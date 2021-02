AK Parti İstanbul İl Başkanlığına Osman Nuri Kabaktepe seçildi

AK Parti İstanbul 7. Olağan genel kurulunu gerçekleştirdi. Sinan Erdem Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongresine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’da katıldı.

Kadıköy önceki dönem AK parti İlçe Başkanlığı yapan Aydoğan Ahıakan yeni yönetim listesinde yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Erdem Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongresine katıldı. Kongre kapsamında konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Mesela bu günde burada bizim adımıza İstanbul’un her ilçesini, her mahallesini, her caddesini, her sokağını her hanesini muhabbetle kucaklayacağına inandığımız bir dava arkadaşımıza il başkanlığı görevinin tevdi edeceğiz. 1994 ruhuyla 2023 hedeflerimizi gerçekleştirecek bir arkadaşımızı Osman Nuri Kabaktepe kardeşimizi İstanbul’a il başkanı yapıyoruz. Osman Nuri Kabaktepe şahsen tanıdığımız gayretine samimiyetine davamıza olan sadakatine bizzat şahitlik ettiğimiz kardeşimizdir. Bayram Şenocak kardeşimize şu ana kadar olan hizmetleri sebebiyle teşekkür ediyorum. Bu iş burada bitmiyor, kendileriyle bundan sonra farklı platformlarda birlikte çalışmayı sürdüreceğiz“ dedi.

İşte yeni AK Parti yönetim kurulu isim listesi

AK Parti İstanbul yeni yönetim şu isimlerden oluştu;

Osman Nuri Kabaktepe

Adem Yıldırım

Ahmet Kaan

Akın Bayram

Ali Sevinç

Ali Yazlı

Aydoğan Ahıakın

Barış Özerol

Bekir Aksu

Burcu Özer

Cahit Altunay

Cemal Sarıhan

Ebru Saraçoğlu

Elif Şahin Keleş

F. Zehra Şener

Fahri Şahin

Fatih Coşar

Fatih Öğün

Hüseyin Eroğlu

Furkan Leventoğlu

Giyasettin Gergin

Gülcan Keskin

Güler Yıldız

Halime Kökçe

Hüseyin Gündoğdu

İsmet Öztürk

Mehmet Habib Karaman

Mahmut Gürcan

Mahmut Rıdvan Nazırlı

Malik Ejder Batur

Tuncay Çokyaman

Mehmet Emin Özkaya

Mehmet Fatih Serdar

Mehmet Küçük

Muammer Birdal

Muhammed Emin Saraç

Neslihan Çakmak Memiş

Yavuz Aksoy

Osman Savul

Ömer Fuat Günday

Rabiya Kazak

Sabiha Uca

Selçuk Kar

Semiye Öztürk

Sevim Sayım Madak

Şengül Karslı

Vuslat Şimal Kafkasoğlu

Yıldız Konal Süslü

Yunus Fırat Aydın

Erol Bulut

