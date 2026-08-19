Potlaç, Bahariye’deki yeni alanında ziyaretçilerini bekliyor!

Kadıköy Belediyesi’nin kadın dayanışmasını büyüten projesi Potlaç, Bahariye’deki yeni alanında yüzlerce kadın üreticinin el emeğini binlerce ziyaretçiyle buluşturmayı sürdürüyor.

Kadıköy Belediyesi tarafından kadınların ekonomik ve sosyal açıdan güçlenmesini desteklemek amacıyla hayata geçirilen Potlaç projesi, kadın emeğini görünür kılmaya ve üreticileri tüketicilerle buluşturmaya devam ediyor. Projenin önemli çalışmalarından biri olan Potlaç Kadın Emeği Pazarı, yaz döneminde yeni adresi Bahariye’de ziyaretçilerini ağırlıyor.

İlk kez 2016 yılında Moda Parkı’nda kurulan, daha sonra Feneryolu Atıksız Yaşam Pazarı’nda faaliyet gösteren Potlaç Kadın Emeği Pazarı, 30 Haziran’da Bahariye’deki yeni yerinde kapılarını açtı. Altıyol’da, Boğa’dan Bahariye yönüne ilerlerken ilk solda yer alan pazarda takıdan dekorasyon ürünlerine, örgü işlerinden amigurumi oyuncaklara, çantalardan çeşitli el sanatlarına kadar farklı ürünler satışa sunuluyor.

Her hafta değişen 23 katılımcının yer aldığı Potlaç Kadın Emeği Pazarı, düzenli olarak 300’ün üzerinde kadın üreticiyi ağırlıyor. Potlaç projesinin ise 2 bini aşkın üyesi bulunurken, bunların bin 280’i aktif olarak satış gerçekleştiriyor.

SADECE PAZAR DEĞİL: ÜRETİM VE ÖZGÜVEN ALANI

Potlaç’ta ürünlerini satışa sunan kadın üreticiler de yeni adresten ve projeye sağlanan destekten memnun. Potlaç’ta yer alan kadın üreticilerin deneyimleri, projenin üretim süreçlerine ve ekonomik hayata katılım açısından taşıdığı önemi de ortaya koyuyor. Kimi pandemi döneminde hobi olarak başladığı takı tasarımını Potlaç sayesinde daha geniş kitlelere ulaştırırken, kimi de el emeği ürünlerinden elde ettiği gelirle ev ekonomisine katkı sağlıyor.

Kadın üreticiler, Potlaç’ın kendilerine sadece ürünlerini sergileyebilecekleri bir satış alanı sunmadığını, aynı zamanda üretmeye devam etmeleri için motivasyon sağladığını ifade ediyor. Farklı alanlarda üretim yapan kadınlar; takı, çanta, örgü, lif ve çeşitli el sanatlarıyla hem kendi becerilerini geliştiriyor hem de emeklerini ekonomik değere dönüştürüyor.

Pazarın Bahariye gibi merkezi bir noktaya taşınması da üreticiler açısından önemli bir avantaj olarak değerlendiriliyor. Kadıköy’ün yoğun yaya trafiğine sahip bölgelerinden birinde yer alan pazar, kadınların el emeği ürünlerini daha geniş bir ziyaretçi kitlesiyle buluşturmasına olanak sağlıyor.

“DAYANIŞMAYI GÜÇLENDİRİYOR”

Potlaç Kadın Emeği Pazarı’nı ziyaretinde üreticilerle bir araya gelen Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, kadınların el emeği ürünlerinin yalnızca birer satış ürünü olmadığını, aynı zamanda üreticilerin emeğini ve hikâyesini taşıdığını ifade etti.

Kadıköylüleri kadın emeğine destek olmaya çağıran Kösedağı, pazarın yalnızca alışveriş yapılan bir alan değil, kadınların üretimlerini görünür kıldığı ve dayanışmayı güçlendirdiği bir buluşma noktası olduğunu vurguladı.

POTLAÇ’A NASIL BAŞVURULUR?

Kadıköy’de ikamet eden ve el emeği ürünler üreten kadınlar, Potlaç Kadın Kooperatifi’ne üye olarak etkinliklere katılabiliyor ve ürünlerini satışa sunabiliyor. Kooperatife üyelikte aidat ücreti bulunmuyor. Başvuru için gerekli belgelerin hazırlanmasının ardından üyelik işlemleri Feneryolu Atıksız Yaşam Pazarı’nda bulunan Potlaç dükkânından gerçekleştirilebiliyor.

Detaylı bilgiye Potlaç’ın resmi internet sitesinden ulaşılabiliyor.