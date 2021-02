Klasik Beyaz Kadın Gömlek Modelleri

Bayan ve erkeklerin ortak kullanım alanına giren kıyafetler vardır. Bu kıyafetler detayları ve süsleriyle bayan erken olarak ayrılır. Kadın gömlek modelleri arasında en fazla kullanılanı klasik beyazlardır. Klasik modele sahip beyaz gömlekler kurtarıcı unsur olarak her bayanın dolabında bulunur. Etekle, pantolonla, jeanle, salopetle, pantolon etekle ve şortla harika kombinler oluşturabilir. Özellikle çalışan hanımların her zaman elinin altında olmasını istedikleri bir parçadır. Klasik beyaz olup çeşitli detaylara sahip olanları da vardır. Yakasında, kolunda, göğsünde çeşitli süsler ve detaylar kullanılarak ürünler hareketlendirilmiştir.

Özgün Tasarımlı Kadın Gömlek Modelleri

Özgün tasarımlı kadın gömlek modelleri, özgür ruha sahip hanımların tercihidir. Herkesle aynı olmak istemeyen, farklılık arayan hanımlar için idealdir. Ünlü tasarımcılar tarafından tasarlanan modellerde dikkat çeken özellikler vardır. Kullanılan her detay çok dikkatlice ve özenle yerleştirilmiştir. Her vücut tipine uygun farklı modeller üretilerek her bayana hitap edilmeye özen gösterilmiştir. Drapeli, büzgülü, özel desenli, şal yakalı ve daha birçok seçenek sunulmaktadır. Kumaş seçenekleri de sunulmaktadır. Özellikle yaz ve bahar aylarında şifonlar çok talep görmektedir.