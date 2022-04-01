Elektrik Yangını Nasıl Çıkar?

Elektrik yangını, elektriğe veya elektrik taşıyan bir cihaza bağlı olarak meydana gelen yangın türüdür. Elektrik yangınının çıkmasında birçok etken rol oynayabilir. Yüksek akım, sigorta sisteminin yeterli olmaması, kontak meydana gelmesi, bir cihazda elektrik kaçağı bulunması gibi nedenlerle elektrik yangını çıkabilir. Bazı durumlarda ise elektrik tesisatının yetersiz kapasitede olması elektrik yangını çıkmasına davetiye çıkarabilir. Bir kablo üzerinden kablonun kapasitesinin üzerinde akım geçmesi sonucu zamanla kablonun erimesi ve ısınması gibi sebeplere bağlı olarak elektrik yangını çıkması bu duruma örnektir. Buna ek olarak düzgün yapılmamış elektrik bağlantıları ve yetersiz toprak hattı elektrik yangınlarının sebepleri arasındadır.

Elektrik Yangınlarının Sebepleri Nedir?

Elektrik yangınlarının sebepleri şunlardır:

Bakımı yapılmamış elektrik tesisatı

Elektrik devresi veya elektrik kablosu üzerine binen aşırı yük

Eski elektronik ve elektrikli cihazların kullanımı

Yanlış yapılmış kablo bağlantıları

Yetersiz sigorta sistemi

Yetersiz toprak hattı

Elektrik Yangını Sınıfları Nelerdir?

Elektrik yangını sınıfları şunlardır:

A sınıfı elektrik yangınları: Katılardan kaynaklanan yangınlar

B sınıfı elektrik yangınları: Sıvı veya gazlardan kaynaklanan yangınlar

C sınıfı elektrik yangınları: Elektriğin kendisinden kaynaklanan yangınlar

D sınıfı elektrik yangınları: Metal parçalardan kaynaklanan yangınlar

K sınıfı elektrik yangınları: Yağ sebebiyle meydana gelen mutfak yangıları

Yukarıdaki sınıflandırmalar Amerika kıtasında kabul edilen elektrik yangını sınıflandırmalarıdır. Elektrik yangınlarının sınıflandırılması; Avrupa, Amerika, Avustralya ve Asya kıtalarında değişiklik gösterebilir. Kıtalara göre yangın sınıfları şunladır:

Amerika Avrup Asya ve Avustralya A Sınıfı A Sınıfı A Sınıfı B Sınıfı B Sınıfı B Sınıfı C Sınıfı C Sınıfı C Sınıfı C Sınıfı Sınıflandırılmamış E Sınıfı D Sınıfı D Sınıfı D Sınıfı K Sınıfı F Sınıfı F Sınıfı

Elektrik Yangını Esnasında Ne Yapılmalıdır?

Elektrik yangınları sırasında panik yapılmamalı ve mümkünse ilk iş olarak elektrik hattı kesilmelidir. Bu işlem ana hat veya sigorta şalterinin indirilmesiyle yapılabilir. Elektrik yangınlarında yangının kaynağının tespit edilmesi önemlidir. Aksi halde yeniden elektrik akımı verildiğinde yangın yeniden cereyan edebilir. Yangının elektrikten çıktığı biliniyorsa kesinlikle su veya benzeri bir sıvı ile yangına müdahale edilmemelidir. Su, iletken bir sıvı olduğu için yangını çok daha tehlikeli bir hale getirebilir. Elektrik yangının söndürülmesi için kullanılması gereken en ideal malzeme karbondioksittir. Elektrik yangınlarına karbondioksit ile müdahale edilmelidir. Şayet karbondioksit yoksa çeşitli kimyasal tozlar ile kum gibi malzemeler de kullanılabilir. Yangının büyüme veya başka yere sıçrama riski varsa 112 acil çağrı merkezine haber vermek de elektrik yangını esnasında yapılması gerekenler arasında yer almaktadır.

Elektrik Yangınlarını Söndürürken Nelere Dikkat Edilmesi Gerekir?

Elektrik yangınları söndürülürken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunur. Bu hususların başında ise elektrik yangınına hiçbir şekilde su ile müdahale edilmemesi gelir. Su, iletken bir element olduğu için elektrik yangınını söndürmekten ziyade daha da alevlendirebilir. Bu nedenle elektrikten kaynaklı olarak meydana geldiği bilinen yangınlar sırasında kesinlikle su kullanılmamalıdır. Elektrik yangını çıktığı zaman mümkünse ilk olarak elektrik kaynağı ana sigorta üzerinden kapatılma ve elektrik kesilmelidir. Daha sonra karbondioksit, özel kimyasal tozlar veya kum yardımıyla yangına müdahale edilmelidir. Ayrıca elektrik yangını sırasında metal yerlere temas etmekten kaçınılmalıdır.

Elektrik Yangınlarından Korunma Yöntemleri Nelerdir?

Elektrik yangınlarından korunma yöntemleri şunlardır:

Elektrik tesisatını düzenli olarak kontrolden geçirmek ve bakımlarını yaptırmak.

Eskimiş, hasar görmüş, kırılmış veya erimiş kabloları yenilenmek.

Eski elektronik veya elektrikli cihazları kullanmamak ya da kontrol altında tutmak.

Uzun süre kullanılmayacağı bilinen hallerde elektrik hattı ana sigorta üzerinden kapatmak.

Sigorta sisteminin yeterli olduğundan emin olmak.

Toprak hattının yeterli olduğundan emin olmak.

Kablo bağlantılarının doğru yapıldığından emin olmak.

Elektrik arızasından şüphelenilen durumlarda alo 186 elektrik arıza hattına başvurmak.

Elektrik yangınları hakkında bilgi sahibi olmak.

Türkiye’deki Elektrik Yangını Oranları Nedir?

Türkiye’de her yıl meydana gelen yangınların yaklaşık %22’si elektrik yangınıdır. Elektrikten kaynaklı meydana gelen yangınların oranı 2012 yılında %19,7, 2013 yılında %18,5, 2014 yılında %23,5, 2015 yılında %24,3, 2016 yılında %21,5, 2017 yılında %27,6 ve 2018 yılında %27 olarak belirlenmiştir.

Dünyadaki Elektrik Yangını Oranları Nedir?

Elektrikten meydana gelen yangınlar, her yıl meydana gelen yangınların ciddi bir bölümünü oluşturur. Yangın sebepleri arasında elektrik ikinci sırada yer alır. Birinci sırada yer alan etmen ise sigaradır. Bir yıl içerisinde meydana gelen yangınların ortalama %22’si elektrik yangınıdır. Dünya genelinde elektrikten kaynaklanan yangınlar konusunda resmi bir istatistik bulunmasa da en çok elektrik yangını çıkan ülkelerin Japona, ABD ve Almanya gibi yüksek teknolojiye sahip ülkeler olduğu düşünülmektedir.