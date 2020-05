Kişiye Özel Buton Rozet Yaptırmak

Buton rozetler her kesime ve her kişiye hitap eden rozet çeşididir. Günümüzde çoğu firma ve çalışanlarının da kullandığı buton rozetler renkli ve ebatları değişik olarak üretilmektedir.

Rozet yapımı denince akla her ne kadar döküm rozetler gelsede kendi içlerinde metal rozet, pin rozet, iğneli rozet ve buton rozet olarak ayrılmaktadır.



Özel rozet makinalarıyla üretilen iğneli rozet olarak da satılan bu ürünler adet sınırlaması olmaksızın hızlı bir şekilde imal edilmektedir.



Sipariş adetine göre fiyatları değişen buton rozetler genelde 1 tl ila 3 tl arasında değişmektedir. Fiyatlarda ürün ölçüsü ve adeti önemli değişkenlik gösterir.



Özel rozet yaptırmak günümüzde artık çok kolay. İnternetten online olarak da tasarlayarak sipariş geçebilirsiniz. Özellikle doğum, kına, nişan gibi özel günlerde bayanlar tarafından instagram üzerinden çok sipariş verilmektedir. Aynı zamanda hatıra olarak da arkasını mıknatıslı yaptırabilirsiniz. Mıknatıslı rozetler buzdolabına yapışabilmektedir. Bu ürünlerin fiyatları ise biraz daha pahalı oluyor.



Kurumsal firmalar ise mağazalarında çalışanları için eğitimdeyim, size nasıl yardımcı olabilirim gibi mesaj verici rozetler yaptırarak firma güvenilirliğini ve müşteri ilişkilerini arttırmaktadırlar.

Fuarlarda ve toplantılarda da çok tercih edilen ürünlerdir. Özellikle seçim zamanında bolca basılarak partiler buton rozetlerde kendi reklamlarını yaprak bölgelerindeki seçmenlere dağıtırlar.

Buton rozet ölçüleri :





25mm

37mm

44mm

58mm

75mm

Buton Rozet Çeşitleri



Buton rozetler kendi içlerinde mıknatıslı ve iğneli olarak ayrılmaktadır. Özel kuşe kağıtlara alınan tasarımlar veya üzerinde olmasını istediğiniz fotoğraflar matbaalardan veya copycenter’lardan çıktı alınarak, rozet kesim makinalarıyla kendi ölçülerinde kesilerek hazılanır.



Kaliteli çıktı almak rozet imalatında önemlidir. Kalitesiz ve mat kağıtlara alınan designlar genelde soluk gözüktüğü için ürünün görüntüsünü öldürmektedir. Verilen paranızın ve emeğinizin boşa gitmemesi için sipariş vermeden önce firmaya çıktıların kaliteli parlak kuşe kağıda alınmasını ve ürünlerin uzak doğu değil avrupa ürünler olmasını tembih edin. Mıknatıslı ürün yaptıracaksanız arkasına takılan mıknatısın kalitesinin iyi olmasını tembihleyiniz. Neon mıknatıs kullanılması daha dayanıklı ve sağlığa zararsızdır. Ayrıca pin rozetleri takarken arkalarındaki iğneler ufak çocuklara zarar verebilir. Bu konuda da dikkatli olmanızı öneririz.



