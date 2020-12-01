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Geleneksel Türkiye Fotoğraf Yarışması


 Ödül Töreni ve Sergisi 12 Aralık 2020’de sanatseverlerle buluşuyor.

Aktiffelsefe Kültür Derneği tarafından bu yıl 25’incisi düzenlenen Geleneksel Türkiye Fotoğraf Yarışması’nın ödül töreni ve sergi açılışı, 12 Aralık 2020 Cumartesi günü saat 13.00’de, fotoğraf sanatçıları ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile çevrimiçi platformda gerçekleştirilecek.

Dernek tarafından 1991 yılından bu yana düzenlenen Yarışma, bu coğrafyada yaşamış ve yaşayan toplumlara ait, unutulmaya yüz tutmuş kültürel mirasın, yöresel ve etnik geleneklerin ve değerlerin belgelenerek yaşatılması, hatırlatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasının yanı sıra fotoğraf sanatını ve belgesel fotoğrafçılığını desteklemeyi amaçlıyor.

Her yıl farklı bir temayı konu alan yarışmayı bu yıl 136 fotoğraf sanatçısının “İşbirliği, Yardımlaşma ve İmece Kültürümüz” konulu 669 eseri renklendirdi. 29 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirilen seçici kurulda toplam 30 fotoğraf, siyah-beyaz ve renkli fotoğraf dallarında ödül almaya ve sergilenmeye layık görüldü.  Siyah-Beyaz fotoğraf dalında birinciliği “İçli Köfte” isimli eseriyle Alahattin Kanlıoğlu alırken, renkli fotoğraf dalında birincilik “Tarhana” isimli eseriyle Ufuk Turpcan’ın oldu.

Türkiye’nin en uzun soluklu fotoğraf yarışması olma unvanını taşıyan yarışmanın Fotoğraf Sanatçıları ve Halkbilimi Uzmanlarından oluşan deneyimli Seçici Kurulu, Geleneksel Türkiye Fotoğraf Yarışması’nın 26’ncı temasını ise “Göç” olarak belirledi.

Sanatseverler etkinliğe katılmak ve detaylı bilgi için www.gelenekselturkiye.org web sitesini ziyaret edebilirler.

Galeri
📆 09 Aralık 2020 Çarşamba 12:20   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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