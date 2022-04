Gaziantep Airbag “King Auto Airbag”

King Auto Airbag



Aracına değer verenlere öncü firma sloganıyla tanınan King Auto Airbag firmasının CEO su İbrahim Demirbilek 2008 den bu yana Gaziantep’te kurduğu King Auto Airbag firmasını 14 yıldan bu yana büyüterek sektörün önemli oyuncuları arasında yerini almaya devam ediyor.





King Auto Airbag faaliyetlerini Gaziantep Şahinbey Oto Sanayi sitesinde devam ettirmektedir. Onlarca araca daha güvenli bir sürüş için airbag desteği veren King Auto Airbag sektörde her zaman öncü firmalardan biri olmaya devam ediyor.

15 personeliyle birlikte işleri yürüten İbrahim Demirbilek işlemlerin en başından sonuna kadar titizlikle kontrollerini sağlayıp her işte kalitemizi koruyoruz dedi.



King Auto Airbag İletişim bilgileri :

Adres : Mavikent Mahallesi 135020 Nolu Sokak No: 89//A Şahinbey Oto Sanayi Sitesi GAZİANTEP

Telefon: 0 530 020 49 27 – 0 532 790 49 55



İbrahim Demirbileğin Instagram adresi de haberin altında yer almaktadır.



Instagram adresi: ibrahim_dmrblkk