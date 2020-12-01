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Ahmet Şimşek Koleji
Ömer KARAMAN
PLANLI VE PROGRAMLI ÇALIŞMA


     Güneş, dünya ve ay belli bir yörüngede sürekli akıp gitmektedir. Yıldızlar ve gezegenler belli zamanlarda belli dönme ve ilerleme hareketi yaparlar. Hücrelerimizdeki her bir organelin yaptığı planlı ve düzenli çalışmalar vardır. Dikkat edersek en büyük galaksilerden en küçük yapı taşlarına kadar evrendeki muhteşem düzen; hep planlı ve programlı bir şekilde,  aksamadan devam etmektedir. Tüm kâinattaki sistem böyle iken bir öğrenci nasıl olur da plansız ve programsız çalışarak muazzam bir başarı yakalayabilir? Ya da sınıfında okulunda Türkiye çapında müthiş başarılar elde edebilir? Tüm kâinat sistemli bir şekilde hareket ederken ve kâinat bu şekilde dengeli iken biz nasıl olurda rastgele çalışarak hayatımıza yüksek bir başarı veya bir ihtişam katabiliriz?

     Plansız programsız yapılan çalışmalar hem verimsizdir, hem de kısa solukludur. Rastgele çalışan öğrenci hangi dersten? Hangi konuyu? Niçin? çalışacağını bilmediği için bir müddet sonra çalışmayı bırakacaktır. Çünkü onu motive edecek, ona yol gösterip eksik konularını tamamlayabileceği bir çizelgesi yoktur.  

     Planlı ve programlı çalışmanın sayısız faydaları vardır…

—Planlı çalışmak öğrenciye başarı getirir çünkü planlı çalışan öğrenci planını genellikle eksik konuları giderme üzerine yapar ve konular içindeki eksiklikler giderildikçe öğrencimiz yüksek notlar almaya, iyi netler yapmaya başlar.

—Derslerine günlük planlı ve programlı çalışan öğrencinin tüm hayatı düzene girer. Çünkü hayatının diğer alanlarında da düzenli ve sistemli çalışan bir kişi olur.

—Programlı çalışan öğrenci daha az zamanda daha çok bilgi elde eder. Ders çalışmaya ayırdığı vakit azalır. Sosyal hayatına daha çok vakit kalır.

—Programlı çalışan öğrencinin özgüveni gelişmektedir, çünkü elinde belli bir plan vardır ve buna göre çalıştığı için sınav netleri ve ders notları yükselmektedir.

     Günlük programlı çalışmanın burada bahsedemeyeceğimiz kadar çok faydaları vardır. Peki, günlük planlı programlı çalışmaya nasıl geçelim? Ders çalışma programımızı nasıl oluşturalım? Günlük planın oluşturulması çok detaylı ve uzun bir konudur. Bu nedenle bu konuyu biz başka bir yazımızda irdeleyelim inşallah. (Yine de Youtube da ‘ Günlük ders çalışma programı Ömer Karaman’ yazıp çıkan videoyu dikkatlice izleyerek günlük çalışma programınızı düzgünce oluşturabilirsiniz.)

     Lgs ve Ayt sınavları ve okul sınavları gün geçtikçe yaklaşıyor. Derslerimize sıkı çalışalım mutlaka günlük çalışma programımız olsun. Konulardaki eksikliklerimizi tespit edip buna göre çalışalım.

Eğitimle ilgili soru veya sorunlarınız için lütfen mail atınız…

     Çalıştığınız konuları detaylarıyla kavrayıp gireceğiniz tüm sınavlarda üstün başarılı olmanız dileklerimle.

                                            Matematik Öğretmeni & Eğitim Danışmanı

                                                                  Ömer KARAMAN

                                                İletişim= omerkaraman2003@hotmail.com

(Eğitimdeki sorunlara tanım değil, çözüm üretiyoruz. Youtube Ömer Karaman kanalımızı mutlaka takip ediniz)

📆 29 Aralık 2020 Salı 20:09   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU - SÜPER LİG

Sıra Takım
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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Galatasaray 14 9 2 3 25 10 +15 29 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Beşiktaş 14 9 1 4 29 19 +10 28 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Alanyaspor 15 8 3 4 24 12 +12 27 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Gaziantep 14 7 6 1 27 16 +11 27 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Fenerbahçe 14 8 2 4 27 20 +7 26
6 Hatayspor 14 7 3 4 20 16 +4 24
7 Fatih Karagümrük 14 5 6 3 23 17 +6 21
8 Yeni Malatyaspor 14 5 5 4 18 17 +1 20
9 Trabzonspor 15 5 5 5 16 19 -3 20
10 Konyaspor 14 5 4 5 18 14 +4 19
11 Göztepe 15 4 7 4 21 18 +3 19
12 Çaykur Rizespor 14 5 4 5 20 22 -2 19
13 Kasımpaşa 15 5 4 6 18 23 -5 19
14 Sivasspor 14 4 5 5 13 16 -3 17
15 Antalyaspor 15 4 5 6 15 24 -9 17
16 Başakşehir 14 4 4 6 21 24 -3 16
17 Gençlerbirliği 14 4 3 7 14 23 -9 15
18 MKE Ankaragücü 14 3 3 8 16 22 -6 12 2021-22 1.Lig
19 Denizlispor 14 3 3 8 14 24 -10 12
20 BB Erzurumspor 15 3 3 9 15 28 -13 12
21 Kayserispor 14 2 4 8 9 19 -10 10

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