Atilla Atala’dan ‘Cazın Görsel Ritmi’ Sergisi

Karikatürist ressam Atilla Atala’nın, “Cazın Görsel Ritmi” başlıklı kişisel resim ve heykel sergisi, Gallery 11.17 Sanat Galerisi’nde sanatseverlerle buluştu. Sergi, ‘Gökçe Sokak, No:11/A, Caddebostan/Kadıköy’ adresinde, ‘1 Nisan-2 Mayıs’ tarihlerinde gezilebilecek.

Caz müziğini ‘kutsanan bireyselliğin kusursuz kolektivizmi’ olarak tanımlayan Atala’nın sergisi, resim ve heykel çalışmalarında cazla uyumlu görsel bir ritm yakalamayı amaçlıyor. Atala anılan sergiyle ilgili olarak, “Bu, dördüncü kişisel sergim; hepsi de caz odaklı. Tasarım cevap verir, sanat soru sorar. Benim aklım hep sanatta olmuştur. Karikatür çizerken ve resim yaparken caz sevgisiyle uslup yaratmaya çalıştım. Resimlerimde, caza ilgi duyanlar için bir davet ve cazı duyumsama var. Sevdiğim ve dinlediğim müzisyenlerin fotoğraflarından yararlanarak ikonik portreler çiziyorum. Bunlara, bir anlamda yorumlama diyebiliriz. Heykellerimin malzemesi ise, paslanmaz çelik” şeklinde konuştu.

Atala, bir vakıf üniversitesinde öğretim görevlisi olarak görev yapmakta olup; logo, afiş, karikatür ve fuar standı tasarımı dallarında başarı ödülleri bulunmaktadır.