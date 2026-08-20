Amerika Açık Tenis Turnuvası (US Open) Heyecanı başlıyor!

Tenisseverlerin heyecanla beklediği Amerika Açık için geri sayım zamanı geldi. Yılın son Grand Slam turnuvası, 24 Ağustos Pazartesi itibarıyla eleme turları ve Karışık Çiftler Şampiyonası ile başlayacak. Bu muhteşem heyecan, Avrupa genelinde 45 pazarda HBO Max üzerinden canlı yayınlanacak ve Eurosport’ta da kapsamlı bir şekilde ekranlara gelecek.

New York, Flushing Meadows’taki ikonik mavi kortlarda yaşanacak heyecan dolu atmosfer, Warner Bros. Discovery’nin (WBD) 2026 Amerika Açık’a yönelik kapsamlı yayınları aracılığıyla bu yaz milyonlarca hayrana ulaşacak.

Turnuvanın ev sahibi yayıncılığını ilk kez üstlenen WBD, Amerika Birleşik Devletleri Tenis Federasyonu (USTA) ile yaptığı iş birliği kapsamında; dünyanın yaklaşık 400’den fazla elit tenisçisini sevenleriyle buluşturacak. Tüm maçlar ve tüm kortlar dünya standartlarındaki yayınlarıyla Avrupa genelinde HBO Max üzerinden izlenebilecek.

HBO Max üzerinden tenis uzmanları tarafından hazırlanan ve kullanıcıların maçtaki kritik anlara zahmetsizce geçiş yapmasını sağlayan “Key Moments” (Önemli Anlar), aynı anda dört maça kadar görüntüleme imkanı sunacak. Ayrıca “Multiview” (Çoklu Görünüm) gibi yenilikçi uygulama içi özelliklerle desteklenen HBO Max, hayranları yılın son Grand Slam turnuvasının atmosferine bütünüyle dahil eden modern ve etkileşimli bir izleme deneyimi yaşatacak.

45 pazarda, mümkün olan en geniş izleyici kitlesine ulaşan Eurosport; Eurosport 1 ve Eurosport 2 kanallarında, 265 saatlik canlı yayınla kapsamlı bir Amerika Açık (US Open) yayını gerçekleşecek. Kanalın ücretsiz web sitesi, uygulaması ve dijital platformları da turnuva boyunca ek haberler, görüşler, röportajlar, analizler ve özel içerikler sunacak.

WBD Sports Europe Kıdemli Başkan Yardımcısı Scott Young, “ABD Açık, dünyanın önde gelen spor sahnelerinden birinde gerçekleşen ve her yıl dünya standartlarındaki tenisi, New York’un kendine has enerjisi ve etkileyici hikâyeleriyle buluşturan her zaman özel bir turnuva. Bu görkemli turnuvanın yayıncılığında onlarca yıllık bir deneyim biriktirmiş olmaktan; sporun giderek büyüyen hayran kitlesinin beklentilerini karşılamak adına yayın anlayışımızı sürekli geliştirip yenilerken, aynı zamanda tüm önemli anları ekranlara taşımaktan büyük bir ayrıcalık duyuyoruz.

HBO Max’in ultra modern deneyiminin gücü ile Eurosport’un özenle hazırlanmış ve izleyicinin arkasına yaslanıp keyfini sürebileceği yayın anlayışı, tüm tenisseverleri biraraya getiriyor. Bu durum, hem yeni ve daha genç kitleleri cezbediyor hem de Amerika Açık’ın tarihini ve mirasını kutlamamıza olanak tanıyor” dedi.

Eurosport’un saygın tenis uzmanları kadrosu, ana tablo aşamasından itibaren her gün yaşanan heyecanı takip etmeleri için hayranlara rehberlik etmeye geri dönüyor. Birden fazla Grand Slam şampiyonluğu bulunan John McEnroe, Mats Wilander ve Justine Henin; eski Britanya bir numarası Johanna Konta ve sunucu Lesly Boitrelle ile birlikte, her gün TSİ 16.30’dan itibaren Arthur Ashe Stadyumu ve Louis Armstrong Stadyumu’ndan yapılacak yayınlarda izleyicilerle buluşacak.

Bu yılki turnuva, ilgi çekici hikâyelerin gölgesinde gerçekleşecek. Tenis efsanesi Serena Williams’ın, Wimbledon’daki Grand Slam dönüşünün ardından dört yıl aradan sonra Flushing Meadows’taki USTA Billie Jean King Ulusal Tenis Merkezi’ne dönmesi bekleniyor. Bir yandan da üst üste iki kez tek kadınlar şampiyonu olan ve dünya bir numarası konumundaki Aryna Sabalenka, bu yıl da şampiyonluğun en güçlü adayı olacak. Sabalenka; yükselen Filipinli yıldız Alexandra Eala, Polonyalı Roland-Garros finalisti Maja Chwalińska, Çek Grand Slam şampiyonları Karolina Muchová ve Linda Nosková’nın yanı sıra Iga Świątek, Naomi Osaka ve Coco Gauff gibi daha önceki Amerika Açık şampiyonlarının oluşturduğu zorlu rekabete karşı mücadele etmek zorunda kalacak.

Tek erkekler ise son şampiyon Carlos Alcaraz uzun süreli bilek sakatlığının ardından sporun en büyük sahnesine geri dönebilmek için zamana karşı bir yarış verecek. Şampiyonluk yolundaki rakipleri arasında dünya bir numarası Jannik Sinner, Roland-Garros şampiyonu Alexander Zverev, rekor niteliğindeki 24 Grand Slam zaferiyle efsaneleşen Novak Djokovic, Joao Fonseca, Rafael Jodar, Jakub Menšík, Arthur Fils, Ben Shelton ile Learner Tien gibi yükselen yetenekler yer alıyor.

Yıldız isimler arasına bir yenisi daha ekleniyor: 20 kez Grand Slam şampiyonu olan efsanevi Roger Federer, Uluslararası Tenis Şöhretler Müzesi’ne (International Tennis Hall of Fame) kabul edilmesinin ardından özel bir etkinlikle onurlandırılacak. Bu kapsamda HBO Max üzerinden Avrupa genelindeki izleyiciler için özel programlar ve içerikler sunulacak.

HBO Max’in Amerika Açık (US Open) yayınları, 24 Ağustos’ta oynanacak ilk canlı eleme maçlarıyla başlayacak. Geçen yıl ilk kez “Fan Week” (Taraftar Haftası) kapsamına alınan ve kazanan takıma 1 milyon dolarlık ödül sunan Karışık Çiftler Şampiyonası için yıldız isimlerden oluşan bir kadro bir araya getirildi. Bu yıldızlarla dolu eşleşmeler arasında Aryna Sabalenka & Novak Djokovic, Iga Swiatek & Casper Ruud ve Taylor Townsend & Alexander Zverev gibi isimler yer alıyor. Eurosport’un yayınları ise 30 Ağustos Pazar günü oynanacak ilk tekler ana tablo maçıyla başlayacak.

Amerika Açık yayınları, WBD’nin bu yaz gerçekleştirdiği ve HBO Max’te önceki yıla kıyasla yüzde 20 daha fazla yayın süresine ulaştığı, şimdiye kadarki en kapsamlı Roland-Garros yayınlarının ardından geliyor. WBD’nin ABD Açık kapsamındaki yayınları, tüm Grand Slam turnuvalarına yönelik yayın sürecini tamamlıyor ve şirketin 25-27 Eylül tarihlerinde Londra’da düzenlenecek Laver Cup’a ilişkin özel yayınlarının hemen öncesinde yer alıyor.

2026 ABD Açık önemli tarihleri:

• 24–27 Ağustos — Tek Erkekler ve Tek Kadınlar Elemeleri

• 25–26 Ağustos — Karışık Çiftler Şampiyonası

• 30 Ağustos – 1 Eylül — 1. Tur

• 2–3 Eylül — 2. Tur

• 4–5 Eylül — 3. Tur

• 6–7 Eylül — Son 16 Turu

• 8–9 Eylül — Çeyrek Finaller

• 10 Eylül — Kadınlar Yarı Finalleri

• 11 Eylül — Erkekler Yarı Finalleri ve Kadınlar Çiftler Finali

• 12 Eylül — Tek Kadınlar Finali ve Erkekler Çiftler Finali

• 13 Eylül — Tek Erkekler Finali