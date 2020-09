Furkan Eroğlu Kimdir? Hayatı ve başarıları

Deha olarak adlandırılan fikir ve sanat eseri üreticisi Furkan Eroğlu Kimdir? Hayatı, başarıları ve merak edilenler…

FURKAN EROĞLU HAYATI

Ankara’da 1989 yılında doğmuş olan Furkan Eroğlu, eğitimci ve sanatçı bir ailenin çocuğu olarak ülkenin çeşitli şehirlerinde yaşamış ve eğitimler almış. 2010 yılında konservatuvar eğitimini tamamladıktan sonra bilim ve sanat kariyerine İstanbul’da devam etmiş. 2011 yılında çıkardığı film müziği albümü “Outcry of theOttoman” (Osmanlı’nın Haykırışı) ile dünya genelinde bir hayran kitlesine ulaşmış. Dünyanın en büyük teknoloji ve müzik mağazası devi Apple, o yıllar da Furkan Eroğlu’nun çalışmalarına yer verdiği Google reklamları düzenlemiş. Amerika’daki müzik listelerinde film müziği kategorisinde “Hollywood Score – War of the Sultan” isimli albümü top 10’a girmiş ve bir global başarıya daha imza atmış. Kişisel ve kurumsal markaların markalaşma ve itibar yönetmenliğini yürütmüş.

AFAY isimli odaklanma, yaratıcılık, zeka gelişimi ve müzik terapi içerikli ilim eserini yaratmış ve Extraordinary Brain projesiyle her ülke ve milletten insanın faydalandığı bir metod geliştirmiş.

Akademik çalışmaları ile de ülke genelinde eğitimler vermiş olan Eroğlu, Gazi Üniversitesi ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi Konservatuvarında müzikoloji, bestecilik, müzik teknolojileri ve pedagoji alanlarında dersler vermekte. Evli ve bir çocuk babası Eroğlu’nun bugüne kadar besteci, aranjör, prodüktör ve ses sanatçısı olarak ürettiği müzik yapımları müzik platformları genelinde toplam 200 Milyon’un üzerinde hit almış. Çeşitli röportajlarında kendisini fikir, ilim ve sanat eseri üretici olarak tanımlıyor.