Göztepe Şehir Hastanesi’nin Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan Yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi Açılış Törenine katıldı. Açılışın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hastaneyi gezdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışta yaptığı konuşmada, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesinin ülkeye, millete ve vatana hayırlı olmasını dileyerek, hastanenin İstanbul’a kazandırılmasında emeği geçen herkesi tebrik etti.

Sonrasında Erdoğan, canlı olarak gerçekleştirdiği bağlantılarla yetkililerden hastane hakkında detaylı bilgi aldı.

Canlı bağlantılar eşliğinde gerçekleştirilen kısa brifingin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

“Bu hastanelerimiz bizim aracılığımız ama gerçek sahip milletimiz. Milletimizin destekleriyle bu hastanelerimizi inşa ettik ve bundan sonra da tabii bütün inşa edilen hastanelerimiz milletimizin hizmetindedir. Tüm doktorlarımızla birlikte inşallah hani Kanuni diyor ya her zaman söylüyoruz ‘Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi’ Yani halkımızın bir sağlıklı nefes almasına her şey feda. Olay bu kadar basit.”

“Sağlıkta ülkenin çağ atladığı bir dönemi yaşıyoruz”

Bakan Fahrettin Koca ise yaptığı konuşmada, güçlü sağlık sisteminin bir ülkenin geleceği adına ne kadar önemli olduğunun tam anlamıyla görüldüğü günlerden geçildiğini söyledi.

Bugün Türkiye’nin gıpta edilen sağlık sisteminin gücüne güç katacak bir halka daha eklediklerini belirten Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gösterdiği hedef doğrultusunda, sağlıkta ülkenin çağ atladığı bir dönemi yaşadıklarını dile getirdi.

Kovid-19 salgınının dünyanın bir numaralı gündemi olmaya devam ettiğini aktaran Koca, “Böyle zor zamanlarda en fazla güçlü bir sağlık sistemi, gelişmiş bir altyapı, fedakarlığı kendine şiar edinmiş yılmayan bir sağlık personeline ihtiyaç duyuluyor. Salgın nedeniyle ülke genelinde farklılıklar olsa da hastanelerimizin yükü artıyor. Bu yükü büyük bir özveriyle omuzlamış yetkin sağlık personelimiz bizim iftihar vesilemiz” dedi.

“Mesafeyi gözetmeyen kalabalıklar, kalabalık içine atılan her adım, unutulan her maske, ihmal edilen her tedbir, bir değil, onlarca can yakmaktadır” diyen Koca, bu durumun mücadele gücünü kırdığını, pandemi ile mücadeleyi zorlaştırdığını aktardı. Koca, vatandaşlardan tedbirlere hassasiyetle uymalarını istedi.

Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesinin, İstanbul’un dördüncü şehir hastanesi olarak halkın hizmetine sunulduğunu dile getiren Koca, “İstanbul’da önemli bir ihtiyaca cevap vermesini beklediğimiz hastanemiz esasında büyük bir projenin ilk etabı. 600 yataklı binamız, 177 bin metrekare kapalı alanda, 27 ameliyathane, 96 yoğun bakım yatağı ile hizmet verecektir. Aynı anda 175 poliklinikte hasta muayene edilebilecektir. Hastanenin ikinci etabının tamamlanması ile 350 yatak daha hastane kompleksine eklenecektir” değerlendirmesinde bulundu.

Sağlık Bakanı Koca, açılışı yapılan hastanenin vatandaşın hizmetine sunulması ve sıhhat kapısı olması için emeği geçenlere teşekkür ederken hastanenin başta İstanbullular olmak üzere bütün vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

Açılışın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet, hastanenin bölümlerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Galeri