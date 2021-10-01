İnternet sitesi sorumluları gazetecilik kaygısı ile hareket etmelidir

İçinde bulunduğumuz dijital çağda bireylerin haber almaya başladıkları alanlarda çeşitlilik göstermiştir. Bu noktada artık basılı olan medya unsurlarının önemi azalmış ve sosyal medya başta olmak üzere internet haberciliğinin önemi ise artmıştır. İnternet haberciliği ve internet alanında faaliyet yürüten gazeteciler de tıpkı yazılı ve görsel basın unsurlarında yer aldıkları gibi gazetecilik etik ve ahlaki değerlerine bağlı bir biçimde hareket etmek zorundadır.

Gazeteciler prensip olarak internetin bilgi kirliliğini ortadan kaldırmaya doğru tarafsız ve etkili bir biçimde haber işlemlerini ortaya koymaya yönelik olarak çalışmalıdır. Örneğin ekonomi ile ilgili haber yapan editör ve muhabirlerin internet platformları üzerinde haber yapıyor olsalar dahi gazetecilik etik ve ilkelerine bağlı olarak hem rakamları hem istatistikleri hem de haber içeriğini doğru ve objektif bir şekilde yansıtmaları gerekir.

Gündemin doğru ve objektif yansıması Medya Haber de

Medya Haber kurulduğu günden bu yana gazetecilik ahlak ilkelerine bağlı kalarak ve meslek etiğini göz önünde bulundurarak faaliyet yürüten uzman bir kadroya sahiptir. Bu kadro kuruluşunu bünyesinde son derece geniş bir yelpazede faaliyet yürütmektedir ve magazin haberlerinden kültür sanata kültür sanat haberlerinden teknolojiye kadar çok geniş bir alanda doğru ve tarafsız haberleri vatandaşlara iletmeyi hedeflemektedir. Haberciliğin vazgeçilmez unsurları arasında yer alan doğruluk tarafsızlık hız ve objektiflik unsurlarını bütünüyle topluma yansıtmaktadır.