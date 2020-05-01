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Ahmet Şimşek Koleji
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Kişiye Özel Buton Rozet Yaptırmak


Buton rozetler her kesime ve her kişiye hitap eden rozet çeşididir. Günümüzde çoğu firma ve çalışanlarının da kullandığı buton rozetler renkli ve ebatları değişik olarak üretilmektedir.
Rozet yapımı denince akla her ne kadar döküm rozetler gelsede kendi içlerinde metal rozet, pin rozet, iğneli rozet ve buton rozet olarak ayrılmaktadır.


Özel rozet makinalarıyla üretilen iğneli rozet olarak da satılan bu ürünler adet sınırlaması olmaksızın hızlı bir şekilde imal edilmektedir.


Sipariş adetine göre fiyatları değişen buton rozetler genelde 1 tl ila 3 tl arasında değişmektedir. Fiyatlarda ürün ölçüsü ve adeti önemli değişkenlik gösterir.


Özel rozet yaptırmak günümüzde artık çok kolay. İnternetten online olarak da tasarlayarak sipariş geçebilirsiniz. Özellikle doğum, kına, nişan gibi özel günlerde bayanlar tarafından instagram üzerinden çok sipariş verilmektedir. Aynı zamanda hatıra olarak da arkasını mıknatıslı yaptırabilirsiniz. Mıknatıslı rozetler buzdolabına yapışabilmektedir. Bu ürünlerin fiyatları ise biraz daha pahalı oluyor.


Kurumsal firmalar ise mağazalarında çalışanları için eğitimdeyim, size nasıl yardımcı olabilirim gibi mesaj verici rozetler yaptırarak firma güvenilirliğini ve müşteri ilişkilerini arttırmaktadırlar.
Fuarlarda ve toplantılarda da çok tercih edilen ürünlerdir. Özellikle seçim zamanında bolca basılarak partiler buton rozetlerde kendi reklamlarını yaprak bölgelerindeki seçmenlere dağıtırlar.
Buton rozet ölçüleri :

  • 25mm
  • 37mm
  • 44mm
  • 58mm
  • 75mm

Buton Rozet Çeşitleri

Buton rozetler kendi içlerinde mıknatıslı ve iğneli olarak ayrılmaktadır. Özel kuşe kağıtlara alınan tasarımlar veya üzerinde olmasını istediğiniz fotoğraflar matbaalardan veya copycenter’lardan çıktı alınarak, rozet kesim makinalarıyla kendi ölçülerinde kesilerek hazılanır.


Kaliteli çıktı almak rozet imalatında önemlidir. Kalitesiz ve mat kağıtlara alınan designlar genelde soluk gözüktüğü için ürünün görüntüsünü öldürmektedir. Verilen paranızın ve emeğinizin boşa gitmemesi için sipariş vermeden önce firmaya çıktıların kaliteli parlak kuşe kağıda alınmasını ve ürünlerin uzak doğu değil avrupa ürünler olmasını tembih edin. Mıknatıslı ürün yaptıracaksanız arkasına takılan mıknatısın kalitesinin iyi olmasını tembihleyiniz. Neon mıknatıs kullanılması daha dayanıklı ve sağlığa zararsızdır. Ayrıca pin rozetleri takarken arkalarındaki iğneler ufak çocuklara zarar verebilir. Bu konuda da dikkatli olmanızı öneririz.


Buton rozet siparişi vermek için internette orse reklam firmasını tavsiye ederiz. https://www.yakakarti.net/urunler/buton-rozet/

📆 31 Ocak 2020 Cuma 22:22   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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