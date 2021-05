“SULTANBEYLİ ULUSLARARASI KISA FİLM YARIŞMASI”NDA FİNALİSTLER BELLİ OLDU

T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün destekleri ile Sultanbeyli Belediyesi ev sahipliğinde 4-5 Haziran tarihlerinde sinemaseverleri buluşturacak Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması’nın ulusal ve uluslararası kategori filmleri ile yarışma dışı gösterimi yapılacak filmleri belli oldu.

T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün destekleri ile Sultanbeyli Belediyesi tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilecek Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması’nda ulusal ve uluslararası kategoride en iyiler arasında yer almak için yarışacak finalistler ile Yunus Emre anısına gösterilecek yarışma dışı özel seçkide yer alan filmler açıklandı. Ulusal kategoride 534, uluslararası kategoride ise 110 filmin başvurduğu yarışmanın her iki yarışma bölümünde toplam 20 film yer alıyor. Yarışma Dışı Yunus Emre Özel Seçkisi’nde ise 5 film yer alıyor.

Yılın Dikkat Çeken Yerli Kısaları “En İyi Film” Olmak İçin Yarışacak

Usta oyuncu Perihan Savaş’ın başkanlığında Yönetmen Banu Sıvacı, TRT Sinema Müdürü Faruk Güven, Görüntü Yönetmeni Feza Çaldıran ve Oyuncu Hakan Karsak’tan oluşan Ulusal Yarışma Jürisi’nin değerlendireceği finalistler arasında; Belkıs Bayrak’ın Cemile, Büşra Bülbül’ün Çamaşır Suyu, Ege Karakurt’un Düdük, Mehmet Oğuz Yıldırım’ın Lekesiz, Emre Sefer’in Mahallenin Bazı Kedileri, Yeşim Tonbaz’ın Münhasır, Öykü Orhan’ın Paydos, Fırat Onar’ın Perdeler, Ahmet Keçili’nin Seval ve Orhan Umut Gökçek ile Şeyma Gökçek’in Son filmleri yer alıyor.

Farklı Kıtalardan Uluslararası Kısa Filmler Sultanbeyli’de Yarışacak

Oscar Akademi Üyesi İranlı Yönetmen Farnoosh Samadi, rol aldığı birçok dizi ve sinema filmiyle tanınan Oyuncu Emre Kızılırmak ve Avanca Cine-Club Başkanı, Porto Femme Uluslararası Film Festivali Direktörü, Yapımcı Ana Castro’dan oluşan Uluslararası Yarışma Jürisi’nin değerlendireceği finalistler arasında ise; Sagnik Dutta Gupta’nın Abandonment, Mahdi Iravani’nin Behind the Glasses, Karol Ulman’ın End of the World, Yousef Kargar’ın Gabriel, Hugo Caby, Antoine Dupriez, Aubin Kubiak, Lucas Lermytte ve Zoé Devise’in Migrants, Jean-Marie Villeneuve’in On the Other Side, Santiago Aguilera ve Gabriel Monreal’in The Boy and The Mountain, Yağmur Kartal’ın The Toymaker Hidden Heirloom, Ragıp Türk’ün Tor ve Munir Atalla’nın Wolf’s Milk filmleri yer alıyor.

Yarışma Dışı Yunus Emre Özel Seçkisi

Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması’nın ilk yılında, vefatının 700. yıldönümü sebebiyle UNESCO tarafından kabul edilen Yunus Emre ve Türkçe Yılı kapsamında, Anadolu’da Türkçe şiirin öncülüğünü yapan, tasavvuf ve halk şairi Yunus Emre anısına da film gösterimi yapılacak. Seçkide Mehmet Emin Altunkaymak’ın Anormal, Ömer Faruk Dişbudak’un Burhan, Ferhat Zengin’in Büyülü Fener Bekçileri, Sude Özbek’in Sahne Tozu ve Ferman Narin’in Şeker Gıda filmleri yer alıyor.

Sultanbeyli’de Ödüller Kazanan ve Finalistlerini Bekliyor

Kurmaca, animasyon ve deneysel türündeki 10 kısa filmin yer aldığı ulusal kategoride “En İyi Film” 15 bin TL’lik birincilik ödülünün sahibi olacak. Dereceye giren ikinci filme 10 bin TL, üçüncülük elde eden filme ise 7 bin TL’lik para ödülü takdim edilecek. Yarışmada yer alan tüm kısa filmler aynı zamanda bu yıl Yunus Emre anısına verilecek olan 10 bin TL’lik Özel Ödül için de aday olacak. On kısa metrajın yer aldığı uluslararası kategoride ise birinci olan film bin Euro’luk para ödülünün sahibi olacak.

Yarışmada bunun yanı sıra kısa film alanında nitelikli yapımların artması ve yeni yeteneklerin cesaretlendirilmesi amacıyla finale kalan ancak dereceye giremeyen kısa filmlere de ikişer bin TL’lik Gösterim Telifi verilecek.

ULUSAL YARIŞMA FİNALİSTLER

Cemile / Belkıs Bayrak (Kurmaca)

Çamaşır Suyu / Büşra Bülbül (Kurmaca)

Düdük / Ege Karakurt (Kurmaca)

Lekesiz / Mehmet Oğuz Yıldırım (Kurmaca)

Mahallenin Bazı Kedileri / Emre Sefer (Kurmaca)

Münhasır / Yeşim Tonbaz (Kurmaca)

Paydos / Öykü Orhan (Kurmaca)

Perdeler / Fırat Onar (Kurmaca)

Seval / Ahmet Keçili (Belgesel)

Son / Orhan Umut Gökçek, Şeyma Gökçek (Animasyon)

ULUSLARARASI YARIŞMA FİNALİSTLER

Abandonment / Sagnik Dutta Gupta (Hindistan)

Behind the Glasses / Mahdi Iravani (İran)

End of the World / Karol Ulman (Polanya)

Gabriel / Yousef Kargar (İran)

Migrants / Hugo Caby, Antoine Dupriez, Aubin Kubiak, Lucas Lermytte, Zoé Devise (Fransa)

On the Other Side / Jean-Marie Villeneuve (Fransa)

The Boy and The Mountain / Santiago Aguilera, Gabriel Monreal (Şili)

The Toymaker Hidden Heirloom / Yağmur Kartal (Türkiye)

Tor / Ragıp Türk (Türkiye)

Wolf’s Milk / Munir Atalla (Ürdün)

YARIŞMA DIŞI YUNUS EMRE ÖZEL SEÇKİSİ

Anormal / Mehmet Emin Altunkaymak

Burhan / Ömer Faruk Dişbudak

Büyülü Fener Bekçileri / Ferhat Zengin

Sahne Tozu / Sude Özbek

Şeker Gıda / Ferman Narin

