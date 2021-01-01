Isıl İşlem Fırını – Sistem Teknik

Isıl işlem, ürünleri işlenebilir hale getirme ve uygun şartlarda istenilen özellikleri kazandırmak için yapılır. Günümüzde ısıl işlem ürünlerin kalitelerine ve ömürlerine direkt olarak etki etmesi nedeniyle sektör için vazgeçilmez bir unsur haline gelmiştir. Isıl işlem fırını işlev olarak çelik parçaların östenitik faz sıcaklıklarına kadar koruyucu bir gaz ortamında ısıtıldığı fırındır.

Çelik ve diğer metallerin ısıtılma işlemleri sırasında en önemli parametreler; zaman, sıcaklık ve % C potansiyelidir. Bu parametreler, bilgisayarlar tarafından atmosfer kontrollü fırınlarda bir mikroişlemci tarafından yönetilir. Bu sayede; insan faktörü ve insan etkisi en aza inerken, dış ortamdan korunaklı bir ortam elde edilir. Bu da günümüzde ısıl işlem fırını açısından eski yöntemlere göre büyük bir avantaj sağlamaktadır.

Bu sanayi fırını tipi çok farklı endüstrilerde farklı amaçlarla kullanılıyor olsa da genel olarak otomotiv endüstrisinde dövme sonrası ısıl işlem, yuvarlak ve kare kesimli malzemelerin tavlanması ve LPG silindirlerinin tavlanması amaçlarıyla kullanılır. Müşterilerin istek ve ihtiyaçlarına; işlem yapacağı malzemelerin özelliklerine göre özel olarak tasarlanan fırınlarımız yüksek kapasitelere sahip ve belirlenen standartlara uygun olarak tasarlanmaktadır. Tavlama, parlak tavlama, sertleştirme, normalizasyon, quench ve temper gibi proseslere sahiptir. 10000 kg/saate kadar kapasiteye sahip olan ısıl işlem fırını ısıtma sisteminde doğalgaz, elektrik ve LPG kullanmaktadır. 200-1150 santigrat derece sıcaklık değerlerinde işlem yapabilme imkânı sağlar. ASTM, AMS-2750, CQI-9 uyumluluklarına sahiptir. Geçmişten beri sanayi endüstrisinin vazgeçilmez işlemi olan ısıl işlem, günümüzün ileri teknoloji imkânları sayesinde modern kullanımda sektöre çok büyük avantaj sağlamaktadır. Üretimde kullanılan malzemelerin çeşitlerine, işlenme özelliği katmada ve kullanım amaçlarına göre özel olarak üretilebilen bu fırınlar sayesinde birçok işlem çok rahat, güvenli ve etkili bir biçimde gerçekleştirilebilmektedir.