Karabelli İlkokulu’ndan olmak üzere 9, Yunanistan’dan da 1 öğretmen yer alıyor. Projede anasınıfı ve birinci sınıf düzeyinde toplam 60 öğrenci bulunuyor. Öğrencilerin geleneksel – dünya masalları ve masal kahramanları ile çeşitli etkinlikler içinde tanışarak, eğlenerek öğrenmeleri sağlanıyor.

Dili İngilizce olan projede öğrencilerin 21. Yüzyıl becerilerine ulaşmaları hedeflenerek pek çok Web 2.0 aracı kullanılıyor ve öğrencilerin bu araçları tanıyıp kullanmaları teşvik ediliyor. Çocuklar proje için öğretmenlerin hazırladığı Web 2.0 oyunlarını evde ve okulda keyifle oynayabiliyorlar.

Katılımcı öğretmen ve öğrenciler iyi bir iletişim ve güzel bir sinerji içerisinde zaman zaman online toplantılar gerçekleştiriyorlar. Birlikte yapacakları çalışmaları planlarken webinarlarda öğrencilerin heyecanı gözlerinden okunuyor.

Çocukların, hem kendi kültürlerine ait masalları ve masal kahramanlarını, hem de dünya masallarını öğrendikleri, birer üyesi olmaktan mutlu oldukları projede her ay yapılan planlama doğrultusunda drama, müzik, oyun, resim, sanat, yazarla tanışma, hikaye okuma ve söyleşi, masal anlatıcıyla buluşma ve söyleşi, masal müzesi ziyaretleri, çeşitli masal filmleri, tiyatroları izleme gibi etkinlikler gerçekleştirilirken, organize edilen resim yarışmalarında ise dereceye giren öğrencilere verilen sertifikalar ve çeşitli hediyelerle motivasyonları sağlanıyor.

Proje logo ve posterinin öğrenci ve öğretmen çalışmalarının arasından seçimi anketler yoluyla belirlenmiş olan süreçte yine öğrenci, öğretmen ve velilerin projeye ilişkin görüşleri, geri bildirimleri için ayrı ayrı ön test ve son test anketleri ile analizleri yapılıyor.

Web 2.0 araçları ile hazırlanan masal ve masal kahramanlarının yer aldığı takvim, Güvenli İnternet Günü slogan videosu, proje isminin ilk harflerinden oluşturulan akrostiş şiir ve her ülkenin masal ve masal kahramanları ile yeniden kurgulanarak yazılan TROY adlı digital masal kitabı dikkat çeken ortak ürünler arasında yer alıyor.

Proje çalışmaları eTwinning platformu üzerinde twinspace sayfalarına yüklenirken, aynı zamanda projeye ait instagram, facebook, blog sayfaları ve padlet aracında da yayınlar yapılıyor.

Katılımcı ülkelere ait belirli gün ve haftaların kutlamaları ile öğrencilerin farklı kültürleri tanımaları, ulusal ve evrensel değerlerin farkına varmaları sağlanıyor.

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