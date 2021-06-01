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Kadıköy Gazetesi » Yazarlar » Hep beraber sahip çıkalım
Mimar Nihat ŞEN
Hep beraber sahip çıkalım


Geçmişimizi unutursak geleceğimizi sağlam zeminler üzerine oturtamayız. Bizler değerlerimizle, sanatımızla, kültürümüzle, tarihimizle ve duygularımızla bir bütünüz. Bütünün parçaları sağlam olduğu takdirde bütün de mutlaka sağlam olur.

Derin kültüre ve köklere sahip bu kadim toplum, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da köklerine, milli şuuruna sahip olmak zorundadır. Aksi takdirde bizlerin bir arada olma şansı azalır.      

Binlerce yıl geçmişimizin izleri bugün hâlâ görünmektedir. Dünyaya hükmetmiş olan devletimizin, geçmişinden bugüne kadar çok değerli kalıcı eserleri hâlâ ayakta durmaktadır. Dünya şaheseri paha biçilemez bu eserlerimize sahip çıkmak, toplum olarak hepimizin görevi olmalıdır.

Yüzyıllar öncesinden bugüne kadar gelen tarihi eserlerimize gözümüz gibi bakmak durumundayız. Her bir eserde ruh, emek, yaşanmışlık, kültür, sanat, ustalık ve mühendislik var. Aynı zamanda bunlar bizim köklerimizden gelen değerlerimizdir.

Değişen iklim koşulları, çevresel faktörler, değişen yağış miktarları ve özellikle deprem kuşağında olan vatanımızdaki depremsel hareketler, bu tarihi değerlerimize zarar verebilmektedir. Bizlere düşen görev; bu tarihi ve sanatsal değerlerimizi günümüz şartlarına uygun olarak mutlaka bakımlarının ve onarımlarının aslına uygun şekilde devamlı yapılmasıdır.

Gözümüzün önünde o tarihi eserlerimiz yıkılmakta, çatlamakta, adeta acı çekerek bizlerden yardım beklemektedirler. Dünyanın diğer ülkeleri yakın tarihindeki eserlerini çok büyük değerlere sahip gibi ciddi korumakta, yaşatmakta ve en önemlisi bunlardan ekonomik getiri de sağlamaktadırlar. Ama bizler nedense bu muhteşem eserlerimizin değerini bilmiyor ve acı çekmelerine adeta karşıdan öylece bakıyoruz.

O eserler bizim geçmişimiz, tarihimiz, sanatımız, kültürümüz ve en önemlisi köklerimizin yaşanmışlığıdır. Bu nedenle diyoruz ki geçmişini unutan toplumların ayakta kalma şansı yoktur. Tabii bizler bu kadar geçmişe sahip çıkamamazlık yapan bir toplum değiliz ama daha da duyarlı olmalıyız.

Devletimiz, ilgili bakanlıklarımız ve belediyelerimiz bu değerleri korumalı, yaşatmalı ve gelecek kuşaklara sağlam bir şekilde devretmelidir.

Gözlerimizi kapatmayalım; görmek için bakalım, hissederek dokunalım. O muhteşem tarihi eserlerimize, binalarımıza, köprülerimize, çevremize ve tüm değerlerimize toplum olarak sahip çıkalım. Günümüz hayat şartının bizleri yarı android bir varlık haline dönüştürmesine izin vermeyelim.

Uyanalım, gözümüzü ve kalbimizi açalım. Bizler Allah’ın ayrıcalıklı bir varlığı olduğuna göre günümüz sisteminin bizi yok etmesine izin vermeyelim.

📆 19 Haziran 2021 Cumartesi 13:43   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Beşiktaş 40 26 6 8 89 44 +45 84[a] 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Galatasaray 40 26 6 8 80 36 +44 84[a] 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Fenerbahçe 40 25 7 8 72 41 +31 82 2021-22 UEFA Avrupa Ligi play-off turu
4 Trabzonspor 40 19 14 7 50 37 +13 71 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
5 Sivasspor 40 16 17 7 54 43 +11 65 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
6 Hatayspor 40 17 10 13 62 53 +9 61
7 Alanyaspor 40 17 9 14 58 45 +13 60[b]
8 Fatih Karagümrük 40 16 12 12 64 52 +12 60[b]
9 Gaziantep 40 15 13 12 59 51 +8 58
10 Göztepe 40 13 12 15 59 59 0 51
11 Konyaspor 40 12 14 14 49 48 +1 50
12 Başakşehir 40 12 12 16 43 55 -12 48[c]
13 Çaykur Rizespor 40 12 12 16 53 69 -16 48[c]
14 Kasımpaşa 40 12 10 18 47 57 -10 46
15 Yeni Malatyaspor 40 10 15 15 49 53 -4 45
16 Antalyaspor 40 9 17 14 41 55 -14 44
17 Kayserispor 40 9 14 17 35 52 -17 41
18 BB Erzurumspor 40 10 10 20 44 68 -24 40 2021-22 1. Lig
19 MKE Ankaragücü 40 10 8 22 46 65 -19 38[d]
20 Gençlerbirliği 40 10 8 22 44 76 -32 38[d]
21 Denizlispor 40 6 10 24 38 77 -39 28

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