Warner Bros Discovery, Tarihi Yol Bisikleti Sezonunu İspanya Bisiklet Turu ve 2026 Yol Bisikleti Dünya Şampiyonası’yla Kapatıyor

İspanya Bisiklet Turu’nun her etabı, 22 Ağustos’tan 13 Eylül’e kadar Eurosport ve HBO Max’te canlı yayınlanacak. 20-27 Eylül tarihlerindeki UCI Yol Bisikleti Dünya Şampiyonası’yla birlikte ise yol bisikleti sezonu, WBD’nin muhteşem yayınlarıyla tarihi bir yazı noktalayacak.

İspanya Bisiklet Turu’nun ilk start işaretinden bitiş çizgisine kadarki her etabı, Eurosport 1 ve HBO Max ayrıcalığıyla canlı yayınla Avrupa’daki 50 pazarda ve 21 farklı dilde milyonlarca izleyiciye ulaşacak.

Sürükleyici bir yayın deneyimi sunan HBO Max, İspanya Bisiklet Turu’nun 21 etabının tamamını yayınlayarak Büyük Tur’ların (Grand Tours) yayın adresi olma rolünü sürdürecek. Uygulamada ayrıca aboneleri yarıştaki kritik anlara yönlendiren “Key Moments” (Önemli Anlar) ve Tour de France sırasında tam kapsamlı olarak kullanıma sunulan dört canlı kamera görüntüsünü tek bir ekranda (dörtlü ekran düzeninde) göstererek hayranlara benzersiz bir bakış açısı sağlayan “Multiview” gibi popüler özellikler de yer alacak.

Takımların ve taraftarların canlı bisiklet yarışlarını izleme alışkanlıklarında devrim yaratan bu özellik sayesinde, abone olan bisikletseverlerin dörtte birinden fazlası yarışları bu yöntemle izledi.

WBD’nin İspanya Bisiklet Turu kırmızı mayo mücadelesine dair canlı yayını, tüm Avrupa’da Eurosport ve HBO Max üzerinden izlenirken 20-27 Eylül tarihlerinde Kanada’nın Montréal kentinde düzenlenecek 2026 UCI Yol Bisikleti Dünya Şampiyonası’ndaki tüm yarışlar da yine aynı kapsamda canlı yayınlarla ekrana gelecek.

WBD Sports Europe’un Başkan Yardımcısı Scott Young, “Platformlarımız genelinde her zamankinden daha fazla hayrana ulaşan ve onları sürece dahil ederek rekor kırdığımız bir Fransa Bisiklet Turu’nun (Tour de France) ardından; İspanya Bisiklet Turu’nun tamamının canlı yayını ve hemen ardından gelen UCI Yol Bisikleti Dünya Şampiyonası ile muazzam bir Büyük Tur sezonunu layıkıyla noktalamaktan gurur duyuyoruz. İspanya’daki kırmızı mayo mücadelesinin zorlu tırmanışlarından Montréal’deki ikonik gökkuşağı mayoları için yapılan hıza kadar her anı kapsayan; tutkulu uzman yorumlarımız, yerel hikâye anlatımımız ve HBO Max’teki yenilikçi yayın özelliklerimiz sayesinde Avrupa genelindeki hayranlara; bisikletçileri, takımları ve sezonun kaderini belirleyen anları takip etmeleri için en kapsamlı deneyimi sunuyoruz. Hem de bunu bisiklet dünyasında unutulmaz bir sezonun zirve noktasına ulaştığı bir dönemde gerçekleştiriyoruz” dedi.

Her geçen gün takımlara, bisikletçilere ve hikayelere daha da yakınlaşan gazeteci Laura Meseguer; İspanya Bisiklet Turu boyunca Eurosport yayınları yönetecek ve sahip olduğu tam erişim imkanıyla hayranları aksiyonun tam kalbine taşıyacak.

Bisiklet tutkunları, İspanya Bisiklet Turu sırasında her etabın öncesinde ve sonrasında yayınlanan üç farklı stüdyo programı sayesinde, derinlemesine analizlerle hikaye anlatımının keyfini çıkaracak.

İspanya Bisiklet Turu’nun 81. edisyonu, ilk kez Monako’da bireysel zamana karşı etapla başlayacak. Ardından Fransa ve Andorra üzerinden İspanya’ya giriş yapacak pelotonun mücadelesi, 3 bin 275 kilometrelik zorlu bir mücadelenin ardından 13 Eylül’de Granada’da sona erecek.

Tour de France’ta rekoru egale ederek beşinci kez sarı mayoyu kazanan Tadej Pogačar, bu İspanya Bisiklet Turu’nu da kazanması durumunda bisiklet dünyasının üç Büyük Tur’unu da (Grand Tour) kazanarak “Üçlü Taç”a (Triple Crown) ulaşan seçkin bisikletçi grubunda yerini alacak. Pogacar, böylece bisiklet tarihinde ölümsüzleşmek amacıyla, İspanya’daki kırmızı mayo mücadelesinin açık ara favorisi konumunda. Sloven yıldız, La Vuelta macerasının ardından dünya şampiyonluğu unvanını da korumayı deneyecek.

UCI Yol Bisikleti Dünya Şampiyonası’nın 99. edisyonu ise, yaklaşık 1.000 bisikletçinin yer alacağı bir organizasyon olacak. 13 farklı yarışta mücadele edilecek organizasyon, Kanada’nın Montreal kentinde düzenlenecek. Erkekler sıralamasının ilk iki basamağında yer alan Tadej Pogačar (Slovenya) ve Remco Evenepoel (Belçika) sırasıyla Elit Erkekler Yol Yarışı ve Elit Erkekler Zamana Karşı şampiyonluklarını korumaya çalışırken; Magdeleine Vallieres (Canada) kendi ülkesindeki yollarda yeniden altın madalya hedefliyor. Öte yandan, Elit Kadınlar Zamana Karşı kategorisinin son dünya şampiyonu Marlen Reusser (İsviçre) de üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaşmak için mücadele edecek.

WBD’nin 2026 yılındaki Grand Tour bisiklet yayınları, hem Giro d’Italia hem de Tour de France’ın rekor izlenme sayılarına ulaşmasıyla yeni bir zirveye taşındı. Giro özelinde, Avrupa genelinde HBO Max üzerinden yayını izleyen tekil kullanıcı sayısı yıllık bazda yüzde 35, izlenme süresi ise yüzde 19 artış gösterdi. Tour’da ise şimdiye kadarki en yüksek izlenme rakamlarına sahne olan bu yayında, izleyici abone sayısı yüzde 9 oranında artış kaydetti.

İspanya Bisiklet Turu 2026 programı:

• 22 Ağustos Cumartesi: 1. Etap – Monako > Monako, 9,4 km bireysel zamana karşı deneme

• 23 Ağustos Pazar: 2. Etap – Monako > Manosk, 214,3 km’lik dağlık etap

• 24 Ağustos Pazartesi: 3. Etap – Gruissan – Aude > Font Romeu, 174 kilometrelik orta dağ etabı

• 25 Ağustos Salı: 4. Etap – Andorra la Vella > Andorra la Vella, 104,8 km’lik dağ etabı

• 26 Ağustos Çarşamba: 5. Etap – Falset, Costa Daurada > Roquetes, Terres de l’Ebre, 173,4 km’lik dağlık etap

• 27 Ağustos Perşembe: 6. Etap – Alcossebre > Castelló, 177,4km orta dağ etabı

• 28 Ağustos Cuma: 7. Etap – Vall d’Alba > Aramón Valdelinares, 149,8 km’lik dağ etabı

• 29 Ağustos Cumartesi: 8. Etap – Puçol > Xeraco, 171km düz etap

• 30 Ağustos Pazar: 9. Etap – La Vila Joiosa/Villajoyosa > Alto de Aitana, Costa Blanca, 187,4 km’lik dağ etabı

• 31 Ağustos Pazartesi: Dinlenme günü

• 1 Eylül Salı: 10. Etap – Alcaraz > Elche de la Sierra, 184,7 km’lik dağlık etap

• 2 Eylül Çarşamba: 11. Etap – Cartagena > Lorca, 151,3km düz etap

• 3 Eylül Perşembe: 12. Etap – Vera > Calar Alto, 166,6 km’lik dağ etabı

• 4 Eylül Cuma: 13. Etap – Almuñécar > Loja, 192,8km orta dağ etabı

• 5 Eylül Cumartesi: 14. Etap – Jaén > Sierra de La Pandera, 154,5 km’lik dağ etabı

• 6 Eylül Pazar: 15. Etap – Palma del Río > Córdoba, 189,7 km’lik orta dağ etabı

• 7 Eylül Pazartesi: Dinlenme günü

• 8 Eylül Salı: 16. Etap – Cortegana > La Rábida, Palos de la Frontera, 181,1 km’lik dağlık etap

• 9 Eylül Çarşamba: 17. Etap – Dos Hermanas > Sevilla, 185km düz etap

• 10 Eylül Perşembe: 18. Etap – El Puerto de Santa María > Jerez de la Frontera, 32 km bireysel zamana karşı yarış

• 11 Eylül Cuma: 19. Etap – Vélez-Málaga > Peñas Blancas, Estepona, 210 km’lik dağlık etap

• 12 Eylül Cumartesi: 20. Etap – La Calahorra > Collado del Alguacil, 187 km’lik dağ etabı

• 13 Eylül Pazar: 21. Etap – Carrefour Granada > Granada, 99,4km düz etap

UCI Yol Bisikleti Dünya Şampiyonası Montréal 2026 programı:

• 20 Eylül Pazar: Kadınlar Elit Bireysel Zamana Karşı; Erkekler Elit Bireysel Zamana Karşı

• 21 Eylül Pazartesi: Kadınlar 23 Yaş Altı Bireysel Zamana Karşı; Erkekler 23 Yaş Altı Bireysel Zamana Karşı

• 22 Eylül Salı: Karma Takım Zamana Karşı Bayrak Yarışı; Erkekler Gençler Bireysel Zamana Karşı; Kadınlar Gençler Bireysel Zamana Karşı

• 23 Eylül Çarşamba: Mont-Royal parkurunda yol yarışı antrenmanı

• 24 Eylül Perşembe: Kadınlar 23 Yaş Altı Yol Yarışı; Erkekler Gençler Yol Yarışı

• 25 Eylül Cuma: Erkekler 23 Yaş Altı Yol Yarışı; Kadınlar Gençler Yol Yarışı

• 26 Eylül Cumartesi: Kadınlar Elit Yol Yarışı

• 27 Eylül Pazar: Erkekler Elit Yol Yarışı