Yeni Trend “Göz Fotoğrafı Çektirmek”

Almanya ve Fransa’da popüler olan iris Fotoğrafçılığı Türkiye’de de yaygınlaşmaya başladı. Tıpkı parmak izi gibi her insanın iris ve gözbebeğinin farklı olması, çekilen fotoğrafları da çok özel ve anlamlı kılıyor. Yeni trendle ilgili bilgi veren Fotoğraf Sanatçısı Mehmet Can, iris fotoğraflarının; cep telefonu ekranı, kolye, bileklik gibi aksesuarlarda taşındığını, ayrıca tablo haline getirilip evlerde duvarlara asıldığını söyledi.

Sevgilinin gözlerinden bahsetmeyen çok az aşk şiiri ve şarkısı vardır herhalde. “Gözler kalbin aynasıdır” der bir şarkı. “Sen bakma, ben senin baktığın yerde olurum” der Özdemir Asaf. Çöpçüler Kralı’nda Apti “İki Gözümün Çiçeği” diyerek koşar Hacer’in peşinden. Mavi, yeşil, ela ya da kahverengi olması önemli değildir. Bir bakışı dünyaya değer sevdiğimizin.

Tıpkı parmak izi gibi gözlerin de kişiye özel ve eşsiz olması, dünyada ve ülkemizde fotoğrafçılık sektöründe yeni bir trend başlamasına yol açtı; “İris Fotoğrafçılığı”.

“Mehmet Can Art” markasıyla Türkiye’nin önde gelen fotoğraf sanatçılarından olan Mehmet Can, göz fotoğraflarına talebin her geçen gün arttığını söyledi. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere Türkiye’nin büyük şehirlerinde iris fotoğrafları çekilmeye başladığını kaydeden Mehmet Can, kendisinin de teknik alt yapıyı hazırlayıp deneme çekimlerinin ardından bu hizmeti vermeye başladığını dile getirdi.

Mehmet Can şunları söyledi:

İris Fotoğrafları Adeta Sanat Eseri Gibi

Çıplak gözle baktığımızda sadece yeşil, mavi gibi açık renkli gözlere sahip insanların göz bebekleri dikkatimizi çekiyor. Oysa fotoğrafladığımızda; kahverengi ve diğer koyu renk gözlerin de, arka plan detayda birçok renk içerdiğini görüyoruz. Her birimizin iris ve göz bebeği farklı, büyüleyici renkler ve detaylar var. Fotoğrafladığımızda birer sanat eserine dönüşüyorlar. Göz yaşayan bir organ olduğu için aynı gözün bugünkü görüntüsüyle iki gün sonraki görüntüsü bile birbirini tutmuyor.

Özel objektif ve Lenslerle Çekim Yapılıyor

İris fotoğrafları çekmek üst düzeyde teknik bilgi, altyapı ve ekipman gerektiriyor. Çünkü çok küçük bir objeyi çekiyoruz. Detayları ve renkleri çok doğru almamız gerekiyor. Fotoğrafın net ve yüksek çözünürlükte olması için full frame özellikli makine, özel objektif ve özel makro lensle çekim yapıyoruz. İyi bir ışık sistemi ve teknik donanımla birlikte, 36 milyon piksel olarak en yüksek çözünürlükte fotoğraflar çekiyoruz.

Fotoğraf Çekimi Göz Muayenesi Gibi

Stüdyoda, adeta göz doktoru muayenesindeki gibi bir düzenekte çekim yapıyoruz. Çenenizi platforma koyuyor, birkaç saniye gözünüzü kırpmadan bekliyorsunuz. Sonrası bizim işimiz. Tabii fotoğraf çekmekle iş bitmiyor. Fotoğrafın ham hali çok da estetik görünmediğinden photoshop ile fotoğraf üzerinde titiz bir çalışma yapmamız gerekiyor. Detayları ortaya çıkaran işlemlerden sonra büyüleyici iris ve göz bebeği fotoğrafı, sahibiyle buluşuyor. 4 yaşından küçük çocuklar sabit duramadığından onlara iris fotoğrafı çekimi yapamıyoruz.

Sevdiklerinizin Gözü Üzerinizde

İris fotoğraflarına hem aileler hem de gençler yoğun ilgi gösteriyor. Her insanda farklı, özel ve eşsiz olan irisin detaylarını görmek insanlara ayrı bir mutluluk veriyor. Gençler sevdiklerinin göz fotoğraflarını kolye ve bileklik yaptırarak ya da telefonlarında ekran resmi yaparak üzerlerinde taşıyorlar. Sosyal medyada paylaşıyorlar. Aileler ise eş veya çocuklarınınki ile birlikte, ya da tek tek iris fotoğraflarını tablo haline getirerek evlerine asıyorlar. İris görsellerini; yakında tişört, yastık gibi ürünlerin üzerinde de görmeye başlayacağımızı tahmin ediyorum.

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