CEMAL SÜREYA MEZARI BAŞINDA ANILDI

Türk şiirine modernist çizgi kazandıran ve İkinci Yeni şiirinin öncülerinden olan Cemal Süreya, doğumunun 89. yılı nedeniyle 28 Temmuz günü, Kulaksız’daki mezarı başında anıldı.





Cemal Süreya Kültür ve Sanat Derneği (CSKSD) tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, dernek başkanı Seyyit Nezir, dernek başkan yardımcısı Aydan Ay, yönetim kurulu üyeleri ve sevenleri hazır bulundu.



Seyyit Nezir yaptığı konuşmada özetle, Cemal Süreya’nın Dersim’den çıkmış ve Bilecik’te soluğu almış bir ailenin çocuğu olduğunu, zor bir çocukluk geçirdiğini, insana ait hiçbir şeyin ona yabancı olmadığını, Türkçe kahramanı bir insan olduğunu, 2000’li yıllarda geniş bir okur kitlesine ulaştığını, bunda CSKSD’nin de katkısının bulunduğunu söyledi.

Seyyit Nezir sözlerini, “Biz anma günleri yapmasak da binlerce insan O’nu okuyor. Ancak bu buluşma bize mutluluk veriyor” şeklinde tamamladı.



Aydan Ay ve diğer konuşmacılar ise, Cemal Süreya ile ilgili anılarından söz ederken, usta şairin şiirlerinin önemine vurgu yaptılar. Etkinlik, Seyyit Nezir’in okuduğu bir Cemal Süreya şiiriyle son buldu.





Cemal Süreya, 1931 yılında Erzincan’da doğdu. 9 Ocak 1990 tarihinde vefat etmiştir. Cemal Süreya Kültür ve Sanat Derneği’nin kuruluş günü olan 28 Temmuz, her yıl şairin doğum günü olarak kutlanıyor.

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