Üsküdar KahVEsanat Sergi Salonunda farklı bir sergi “Berceste”

Hattat Müzehhip Muhammet MAĞ ve Belkıs Kamut AKTÜRK Küratörlüğünde Üsküdar KahVEsanat Sergi Salonunda “Berceste” isimli farklı bir sergi tertiplendi.

Etkinlik hakkında bilgi verenHattat Müzehhip Muhammet MAĞ yaptığı açıklama da;

“BERCESTE dedik…Yaşam alanlarımıza dahil ama gündelik koşturmalar içinde unutulmuş güzellikler sözler, yazılar olsun istedik… “Öz”, “güzel”, “latif” Berceste Yazılar… Sanat değeri yüksek anlamlar taşıyan dizeler. Seçilmiş ve beğenilmiş olan. Hayatın içinde yer alan, kimi zaman hayata tutunmayı kolaylaştıran, neşe katan sözler…

“İnce anlamlı ve kolay hatırlanan” demek olan Berceste sözleri yazı ile hayata tekrar katmak içinde kahvenin hatırını kullanmaya karar verdik. Başlangıç noktası olan “Bismillah”la başladık. Günümüzde azalsa da Osmanlı devrinde kapılarda tüm koruyucu gücü ile gözlere hitap eden “ya Hafız” dedik. Hayırlamaya vesile olan “Barekaallah” la devam ettik. Seçmekte çok zorlandık ama hepsi birbirinden kıymetli 11 Berceste Yazı ile yola çıktık.

“Geleneğe bağlıyız ama bağımlı değiliz…”

Geçmişten gelen bu yolun yolcusu olarak “çerçeveleri kaldıralım” dedik. Sınırları da sizlerin hayal gücünüzün sonsuzluğuna uğurladık.

İstedik ki eserlerimiz yazılarının klasik duruşu ile geleneğe, zemin dokuları ile geleceğe selam versin. Selamlarımızı temennilerimize çevirsin. Temenniler gerçek olsun…

Düşürün yolunuzu.

Berceste Yazılar sizleri bekliyor…

Hattat Müzehhip Muhammet MAĞ

Küratör Belkıs Kamut AKTÜRK

KahVEsanat Sergi Salonu

Kurukahveci Hafız Ahmet Aziz Mahmud Hüdayi Mah. Uncular Cad. No:13 Üsküdar

16 Ekim – 26 Ekim 2021 Açılış: 14.30

NOT: Sergimiz 11.00 – 19.00 saatleri arasında açık olacaktır. Pandemi nedeni ile mekanımızın ziyaretçi sayısı 10 kişi ile sınırlıdır. İsterseniz randevu ile gelebilirsiniz. Salgın önlemleri kapsamında HES kodu sorgulaması ve ateş ölçümü yapılacaktır.

BERCESTE YAZILAR

1) BİSMİLLAH – Bir işe başlamak, siftah etmek. (50×70)

2) YA HAFIZ – Koruyan, muhafaza eden. Gerçek koruyucu olan Allah’tır. (58×58)

3) BAREKALLAH – Allah mübarek etsin, hayırlı, uğurlu olsun. (50×70)

4) ALEYKEAVNULLAH – Allah’ın yardımı, nusreti üzerinize olsun. (58×58)

5) MAAŞALLAH – Allah’ın dediği olur sözünün kısaltılmışı. Övme ile beraber nazardan arındırma ifadesi. (50×40)

6) KÜN FE-YEKÜN – Allah “ol” dedi oldu/ “ol” der olur. (54×44)

7) MEN SABERA ZAFER – Sabreden zafere erer. (44×36)

8) MEDED HAK – Yardım et, yetiş Ya Rab. (44×36)

9) ELHAMDÜLİLLAH – Hamd Allah’a mahsustur, Allah’a şükürler olsun. (35×35)

10) KÜN ME ALLAH – Allah ile ol. (68×49)

11) YA ŞAFİ – Şifa veren, iyileştiren. (50×40)

Muhammet MAĞ Hakkında:

1976 Erzurum Ilıca doğumlu olan Muhammet Mağ, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tezhip Bölümü’nden birincilikle mezun oldu. Ressam Haluk Güçlü’den resim dersleri aldı. 2003-2013 yılları arasında Reisü’l Hattatin Hasan Çelebi’den talik yazı meşk ederek, hem icazetini hem de IRCICA özel diplomasını aldı.

2000 yılından itibaren Türkiye’nin önde gelen kurum ve kuruluşlarında sanat eğitmenliği, yöneticiliği yaptı. Aynı yıl kendi atölyesini kurdu. Pek çok kişi ve kurum için sanat danışmalığı ve koordinatörlük görevinde bulundu.

Hat ve tezhip sanatını aynı anda icra edebilen nadir sanatçılardan olan Mağ, Türk Sanatları’nın temel taşlarından olan bu alanların en güçlü temsilcilerinden kabul edilir. Yurtiçi ve yurtdışında pek çok karma sergiye iştirak eden Muhammet Mağ’ın özel koleksiyonlarda çok sayıda eseri bulunmakta. Halen Üsküdar’daki atölyesinde çalışmalarını sürdüren Mağ, öğrenci yetiştirmeye devam ediyor.

BİSMİLLAH- Bir işe başlamak, siftah etmek.

Sebe melikesi Belkıs’a yazılan mektupta geçen “Besmele” ne güzel anlatılır. Belkıs’ın bahsi Besmele’nin verdiği azamettendir.

“O Süleyman’dandır ve Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla başlamaktadır.” diye tefsir edilir Neml Suresi 30. ayeti.

Başlamanın anahtarıdır Besmele, açamayacağı kapı yoktur. Allah’ın isimlerini barındırır, Kuran-ı Kerim’de 113 defa geçer.

Levh-i Mahfuz’a kalemin ilk yazdığıdır.

Hz. Adem’e ilk öğretilendir.

Korkanın sığınadır.

“Besmele ile başlamayan her mühim işin bereketi kesiktir” hadisi de önemlidir.

Okuyan kimsenin Allah’ bağlandığına işaret eden Besmele, işitene de Allah’ı hatırlatır.

YA HAFIZ- Koruyan, muhafaza eden. Gerçek koruyucu olan Allah’tır.

Meşhur hikayedir: Sadrazam Keçecizade Fuad Paşa bir sefir ile Bab-ı Ali’ye gitmektedir. Sefirin dikkatini, hanelerin kapısında asılı olan “Ya Hafız” levhası çeker. Fuad Paşa’ya sık sık gördüğü bu levhayı sorar. Paşanın cevabı gayet nüktedandır: “Osmanlı Sigorta Şirketinin levhası” der.

Ya Hafız… Bu iki sözcük, paşanın da ifade ettiği gibi sadece mal ve mülkümüzün değil, ruhumuzun da sigortasıdır. Yüce koruyucumuza teslimiyetimizin en samimi ifadesidir.

(Keçecizade Fuad Paşa çok ince ve nükteli fıkralarının yanı sıra Divanyolu’nun genişletilmesi, Galatasaray Lisesi ve Darülfunun’un kurulması gibi hizmetleri ile bilinir)

BAREKALLAH – Allah mübarek etsin, hayırlı, uğurlu olsun.

Hayatımıza giren yeni şey veya her yeni başlangıç bir de belirsizlik getirir: Bize getireceklerinin ne olacağını bilmediğimiz her yenilikle, bazen tedirginlikle adıma attığımız yeni bir ser-güzeşt başlar adeta. Ama içten bir “barekallah” duası tüm kasveti dağıtır, zihnimizi işgal eden şerri defederek umutlarımızı kutsar. Hayırlara açılan nurlu bir kapı gibidir “barekallah”.

ALEYKE AVNULLAH – Allah’ın yardımı, nusreti üzerinize olsun.

Zorlu bir işe giriştiğinizde veya halli müşkül bir sorunla yüzleştiğinizde, beklediğiniz ilk dua “aleyke avnullah” olur.Belki cülus eyleyen Osmanlı sultanlarının tahta ilk oturdukları anda, tüm bendeganın yekdil halde haykırdığı tarzda bir dua bulamayız her zaman. Ama samimi bir yürekten geldiğini bildiğimiz cılız bir nida dahi, tüm zorlukları aşmak için gerekli azmi elde etmemize yetebilir.

MAŞALLAH – Allah’ın dediği olur sözünün kısaltılmışı. Övmeyle beraber nazardan arındırma.

Allah ne isterse o olur. Bazen iyi gelir bazen de kötü. Kötügelenler insana ibret olsa da, güzel şeyler de bazen hasetliği beraberinde getirir. Sanki Allah’ın isteğinin sonucu olduğunu bilmezlermiş gibi, o güzelliği kutsamaktan imtina eder insanlar. Nitekim Peygamber efendimizin de buna istinaden, “güzel bir şey gördüğünüzde maşallah deyin” diye hadis-i şerif buyurduğu rivayet edilir ki, teslimiyetin anahtarının da, “maşallah”da olduğunu hepimize tebliğ eder.

KÜN FE YEKÜN – Allah “ol” dedi oldu/ “ol” der olur.

Bazen olmasını dilediğimiz hiçbir şey olmaz . Çok büyük umutsuzluklara kapılır, öylesine çaresiz durumlarda kalırız. İşte o an her şeye kadir olan yüce Allah’a sığınırız: “Kün fe yekün” diyerek, onun her şeyi oldurabilmek için, sadece bir “ol” demesinin yeteceğine olan inancımıza sığınırız. Şüphesiz olmak gibi, olmamak da onun iradesindedir.

MEN SABERA ZAFER – Sabreden zafere erer.

Eskiler “sabrın sonu selamettir derler”. Özellikle de sıkıntılı durumlara düşenlere ne hoş gelir bunu duymak. Şüphesiz hiçbir güzel şey sonsuz olmadığı gibi, sıkıntılar da sürekli değildir. Ama tüm bu sıkıntılara “Allah’ın takdiri” olarak sabır gösterenler için, sonunda mutlak bir zafer olduğu inancını besleyen en önemli umut kapısıdır “men sabere zafer”

MEDED YA HAKK veya MEDED HAKK – Yardım et, yetiş Ya Rab.

Başımız sıkıştığında veya dara düştüğümüzde meded dileriz. Ve ne yazık ki çoğu zaman da o mededi kullardan veya zamanında kul olmuş olanlardan umarız. Oysa her türlü yardımın kaynağı ve yegane başvuru mercii “Hakk”ın bizzat kendisidir. Her şeyin O’nun tasarrufunda olduğunu ve O’nun iradesinden kaynaklandığını bilen kişi ise, imdadı “Hakk”dan başkasında aramaz.

ELHAMDÜLLİLLAH – Hamd Allah’a mahsustur, Allah’a şükürler olsun.

Her gün ne kadar çok teşekkür ettiğimizi düşündünüz mü hiç? Küçük bir iyilik, hatta basit bir hizmet için bile şükranımızı bildiririz muhatabınıza.

Ama sunduğu nimetlerle sizin sağlıklı bir hayat sürmemizi sağlayan Allah’a ne kadar teşekkür ederiz gün içinde? O kadar kanıksamışızdır ki, çoğu zaman akla bile gelmez…

Oysa ki “hamd” Allah’adır ve sunduğu tüm nimetler için teşekkür etmek, en büyük kulluk borcudur.

KÜN MEALLAH- Allah ile ol.

Kün Maallah… İnsanlara ilahi beyanat kabul edilir. Her an Allah ile birlikte olmak, O’ndan başkasını düşünmeyip sadece O’nun rızasına nail olabilmek için çaba göstermek. O’nu bırakmayın, O sizi bırakmaz.

YA ŞAFİ – Şifa veren, iyileştiren.

Hayatta bazen öyle dertler, öyle illetler gelir ki insanın başına. Cihana hükmeden koca Kanuni’nin “Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi” dediği dünyada, aksi ne mümkün.

Derdi veren de Allah’dır, dermanı veren de. İlleti veren de O’dur, şifasını veren de. Ve bazen bin hekimden daha kuvvetlidir “Ya Şafi” zikr-i şerifi, kendisini O’nun iradesine teslim etmişler için.

