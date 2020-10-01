İş Kazası Tanımı

İş kazası için esas alınacak tanım 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu madde 13 hükmünde belirtilmiştir. İlgili hüküm, tanımlayıcı hukuk kuralı niteliğindedir. Hükümde belirtilen yer ve zamanlarda sigortalı işçinin bedensel veya ruhsal zararına neden olan olaylar iş kazası olarak kabul edilmektedir. İlgili hüküm ayrıca iş kazası şartlarını da işaret etmektedir ve hükmün kapsamına girmeyen bir olayın ise iş kazası olarak kabulü mümkün değildir.

Bu durumda olayın iş kazası olarak kabulü için; sigortalının işyerinde bulunduğu veya işverence görevli olarak işyeri dışına gönderildiğizamanlarda, işveren tarafından yürütülen veya sigortalı kendi nam ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürüttüğü iş nedeniyle, çalışma saatlerinde sigortalı anneye çocuğuna süt vermesi için ayrılan zamanlarda ve işverence sağlanan taşıtla işe gidiş geliş sırasında meydana gelen bir olay olması gerekmektedir.

İş Kazası Nedir

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından yapılan iş kazası tanımı ise; beklenmeyen veya önceden planlanmamış bir olayın, zarara veya yaralanmaya sebep olması şeklindedir.İş hayatının en önemli konularından birini oluşturan iş kazası hakkında yazılmış detaylı makaleye https://www.besler.av.tr/is-kazasi-tanimi-nasil-yapilir-is-kazasi-nedir/ adresinde ulaşabilirsiniz.

İşverenin, iş kazasını bildirme yükümlülüğü bulunmaktadır. İlk olarak, işveren kazayı derhal kolluk kuvvetlerine bildirmelidir. Ayrıca kaza tarihinden itibaren üç gün içinde de durumu Kuruma (SGK) bildirmelidir. Bildirim yükümlülüğü her halde kaza tarihinden itibaren başlamaz. İş kazası işverenin kontrolünün olmadığı alanda meydana gelmiş olabilir. Böyle bir durumda ise bildirim yükümlülüğü, işverenin kazayı öğrendiği andan itibaren başlamaktadır. Bildirim yükümlülüğüne uymayan işveren aleyhine idari para cezası hükmedilir.

İş kazası geçiren sigortalı ve hak sahiplerinin5510 sayılı Kanundan doğan bazı hakları bulunmaktadır ki bunların başlıcaları; geçici iş göremezlik ödeneği bağlanması ve sürekli iş göremezlik geliri bağlanmasıdır.Eğer ki iş kazası sigortalın yaşamını yitirmesine neden olmuşsa, hak sahipleri;kendilerine gelir bağlanmasını, cenaze ödeneği verilmesinive sigortalının gelir bağlanmış kız çocuğu evlenme ödeneği verilmesini talep edebilir.

Sigortalı ve hak sahiplerinin ayrıca Borçlar Kanunu’ndan doğan maddi ve manevi tazminat talep etme haklarıda bulunmaktadır. Sigortalı; tedavi için yapılan giderleri, tedavi süresince yaşadığı kazanç kaybını, bedensel zarar çalışma gücünün azalmasına ya da tamamen yitirilmesine neden olmuşsa bundan dolayı uğradığı zararı ve eğer ki iş kazası ekonomik geleceğinin sarsılmasına sebep olmuşsa bundan dolayı uğradığı zararı maddi tazminat olarak talep edebilir. Sigortalımeydana gelen iş kazası nedeniylehayatını kaybetmişse, hak sahipleri; cenaze giderlerini, ölen kişinin desteğinden yoksun kaldıkları için uğradıkları zararları ve ölüm meydana gelene kadar yapılan tedavi masrafları ile bu sırada çalışma gücünün azalmasından ya da tamamen yitirilmesinden doğan zararları talep edebilirler.

İş kazası geçiren sigortalının manevi tazminat talep etme hakkı bulunmaktadır. İş kazası nedeniyle sigortalının ölmesi durumunda ise yakınları manevi tazminat talep edebilir. Eğer ki siz veya yakınlarınızdan biri iş kazası geçirdiyse, hak kaybı yaşamamak için BESLER.AV.TR adresinde bulunan ayrıntılı makaleyi okumanızı öneririm.