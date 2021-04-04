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Kadıköy Gazetesi » Eğitim, Gezi-Alışveriş » Pandemi Döneminde Çeviri Hizmetleri
Pandemi Döneminde Çeviri Hizmetleri


Günümüzün küresel rekabet ortamında çok uluslu şirketler ve küresel arenaya açılmak isteyen işletmeler dünya genelindeki müşterileri ve tedarik zinciri ortaklarını desteklemek için kaliteli çeviri hizmetlerine ihtiyaç duyuyor. Özellikle pandemiyle birlikte çeviri hizmetlerinin de çehresi değişirken müşterilere istenen zaman ve yerde profesyonel çeviri sunma becerisi olan çeviri şirketleri bir adım öne çıkıyor. Tercüme hizmetlerine ilişkin farkındalığın arttığı günümüzde, kurumsal stil ve mesajların net bir şekilde aktarılması çok önemli. Bu da alanında yetkin, yazılı çevirmen veya simultane tercüman kadrosuyla çalışmayı gerektiriyor.

Koronavirüs ve Çeviri

Bununla birlikte sözlü çeviri hizmetleri son dönemde daha çok online olarak gerçekleşiyor. Pandemiyle birlikte Zoom üzerinden simultane çeviri, kabin maliyeti ve diğer lojistik operasyonların ortadan kalkması gibi unsurlar düşünüldüğünde sözlü çeviri hizmetini daha erişilebilir hale getirmiş durumda. Simultane tercümanlık hizmeti belki de en zor çeviri hizmeti olduğundan, çevirmene mesleğin icrası sırasında en temiz sesin ulaşması önemlidir. Fiziksel mekanlarda gerçekleştirilen etkinliklerde işinin ehli bir ekiple en iyi ses ayarlaması yapılabilirken bu durum Zoom üzerinden mümkün değildir. O yüzden, çevirmenin kullandığı internet hızının ve katılımcıların kullandığı cihazlardaki mikrofon fonksiyonlarının etkin bir şekilde çalışması ve çeviriyi kesintiye uğratan her türlü parazitin engellenmesi önemlidir.

Dijital Dönüşüm ve Çeviri

Diğer bir faktör de dijital dönüşüm. Dijital dönüşüm birçok işletmeyi temelden değişime zorlarken profesyonel çeviri hizmetlerinin çehresi de değişiyor. Bulut çeviri ekosistemi, tüm yazılı çeviri yaşam döngüsünü optimize ederek müşterilerin içeriklerine en uygun tercüme hizmetlerinin sunulmasını mümkün kılıyor.

Tüm bunları düşünürsek, müşterilere en hızlı dönüşleri ve yeni nesil kurumsal çeviri çözümleri sunan profesyonel çeviri ajanslarının bu dönemde ayakta kalma şansı daha yüksek.

Peki, bir çeviri şirketinden ister İngilizce-Türkçe çeviri hizmeti, ister simultane tercüme alırken nelere dikkat etmelisiniz?

Profesyonel Çeviri İçin Bazı Kriterler

  • Çeviri hizmeti aldığınız işletmenin arkasındaki kadroyu tanımanız, sunduğu çeviri hizmeti açısından daha net bir fikir edinmenizi sağlayabilir.
  • Yazılı çeviri tedarikinde çeviri sistemlerini ve teknolojilerini ne ölçüde kullandığını sorgulamalısınız.
  • Büyük hacimli yazılı çeviri projeleriniz işin hizmet alımı öncesinde örnek çeviri talep edebilirsiniz.
  • Sunulan yazılı çeviri hizmeti çeviriden mi ibarettir, yoksa editör desteği var mı diye kontrol etmelisiniz.
  • Fısıltı çevirisi veya simultane çeviri gibi sözlü çeviri hizmetlerinde projenize atanan tercümanların iş dökümlerini incelemelisiniz.
  • Yine bu sözlü çevirmenlerin mesleki kurallara uygun çalışıp çalışmadığının kontrolü sadece işinizde yer almak için büyük tavizler veren çevirmenlerden kaçınmanızı sağlayacaktır
  • Çeviri tedarikçisi tüm materyalleri sır olarak değerlendirilmeli, üçüncü bir taraflarla izinsiz paylaşmamalı ve bunun için gerekli gizlilik anlaşmalarını imzalayabilmelidir.

Yetkin simultane çevirmenler tarafından kurulan Hesaplı Çeviri’nin Kurucusu İlhan Erdem çeviri hizmetleriyle ilgili olarak şunları paylaştı:

“Simultane tercümanlar tarafından kurulmuş bir özel sektör kuruluşu olarak üniversite öğrenimi ve pratik meslek uygulamaları arasında köprü işlevi üstlenirken öğrencilere çeviri staj imkanları sunuyoruz. Çeviri stajı ile sözlü çeviriye ilişkin örneğin ardıl çeviri için not alma tekniklerinden, simultane çeviri deneyimlerine kadar etkileşim halinde oluyoruz. Aynı şekilde yazılı çeviri teknolojilerini tanıtıyoruz. Smartcat nedir, Grammarly ücretli mi, Collocations sözlüğü ne işe yarar, simultane çeviri ücretleri nasıl belirlenir gibi birçok soruya yanıt veriyoruz. Tüm çeviribilim bölümü öğrencileri ve müşterilerimiz kaliteli çeviri hizmetleri için ücretsiz kaynaklarımıza www.hesapliceviri.com sitemizdeki blog sayfasından ulaşabilirler.” 

Galeri
📆 29 Nisan 2021 Perşembe 14:54   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU - SÜPER LİG

Sıra Takım
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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Beşiktaş (X) 36 24 6 6 78 38 +40 78 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Fenerbahçe (X) 36 22 7 7 64 36 +28 73 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray (X) 36 22 6 8 68 33 +35 72 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Trabzonspor 37 17 13 7 45 34 +11 64 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Hatayspor 36 16 9 11 60 44 +16 57
6 Alanyaspor 37 16 9 12 55 39 +16 57
7 Sivasspor 36 13 16 7 49 41 +8 55
8 Gaziantep 36 14 12 10 54 45 +9 54
9 Fatih Karagümrük 36 13 12 11 51 44 +7 51
10 Göztepe 36 12 12 12 52 49 +3 48
11 Antalyaspor 37 9 16 12 38 50 -12 43
12 Konyaspor 36 10 12 14 42 46 -4 42
13 Çaykur Rizespor 36 10 12 14 47 59 -12 42
14 Yeni Malatyaspor 36 9 13 14 42 48 -6 40
15 Başakşehir 36 10 10 16 39 54 -15 40
16 MKE Ankaragücü 36 10 8 18 43 57 -14 38
17 Kayserispor 36 9 11 16 33 49 -16 38
18 Kasımpaşa 36 9 10 17 39 54 -15 37 2021-22 1.Lig
19 BB Erzurumspor 37 9 10 18 40 62 -22 37
20 Gençlerbirliği 36 9 8 19 37 64 -27 35
21 Denizlispor 36 6 10 20 36 66 -30 28

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