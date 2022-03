Nevzat Dindar’ın gol totemi

Haftanın ilk günü pazartesi Galatasaray Beşiktaş derbisi vardı. Her ne kadar derbi desem de Galatasaray-Beşiktaş maçları bir çok Galatasaraylı için derbi değil. Maçı basın tribününde Milliyet’ten Nevzat Dindar, Ajansspor’dan Salim Manav ve İstiklal Gazetesi’nden Mustafa Bodur’la takip ettik. ‘Maç ertelensin’ tartışmaları gölgesinde Galatasaray aslanlar gibi sahaya çıktı ve Beşiktaş’ı 2-1 mağlup etti. Galatasaray’ın gol pozisyonları öncesi Milliyet’ten Nevzat Dindar önündeki masaya her elini vurduğunda o atak golle sonuçlandı. Bu “uğurlu totem” sonrası Kerem Aktürkoğlu ve Mostafa Mohamed iş birliği geceye damga vurdu. Mostafa’nın asistleri Kerem’i yıldızlaştırdı. “Sahte imparator” Torrent’in öğrencileri Barcelona maçı öncesi moral buldu.

Önder Karaveli yolcu

Derbinin kaybedeni Beşiktaş’tan daha çok sahaya yanlış kadroyla çıkan Önder Karaveli’ydi. Başkan Ahmet Nur Çebi her ne kadar hocanın arkasında dursa da Karaveli büyük takım hocası değil. Sezon sonu yollar ayrılır, yeni hoca arayışları şimdiden başlar.

YUSUF POLATİ