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Kadıköy Gazetesi » Gezi-Alışveriş, Kadın » Mayo Modelleri Kullanımı
Mayo Modelleri Kullanımı


Kullanımıyla hem estetik açıdan hem de görünüm ve yaza damga vurma açısından mayo modelleri her geçen gün daha fazla tercih edilmeye devam ediyor. Kullandıkça memnun kalacağınız ve hem fiziğinizi gözler önüne serebileceğiniz hem de son derece rahat bir gün geçirebileceğiniz modellerdir. Mayolar, özel dikimler ve özel tasarımlarla elde ediliyor. Kullanılan kumaşlarda çeşitli içeriklere yer verilerek gün boyu rahat bir şekilde yüzmenize ve güneşlenmenize de olanak sunuyor. Dilediğiniz her an her yerden erişim sağlayarak temin edebileceğiniz adreste çeşitli modeller bulunuyor.

Mayo Modelleri Takımları

Takım olarak ya da tek başına tasarlanan mayo modelleri, kullanım itibariyle ve kalitesiyle sık sık adından söz ettirmeye de devam ediyor. Dalgıç kumaşlar, pamuklu kumaşlar ya da yumuşak ve likralı kumaşlardan elde edilen takımları, bedeninize uygun şekilde temin edebilirsiniz. Açık renk tonları, soft renk tonları ve yaza damgasını vuran sıcak ve parlak renk tonları ile tüm gözleri üzerinize çekmeyi başaracaksınız.

Mayo Modelleri Fiyatları

Uygun fiyatları ile oldukça güzel tasarımlara sahip olan mayo modelleri, fiziğinize tam oturan kesimlere sahiptir. İpli tasarımlar, straplez tasarımlar ve özellikle de kalın ya da ince akılı, yüksek belli ya da bele oturan slip tasarımlar https://fifthsense.com/collecitons/mayo-modelleri adresinde sınırsız bir şekilde sizlere sunulmaya devam ediyor. Sizler de tek tıkla giriş yaparak temin edebilirsiniz.

📆 01 Mart 2021 Pazartesi 21:44   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU - SÜPER LİG

Sıra Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Galatasaray 26 18 3 5 52 19 +33 57 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Beşiktaş 25 17 3 5 56 26 +30 54 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Fenerbahçe 26 17 3 6 48 27 +21 54 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Trabzonspor 26 14 6 6 32 25 +7 48 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Hatayspor 26 13 6 7 46 31 +15 45
6 Alanyaspor 26 12 6 8 40 26 +14 42
7 Gaziantep 26 10 10 6 37 29 +8 40
8 Fatih Karagümrük 26 11 7 8 41 34 +7 40
9 Göztepe 26 9 8 9 36 31 +5 35
10 Antalyaspor 26 7 13 6 24 29 -5 34
11 Sivasspor 25 7 11 7 28 29 -1 32
12 Konyaspor 25 8 7 10 32 30 +2 31
13 Yeni Malatyaspor 26 7 10 9 33 35 -2 31
14 Kasımpaşa 26 8 5 13 29 41 -12 29
15 Çaykur Rizespor 26 6 10 10 30 42 -12 28
16 Kayserispor 25 6 7 12 17 30 -13 25
17 Başakşehir 26 6 7 13 28 44 -16 25
18 BB Erzurumspor 26 6 7 13 24 41 -17 25 2021-22 1.Lig
19 Denizlispor 26 5 6 15 23 46 -23 21
20 Gençlerbirliği 25 5 6 14 21 46 -25 21
21 MKE Ankaragücü 25 5 5 15 28 44 -16 20

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