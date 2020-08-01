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Ahmet Şimşek Koleji
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Beslenmenizde Omega 3 Miktarını Artırmanın Yolları


Bulunduğunuz şehir hayatına ve tükettiğiniz işlenmiş gıdalara bağlı olarak alacağınız omega 3 miktarı değişiklik gösterebilir. Aldığınız besinler yanlış pişirme ile besin değerlerini kaybedebilir ve omega 3 eksiklikleri ile karşılaşabilirsiniz. Bu durumda yemeklerinizde yapacağınız küçük değişiklikler ile beslenme programınızda bulunan omega 3 miktarını artırabilir, omega 3 eksikliği meydana gelmesi durumunda ise omega 3 takviyesi gibi takviye gıdalardan faydalanabilirsiniz. İşte beslenme programınızda bulunan omega 3 miktarını artırmanın kolay yolları;

  1. Balık ve salatayı bir arada tüketin

Somon, uskumru, hamsi ve sardalya gibi balık çeşitleri omega 3 bakımından oldukça zengin besinler arasında yer alır. Öğle yemeklerinde ya da akşam yemeğinde balık tercih ederek ihtiyacınız olan omega 3 desteğine ulaşabilirsiniz. Balığın yanında tükettiğiniz salatayı klasiklerin dışına taşıyarak omega 3 bakımından zengin bir besin haline getirebilirsiniz. Salatanıza keten tohumu ekleyerek aradığınız etki ile lezzeti bir araya getirebilirsiniz. Balıkları ızgara yöntemi ile pişirdiğinizde besin değerini koruyabilir ve omega 3 takviyesini doğal bir şekilde alabilirsiniz.

  1. Çorba ve kurabiyelere keten tohumu ekleyin

Tükettiğiniz gıdaların içerisine bazı eklemeler yaparak omega 3 bakımından zengin besinler elde edebilirsiniz. Her öğünde kendine yer bulan çorbalarınıza farklı bir tat ve besin değeri katmak için keten tohumu tercih edebilirsiniz. Keten tohumu ile yapacağınız kurabiyelere sağlıklı tahıllar ve yağlar ekleyerek omega 3 desteğini artırabilirsiniz.

  1. Cevizi sade ya da farklı şekillerde tüketin

Ceviz her öğünde kendi başına tüketilebilecek omega 3 kaynaklarının başında yer alır. Cevizi içeceğinizin yanında yiyebilir ya da salatalarınıza ekleyerek çok daha sağlıklı hale getirebilirsiniz. Bu sayede hem omega 3 desteği alabilir hem de kalp damar sağlığınıza katkıda bulunabilirsiniz. Omega 3 bakımından zengin besinler yerine daha pratik yöntemler arıyorsanız Orzax ürünlerine göz atabilirsiniz.

  1. Semizotu ile sağlıklı yağları lezzetli hale getirin

Semizotu içerisindeki yağ asitleri ile hiçbir sebzeye benzemez. Özellikle salatalarınıza ekleyerek doyurucu ve sağlıklı bir omega 3 desteğine ulaşabilirsiniz. Semizotunu yoğurtlu ya da domatesli şekilde hazırlayarak besin değerini artırabilirsiniz.

  1. Soya fasulyesini öğünlerinize ekleyin

Soya fasulyesi farklı tüketim şekillerinin yanı sıra yüksek oranda omega 3 bulundurmasıyla da biliniyor. Özellikle akşam yemeklerinde soya fasulyesi kullanarak hafif ve doyurucu lezzetler hazırlayabilirsiniz. Soya fasulyesini salata ya da pilaki şeklinde hazırlayarak daha hafif ve omega3 bakımından yüksek besinler elde edebilirsiniz. Soya fasulyesi tüketmenin omega 3 miktarını desteklemek dışında metabolizma hızlandırma etkisi de bulunmaktadır. Bu özelliğiyle de sporcuların beslenmesinde oldukça yer edinmektedir.

📆 12 Ağustos 2020 Çarşamba 21:31   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Başakşehir 34 20 9 5 65 34 +31 69 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Trabzonspor[a] 34 18 11 5 76 42 +34 65
3 Beşiktaş 34 19 5 10 59 40 +19 62 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
4 Sivasspor 34 17 9 8 55 38 +17 60 2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması
5 Alanyaspor 34 16 9 9 61 37 +24 57 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
6 Galatasaray 34 15 11 8 55 37 +18 56 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
7 Fenerbahçe 34 15 8 11 58 46 +12 53
8 Gaziantep 34 11 13 10 49 50 -1 46
9 Antalyaspor 34 11 12 11 41 52 -11 45
10 Kasımpaşa 34 12 7 15 53 58 -5 43
11 Göztepe 34 11 9 14 44 49 -5 42
12 Gençlerbirliği 34 9 9 16 39 56 -17 36[b]
13 Konyaspor 34 8 12 14 36 52 -16 36[b]
14 Denizlispor 34 9 8 17 31 48 -17 35[c]
15 Çaykur Rizespor 34 10 5 19 38 57 -19 35[c]
16 Yeni Malatyaspor 34 8 8 18 44 51 -7 32[d] Küme düşme kaldırıldığı için ligde kaldı.[2]
17 Kayserispor 34 8 8 18 40 72 -32 32[d]
18 MKE Ankaragücü 34 7 11 16 31 56 -25 32[d]

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