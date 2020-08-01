Masterbatchler, müşterilerin kullanım amaçlarına göre farklı formlarda piyasaya sunulmaktadır. Beyaz masterbatchler, plastik üreticilerini en çok tercih ettiği formdur. Bunun en önemli nedeni olarak beyaz masterbatchin son derece dayanıklı ve kullanışlı olmasından dolayıdır.
Beyaz masterbatch üretimi yapılırken ana pigment olarak titanyum dioksit kullanılır. Beyaz masterbatchlerin kalitesinin en önemli etkeni titanyum dioksit oranıdır. Titanyum dioksit oranı arttıkça beyaz masterbatchin konsantrasyonu artar; konsantrasyon oranının yüksek olması beyaz masterbatchin kalitesinin de artmasını sağlar. Bu nedenle beyaz masterbatchler tek bir oranla üretilmez. Müşterileri talebine uygun ve kullanacağı alana uygun olarak %40′ dan %80′ e kadar ulaşan oranlarda masterbatch üretilebilmektedir. Beyaz masterbatchlerin en yaygın olarak kullanıldığı ve standart özelliklerdeki hali; kullan- at ürünlerdir. Bu ürünler, genel olarak %50 veya %70 oranında konsantrasyona sahip masterbatchler aracılığıyla üretilir. Ambalaj ve filmlerde kullanılan beyaz masterbatchler, bu konstrasyon oranları aralığında üretilir.
En yüksek konsantrasyona sahip beyaz masterbatchler, beyaz eşya sektöründe kullanılmaktadır.
Beyaz masterbach en çok Rutile ve Anatase formlarında kullanılmaktadır. Üretim sürecine ve elde edilecek ürünün niteliğine uygun pigment seçimi yapılmalıdır. Bu formlara dair özellikler ve kullanım alanları şu şekildedir:
A ) Rutile Form
B) Anatase Form
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Başakşehir
|34
|20
|9
|5
|65
|34
|+31
|69
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
|2
|Trabzonspor[a]
|34
|18
|11
|5
|76
|42
|+34
|65
|3
|Beşiktaş
|34
|19
|5
|10
|59
|40
|+19
|62
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|4
|Sivasspor
|34
|17
|9
|8
|55
|38
|+17
|60
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması
|5
|Alanyaspor
|34
|16
|9
|9
|61
|37
|+24
|57
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
|6
|Galatasaray
|34
|15
|11
|8
|55
|37
|+18
|56
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
|7
|Fenerbahçe
|34
|15
|8
|11
|58
|46
|+12
|53
|8
|Gaziantep
|34
|11
|13
|10
|49
|50
|-1
|46
|9
|Antalyaspor
|34
|11
|12
|11
|41
|52
|-11
|45
|10
|Kasımpaşa
|34
|12
|7
|15
|53
|58
|-5
|43
|11
|Göztepe
|34
|11
|9
|14
|44
|49
|-5
|42
|12
|Gençlerbirliği
|34
|9
|9
|16
|39
|56
|-17
|36[b]
|13
|Konyaspor
|34
|8
|12
|14
|36
|52
|-16
|36[b]
|14
|Denizlispor
|34
|9
|8
|17
|31
|48
|-17
|35[c]
|15
|Çaykur Rizespor
|34
|10
|5
|19
|38
|57
|-19
|35[c]
|16
|Yeni Malatyaspor
|34
|8
|8
|18
|44
|51
|-7
|32[d]
|Küme düşme kaldırıldığı için ligde kaldı.[2]
|17
|Kayserispor
|34
|8
|8
|18
|40
|72
|-32
|32[d]
|18
|MKE Ankaragücü
|34
|7
|11
|16
|31
|56
|-25
|32[d]
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