UZAYA ERİŞECEK ROKETLERİMİZ VAR

3. Uluslararası Verimlilik & Teknoloji Fuarı kapsamında düzenlenen, ‘2023 Sonrası Savunma ve Uzay Teknolojileri’ oturumuna T.C. Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir katıldı.

Dünya üzerinde çalışan sistemlerde çeşitli teknolojileri geliştirme konusunda yoğun bir şekilde çalıştıklarını ifade eden Demir, “Bugün, artık uzaya erişecek roketlerimiz var” dedi.

UZAY YOLCULUĞU YAPABİLECEĞİMİZ BİR DÜNYAYA YÜRÜYORUZ

Uzay yolculuğu yapabilecek çeşitli modüllerimizin olduğu bir dünyaya doğru adım adım yürüyeceğimizin altını çizen T.C. Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, “Genelde uzay çalışmaları, bilimsel, barışçıl ve sivil amaçlarla yürütülen çalışmalardır. Bütün bu çalışmalar, nihayetinde gözlem, haberleşme ve diğer konular başta olmak üzere savunma alanına da ister istemez katkıda bulunur. Bu açıdan Roketsan, katı yakıtlı roket motorlarıyla uzaya erişti. 150 kilometreyi aşan bir irtifada, daha da ileri gidebileceğimiz bir irtifa bu” dedi.

Demir, “Ayrıca, artık kademeli roket ateşlemeleri ve uzayda yönlendirme yapabiliyoruz. 2023 yılı sonrasında da uzay yolculukları artarak devam edecek. Savunma sanayisinde oluşturulan kabiliyet ve teknolojiler bu yolculuğun temel teknoloji alanlarını teşkil edecek” diye konuştu.

400’ÜN ÜZERİNDE ÜRÜNÜ MİLLİLEŞTİRDİK, ÜLKEMİZE KATKISI 150 MİLYON DOLAR

ASELSAN Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, “Kuruluş misyonumuz çerçevesinde millileştirme çalışmalarına büyük bir önem veriyoruz.Son 3 yıl içerisinde 750’nin üzerinde ürünü millileştirme ve yerlileştirme başvurusuna açtık. 400’ün üzerindeki ürünü millileştirdik ve bunun ülkemiz ekonomisine katkısı 150 milyon doları aştı. Daha çok işimizin ve gidecek çok yolumuzun olduğunun farkındayız. Yaptıkça, ilerledikçe, değerlendirdikçe daha yenileri, iyileri mutlaka yapılabilecek. Biz bu tecrübeler ile birlikte ilerlemeye gayret gösteriyoruz. Millileştirme ve uluslararası iş geliştirme bizim için en önemli mefhumlardan bir tanesidir” diye konuştu.

“5G TEKNOLOJİSİ İLE GÜVENLİ OSB” PROJESİNİ BAŞLATIYORUZ

Ulak Haberleşme Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Celal Sami Tüfekçi; “Yerli ve milli kavramını şöyle ifade ediyorum. Her şeyin, yüzde 100’ünü kendiniz yapacaksınız diye bir şey yok. Teknolojiniz elinizde olursa, başka yerde üretim yaptırabilirsiniz. Milli üretim istihdam sağlar, milli teknoloji ise milli gelirin artmasına vesile olur. Türkiye’nin bugün, 10 bin dolarlarda gezen milli gelirini ULAK gibi katma değerli teknoloji üreten firmalarla kısa vadede 20 bin dolara çıkarabiliriz. Şu anda, akıllı HAB OSB de akıllı OSB konseptiyle hatlarımızı çekerek 5G ile haberleşen bir OSB’yi çok yakın zamanda hayata geçireceğiz. Ekosistemimiz, bu anlamda genişliyor. Aynı zamanda, birçok firmamız ULAK’a destek olarak Türkiye’yi haberleşme teknolojilerinde çok ileriye götürecek. Bu anlamda, oluşturulan ekosistem çok değerli. Ekosistem olmadan teknoloji odaklı gidemediğinizde üretim yapıp yerliliği artıramazsınız. Biz de, bu anlamda savunma sanayisinde yüzde 70’e varan yerlilik oranını yüzde 80’lerin 90’ların üzerine doğru zorlayacağımız teknoloji bazlı projeler yaptık” diye konuştu.

20 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAYACAĞIZ

TUSAŞ TAI Genel Müdürü Temel Kotil, “100 yıldır helikopter yapan bir şirket gibi Gökbey, hiçbir sıkıntı çıkarmadan uçuşunu yaptı. Şimdi, Jandarma Genel Komutanlığı’na teslimata hazırlanıyor. Bu kapsamda, 1 yıl içerisinde toplamda 3 tane helikopter teslimi yapacağız. Gökbey, kendi klasında şu an dünyadaki en iyi helikopter. Firma olarak, şu an dünya klasındayız ve ilk 5’e giren helikopter firması olmak istiyoruz. Şu an firma olarak, şirkette 4 bin mühendisi geçtik, 5 bin mühendise doğru gidiyoruz. Bunun yanında, 1500 teknisyen ve 500 de uzman ekleyerek 10 bine geldik. İnşallah 20 bin kişiye çıkaracağız. Mühendis sayımızda 4 binden 10 bine gidiyor” dedi.